Horner prozradil, co říkal majitel Red Bullu Mateschitz na průběh finále v Abú Zabí

Podle šéfa závodního týmu Christaina Hornera rakouského miliardáře nikterak netrápily okolnosti, které rozhodly i šampionátu ve prospěch jeho jezdce Maxe Verstappena. Ten získal svůj první titul po bitvě s Lewisem Hamiltonem, jenž v Abú Zabí komfortně vedl.

Rozhodnutí ředitelství závodu vzbudilo rozhořčení u Mercedesu, který chtěl proti výsledkům protestovat u Mezinárodního odvolacího soudu FIA. Ze židle zvedlo i mnoho fanoušků a Mezinárodní automobilová federace přislíbila, že celou záležitost ještě prošetří.

Byl Mateschitz nějak rozladěn průběhem finálového závodu? "Ne. Myslím, že během roku jsme zažili spoustu kontroverzí a my jsme v průběhu sezóny měli tolik smůly, že tyto věci pak měly tendenci se vyvážit," odpovídá Horner.

Christian Horner s Maxem Verstappenem na pódiu v Abú Zabí | foto: Red Bull Content Pool

"Cítil, že Max si to velmi zasloužil. Byl velmi hrdý na to, co udělal a co tým dosáhl," odpovídá dále za majitele Red Bullu, jenž se médiím obvykle vyhýbá.

"Byl to impozantní rok. Zřejmě šlo o nejsoutěživější sezónu Formule 1 za posledních 30 let a tím, že Red Bull, Max a Honda skončili na špici... Ano, měli jsme ke konci závodu trochu štěstí se zpomalovacím vozem, ale během roku jsme také měli hodně smůly," pokračuje Horner.

"Tyto věci se během sezóny mají tendenci samy vyrovnat, jak už jsem řekl, a myslím, že Max vedl více než polovinu všech kol v tom roce - více než všichni ostatní jezdci dohromady. Vyhrál více kvalifikací, více závodů - z mého pohledu si to totálně zasloužil," uzavírá šéf rakouské závodní stáje.