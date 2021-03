Jsem připravený, hlásí Alonso. V Bahrajnu čeká překvapení

Už tento týden se znovu rozezvučí motory vozů Formule 1. V Bahrajnu se dozvíme, jak moc relevantní byly nebo naopak nebyly výsledky předsezónních testů, bude jasné to, zda Red Bull skutečně dokáže potrápit Mercedes a stejně tak například to, který vůz je aktuálně nejrychlejší z pomyslného středu pole.

Do něj by měla patřit také stáj Alpine. Loňský Renault kompletně změnil svou image, ze žlutého žihadla se stala modrá střela, která chce dolétnout co nejdál. Dopomoci jí k tomu má Fernando Alonso, který se do královny motorsportu vrací po dvouleté odmlce.

V testech vypadali Francouzi solidně, ale na nejvyšší příčky to v jejich případě patrně stačit nebude. Podle zákulisních odhadů se bude Alpine pohybovat na rozhraní první a druhé desítky.

Fernando Alonso - 2. den předsezonních testů v Bahrajnu | foto: Alpine F1 Team

„Nechci polemizovat, na odhady ohledně výkonnosti je zatím moc brzy. Faktem je, že jsme splnili většinu našeho programu, s čímž můžeme být spokojeni. Až v sobotu odpoledne uvidíme, jaké je skutečné rozložení sil. Všichni budou mít stejné podmínky, podle mě se dočkáme několika překvapení," říká Alonso.

„Osobně se cítím dobře, hodně jsem pracoval na tom, abych byl na sezonu fit a dobře připravený. Je to výzva, na kterou se těším. Z hlediska fyzického i psychického si nemám nač stěžovat."