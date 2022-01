Cunoda si sype popel na hlavu: Flákal jsem to

Přitom první závod v Bahrajnu byl pro Cunodu parádním - Japonec v něm dokázal bodovat, díky čemuž se na něj snesla chvála za všech stran. Předčasně. Další jeho počiny už zdaleka tak dobré nebyly. Vše odstartovala naprosto zbytečná kvalifikační havárie v Imole, kde Juki rozbil svůj vůz v rámci Q1. Ba co hůř, mladý Japonec se trápil hlavně rychlostně, na svého týmového kolegu Gaslyho nestačil ani trochu.

Spousta odborníků se dokonce divila, proč Helmut Marko Cunodu nevyhodil během sezony - tak moc tristní byly výkony japonského závodníka. Nutno podotknout, že pokud by Cunoda nebyl chráněncem Hondy, dost možná by se z AlphaTauri pakoval ještě před koncem sezony.

Cunoda přitom s odstupem času uznává, že jeho výkony byly slabé. Královnu motorsportu prý podcenil. Z části i kvůli již zmíněnému dobrému úvodnímu závodu, který jej ukolébal. „Byl jsem lenoch. Na závody jsem se začínal připracovat až během závodního týdne, což už bylo pozdě. Dokud jsem se nepřestěhoval do Itálie, tak jsem odtrénoval a poté šel domů hrát na konzoli," svěřuje se Cunoda.

„Musel jsem ale hodně změnit svůj přístup i na trati. V jednu chvíli bylo moje sebevědomí úplně v háji. Až do Turecka jsem byl dost pomalý, protože jsem v prvé řadě nechtěl udělat chybu a mým cílem bylo udržet auto na trati. Ve Formuli 1 ale musíte být rychlí už od prvního tréninku, v tomto sportu je všechno o tempu. Jakmile ho nemáte, jste vyřízení Pro mě to bylo každopádně obtížné, protože když auto v prvním tréninku rozbijete, musíte sebedůvěru znovu získávat. Později jsem si však uvědomil, že do toho musím jít naplno od samého začátku závodního víkendu."