Sainz, nebo Schumacher? Ve Ferrari to chtějí začít řešit během zimy

Charles Leclerc by měl rudý overal oblékat minimálně ještě několik dalších let. Ferrari s ním má podepsanou dlouhodobou smlouvu a spoléhá, že mladý Monačan doveze do Itálie mistrovský titul. To nedávno prohlásil také boss Ferrari Mattia Binotto, který doslova řekl, že Ferrari do Leclerca investovalo tolik prostředků protože věří, že Charles jim přiveze kýžený primát.

Situace okolo druhého pilota Ferrari Carlose Sainze je o poznání zajímavější. Španěl přišel do Maranella před sezonou 2021. Na dva roky. Z původně podepsaného kontraktu mu tedy zbývá odkroužit ještě ročník 2022. Ale co dál? Mělo se za to, že Sainz je jen jakousi přechodnou alternativou před tím než Ferrari dá příležitost Micku Schumacherovi. To mělo podle mnohých nastat právě v sezoně 2023.

Jenže Sainz do tohoto plánu tak trochu „hodil vidle". Rodák z Madridu totiž předčil patrně všechna očekávání, nejenže se ve Ferrari rychle aklimatizoval, ale na konci sezony dokonce porazil svého stájového kolegu Leclerca. Sainzovi patří v konečném hodnocení jezdeckého šampionátu pátá příčka. Španěl je tedy po letošek nejlepší ze zbytku světa, řeklo by se. Ferrari mělo letos zřejmě nejvyrovnanější jezdecký tandem v poli. Jaký to rozdíl oproti loňsku, kdy Sebastian Vettel většinou jen paběrkoval.

Mick Schumacher v Holandsku | foto: Haas F1 Team

Je si toho vědom i Mattia Binotto, který chce Sainzovu budoucnost začít řešit už během nadcházející zimní přestávky. „Podepsali jsme Carlose, protože jsme chtěli mít dva piloty, kteří konstantně sbírají body. To nám vyšlo. Carlos zvládl svou první sezonu ve Ferrari velmi dobře, což nebývá jednoduché. Dokázal se učit a myslím, že závěr sezony byl v jeho podání nejlepší," chvílí šéf Scuderie.

„Když jsme s ním loni podepsali smlouvu, vzájemně jsme si řekli, že během následující zimy všechno vyhodnotíme. Carlos má za sebou skvělý rok a my tak také učiníme. Společně si sedneme a budeme se bavit o tom, jaké jsou naše představy ohledně budoucnosti," dodává Binotto. Koho Ferrari zvolí? Vsadí na stabilitu v podobně Sainze, nebo dá přednost Micku Schumacherovi?