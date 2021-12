PROHLÁŠENÍ po divokém závodě v Džiddě: "Přes čáru," zní z Mercedesu

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Nevím, závodím dlouho, ale tohle bylo hodně náročné. Zkusil jsem to tvrdě, jak nejvíc to šlo, ale zároveň také rozumně a s použitím zkušeností, které jsem za ty roky nasbíral, Prostě jsem se snažil zůstat na trati a jet čistě. Bylo to těžké, ale jako tým jsme to zvládli a to i se vším, co na nás hodili v druhé polovině roku. Takže jsem hodně pyšný.

Co se té kolize týče, nevěděl jsem, proč najednou tak prudce brzdil a potom jsem do něj narazil. Potom se posunul, takže jsem nechápal, co se děje. Potom jsem dostal zprávu, že nás měl pustit. Bylo to zmatečné.

LEWIS: "I've been racing a long time, but that was incredibly tough! I tried to be as tough and as sensible as I could out there, with all my experience over the years... It as difficult, but we persevered as a team"#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/chzxvXuiaW — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Valtteri Bottas, 3. místo

Nebyl to jednoduchý den, hodně překážek, červené vlajky a incidenty... Bylo to náročné. Dál jsem se snažil, ale nepředjíždělo se snadno. Ale nakonec jsem se dostal na třetí místo v cílové rovince, takže to je dobrý pocit, dostat se takto na pódium. Esteban jel skvěle, těžko jsem ho dostával, ale vydržel jsem a byl to vzrušující závěr závodu. Získali jsme hodně bodů pro tým a je skvělé, že Max a Lewis mají stejný počet bodů před posledním závodem.

VALTTERI: "It was not an easy day with all the red flags. It wasn't easy to overtake but I just kept pushing and it was great to take the podium place right at the end there"#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/lllbe1Nhfw — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Toto Wolff, šéf týmu

Řízení Verstappena by mělo být prozkoumáno. Je tvrdé, hodně tvrdé, možná za čárou! Chceme jen čistý šampionát, ať vyhraje ten nejlepší a pokud je to na konci Max, jsem s tím pohodě. Jen to musí být férový závod.

Nicméně vyhrát, v takovém dramatu, myslím, že si to Lewis zasloužil. Mohl být mimo s rozbitým křídlem, několikrát. Ale byl to skvělý závod i když úplně ne dobrý. Na začátku po odmávání červené vlajky jsme byli frustrovaní, ale pro komisaře a ředitele závodu to byl náročný den. Kdy zavolat safety car a kdy stačí virtuální, nebo je to červená vlajka? Je těžké a hodnocení si nechám až po opakovaném shlédnutí. Naši jezdci si udrželi chladnou hlavu a Lewis jel chytře a trpělivě. Valtteri to zvládl skvěle a získali jsme dost bodů. A o titulu se bude rozhodovat v Abú Zabí, a tak by to mělo být, užíváme si to.



RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

No, dělo se toho hodně, ale zdaleka ne se vším souhlasím. Ale tak to prostě je. Alespoň jsem do toho dal všechno. Pro je to, co se stalo, neuvěřitelné. Tenhle sport je víc o penalizacích než závodění. Tohle pro mě prostě není Formule 1. Neměli jsme dnes dobrou rychlost a tak se na to před Abú Zabí musíme podívat. Bude to vzrušující finálový závod.

Where to start? We finished 2nd, after an eventful race and a lot of things happened that I don’t fully agree with. I went for it on track and gave it my all. Thanks to all fans, for supporting me and voting me Driver Of The Day! On to Abu Dhabi #KeepPushing 🇸🇦 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/5kV8083ebd — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 5, 2021

Sergio Pérez, nedokončil

Pro tým to nebyl nejlepší závod a ztratili jsme důležité body. Takže se pokusíme to otočit. Neměli jsme štěstí s první červenou vlajkou, ale vyšlo to dobře u druhého restartu. Předjel jsem Gaslyho a Charlese, ale když jsem se dostával ke třetí zastávce, prostě tam nebylo místo pro všechny. Charles se měl dotkl, byl to špatný moment, prostě velmi smolný. Je to škoda, protože ty body jsme dnes potřebovali. Zůstal jsem u auta vedle trati, protože jsme se snažili ho znovu nastartovat, ale nešlo to a museli jsme odstoupit. Byl to důležitý závod pro tým, takže to bolí, ale stále zbývá ten poslední závod a je o co bojovat. Dáme do toho vše.

Christian Horner, šéf týmu

Vedení závodu toho dnes muselo řešit opravdu hodně po všech těch incidentech, takže v tomto směru to bylo frustrující a asi jsme měli štěstí, že jsme dojeli druzí. Obzvlášť s poškozením po tom nárazu. Nevím, co Lewis dělal, protože Max se mu snažil vrátit místo jak mu bylo nařízeno a podřazoval a brzdil. Bylo to jasné a drželi jsme se instrukcí. Nevím, jestli ho Lewis nechtěl předjet před DRS zónou, ale bylo zvláštní narazit do Maxe. Dostali jsme pět sekund penalizaci a myslím, že to bylo hodně přísné, oba vyjeli mimo a závodili jsme. Max o tomto víkendu bojoval jako gladiátor a dal do toho všechno. Je frustrující nezískat body do poháru s Checem, který skončil po restartu, takže už máme jen poslední šanci. Pro fanoušky je to fantastické, šance žije a je čas jít po tom.



ALPINE

Esteban Ocon, 4. místo

Dal jsem do toho všechno. Závodník v mém nitru je zklamaný, že jsem přišel o pódium o takový kousek, ale dnes jsem na celý náš tým velmi hrdý. To, čeho jsme dosáhli, je vynikající a to, co se počítá, je čtvrté místo a dalších dvanáct bodů do šampionátu. Během závodu jsme učinili správná rozhodnutí, udělali jsme vše, co se na trati dalo a strategie ve správných chvílích nás posunula do co nejlepší pozice, abychom přivezli "velké" body. Bylo svým způsobem zábavné startovat z pole-position - to jsem nezažil od roku 2015 v F3 - ale věděl jsem, že nebudu závodit s Lewisem ani Maxem. Byla tu dnes příležitost a my můžeme odejít s hrdě vztyčenou hlavou. Přesouváme se do Abú Dhabí a jsme připraveni zakončit sezónu v plném nasazení a využít každé příležitosti, jaká se nám naskytne.

Fernando Alonso, 13. místo

Byl to šílený závod. Myslím, že když poprvé vyvěsili červenou vlajku, závod pro mě skončil. Rozhodl jsem se zastavit a měl jsem dobrou pozici pro reálně páté šesté místo, kdyby to klaplo. Jenže závod přerušili a to byla velká smůla. Pokaždé, když se objeví červená vlajka nebo podobná situace, jsem na špatné straně. Myslím, že to dnes bylo hodně nebezpečné závodění, všechny ty trosky bez safety caru. Nakonec se nic nestalo, což je dobře. Esteban dnes vyjel dobré body, ale musíme si být jistí, že se v Abú Dhabí naše rychlost vrátí a sezónu důstojně zakončíme.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Máme dobré body ke konsolidaci pátého místa v Poháru konstruktérů... ale výsledek, ten bolí! Skvělý Estebanův závod - jel výjimečně dobře a na trati ho porazilo až mnohem rychlejší auto. Měl výborný start, v prvním kole získal dvě pozice a až do první červené vlajky si držel pozici a rychlost. Rozhodli jsme se zavolat do boxů Fernanda v režimu safety caru, protože jsme nepočítali s přerušením, zničilo to celý jeho závod, protože se ocitl na pozici, z níž už se na body nemohl vrátit. Esteban pokračoval, aby si zachoval dobré umístění, které se při druhém restartu dokonce změnilo na pole-position. Svůj závod odjel perfektně a opravdu by si to pódium dnes zasloužil. Ztráta těch několika metrů je hořká, zvláště když jsme po závodě zjistili, že si ve 48. kole přivodil nějaké poškození podvozku. Stálo ho to pak čas na kolo, ale ono smutné čtvrté místo ukazuje, jak silný závod jsme jeli. Po dvou velmi dobrých závodech chceme v podobném duchu sezónu ukončit v Abú Dhabí.



MCLAREN

Daniel Ricciardo, 5. místo

Byl to dlouhý den. Start závodu byl pozdě a se všemi těmi restarty mi to připadalo ještě delší. Na první restart jsem použil tvrdou pneumatiku, takže na ten druhý to musela být střední, což je škoda, protože tvrdá pneumatika byla lepší. Snažil jsem se udržet Bottase za sebou, ale jakmile zahřál svoje gumy, bylo to nemožné. I tak je pro nás páté místo dobrý výsledek, který vynahrazuje sobotní kvalifikaci.

A very happy, but very tired honey badger. 😁🛌



A well-earned sleep coming, @DanielRicciardo. Great job today! 👏#SaudiArabianGP 🇸🇦 pic.twitter.com/MFnxUzrLRN — McLaren (@McLarenF1) December 5, 2021

Lando Norris, 10. místo

Je to smůla. Zasloužili jsme si mnohem víc. Odjel jsem dobrý závod, ale červená vlajka všechno zkazila. Stalo se nám to už loni na Monze a teď znovu. Zrušte to hloupé pravidlo.

Andreas Seidl, šéf týmu

Smíšené pocity. Daniel odjel po startu z jedenáctého místa skvělý závod a zaslouženě skončil pátý. Lando skvěle odstartoval, jenže červená vlajka ho stála spoustu pozic. Nakonec se probojoval alespoň na desáté místo. Tým odvedl během celého víkendu velmi dobrou práci. Děkuji všem na okruhu a stejně tak v továrně. Zároveň blahopřeji k úspěšně zorganizované GP Saúdské Arábie. Teď nás čeká finále sezony 2021. Pojďme na to!



ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 6. místo

S dneškem jsem spokojený, dojel jsem v první šestici před Ferrari, takže je to dobré a vezeme si odsud slušné body. Věděl jsem, že to bude na nové trati těžké, ale celý víkend jsme podávali dobré výkony a dnes jsem měl slušnou výchozí pozici. Závod to byl těžký, odehrála se spousta věcí, což vyžadovalo velké soustředění. Věděl jsem, jak komplikovaný je úsek v první zatáčce, takže jsem se pak snažil ze všech tří startů využít jakoukoli příležitost. Nakonec jsme dle mého názoru odvedli velmi dobrou práci.

Juki Cunoda, 14. místo

Byl to těžký podvečer. Na začátku závodu jsem se trápil, ale myslím, že poslední restart byl dobrý a podařilo se mi pár míst získat zpátky. Bohužel jsem jel hodně na limitu a výsledkem byla kolize s Vettelem. V tu chvíli byla rychlost vozu hodně dobrá, asi jsem měl počkat na jinou příležitost k předjetí - byla to moje chyba a už jsem se mu omluvil. Je to zklamání, mám za to, že dnes byly body na dosah.

Franz Tost, šéf týmu

Předně blahopřeji Jeho výsosti korunnímu princi Mohammedovi bin Salmánovi k této fantastické události na okruhu Jeddah. Postavili tu skvělou trať, i když bych si dovolil navrhnout některá zlepšení, která by se dala před příštím ročníkem udělat. Chtělo by to další jeřáby, aby každé havarované auto mohlo být odklizeno a nemuselo se tolik přerušovat.

Pierre startoval šestý, ale jeho první odpich nebyl tak dobrý, proto se propadl na osmou příčku. Juki z osmého místa ztratil hned několik míst, ale oba piloti díky červeným vlajkám dokázali opět získat některé pozice zpět. Pierre odvedl dobrou práci zejména po druhém přerušení, kdy se vrátil na šesté místo a ubránil ho až do cíle. Byl to v jeho podání další fantastický závod. Juki se hodně zlepšil v posledním stintu a poradil si s několika vozy, aby se propracoval na deváté místo. Pak přišla nešťastná kolize s Vettelem. Myslím, že se ho správně pokusil předjet, ale bohužel došlo ke kontaktu a musel si nechat vyměnit přední křídlo.

Celkově to pro nás byla dobrá zkušenost, oba piloti bez ohledu na výsledky předvedli dobré výkony. Teď už se těšíme na poslední závod v Abú Dhabí a doufáme, že prožijeme další dobrý a zároveň poslední závod sezóny.



FERRARI

Charles Leclerc, 7. místo

Jsem spokojen s tím, jak se nám povedlo po páteční havárii dát auto dohromady, takže je škoda, že to bylo jen sedmé místo, měli jsme potenciál skončit výš. První část závodu byla hodně dobrá a tempo slušné. Když vyjel na trať safety car, myslel jsem, že se k nám obrátilo štěstí čelem a prospěje mi zastávka. Tři kola nato tu byla červená vlajka a já ztratil tři pozice.

Po restartu jsem se vyhnul riziku, ale přišel kontakt s Checem a ztráta dalších pozic. Došlo přitom k drobnému poškození, což ovlivnilo mou jízdu po druhém restartu na tvrdé směsi, předek vozu nepracoval dobře. Ke konci se rychlost opět vrátila, ale dnešek byl jedním ze dnů, kdy nám mnoho faktorů zabránilo v lepších výsledcích.

Carlos Sainz jr., 8. místo

Byl to zajímavý závod a nesmíme být příliš zklamaní, začínal jsem z 15. místa a skončil osmý. Dobře jsem odstartoval a byl schopen útočit, na tvrdé směsi jsem získal několik pozic, fungovala opravdu dobře. Bohužel první safety car a červená vlajka přišly pro mě příliš brzy. Neměl jsem jinou možnost než pokračovat na žlutých pneu, i když jsme věděli, že na nich musím zvládnout 36 kol.

Na začátku druhého stintu jsem byl dostatečně rychlý, probil se na sedmé místo a dostihli dokonce Gaslyho před námi, ale ke konci už byly moje pneumatiky odepsané a v posledních kolech jsem se nemohl bránit ani Charlesovi na tvrdých pneumatikách. Škoda včerejší kvalifikace, jsem přesvědčený, že jsme mohli skončit výš, ale jsem rád za další body. Těším se už na Abú Dhabí a věřím, že sezónu zakončíme na vysoké úrovni.

Mattia Binotto, šéf týmu

Měli jsme dnes potenciál přivézt mnohem více bodů, ale mnoho incidentů v této Grand Prix nehrálo v náš prospěch. Alespoň byla vidět výkonnostní úroveň našeho týmu. Teď už nás čeká Abú Dhabí a solidní náskok před McLarenem v boji o třetí místo v Poháru konstruktérů, zatímco Charles si polepšil na páté místo v jednotlivcích. Musíme se i nadále koncentrovat a dobře se připravit na poslední dějství, než se tato sezóna stane minulostí a zaměříme se na ročník 2022.



ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 9. místo

S dnešním závodem musím být spokojen - nejen s výsledkem, ale celkově. Již včerejší kvalifikace byla v našem podání silná, dnes jsme se dokázali vyhnout problémům v onom chaosu: vždy jsme měli z restartu nějaký zisk, rychlost byla dostatečná, abychom se udrželi v první desítce, i když na konci už byla obě Ferrari na mě příliš rychlá. Byl to těžký závod, fyzicky namáhavý - chvílemi připomínal Singapur, vedrem a vlhkostí - ale nakonec za všechno máme dobrou odměnu. Tolikrát jsem skončil těsně za bodovanými příčkami na jedenáctém místě, takže ten dnešní výsledek je opravdu zasloužený. Těším se na Abú Dhabí a další boj o solidní umístění.

Kimi Räikkönen, 15. místo

Byl to hektický závod, zvláště ony restarty v prvních kolech. Rychlost jsem neměl špatnou a mohl jsem bojovat o body, ale když jsem utrpěl poškození po kolizi s Vettelem, bylo to hodně těžké. Nic moc se nestalo, jeli jsme vedle sebe, já snažil zatočit, ale došlo ke kontaktu. Tím moje veškeré šance padly, už se nedalo nic dělat.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Především to byla skvělá show a dobrá reklama pro náš sport. V neuvěřitelném a novém dějišti jsme odjeli silný závod a dovezli domů dva body díky skvělému výkonu Antonia. Je to dobrá odměna za celkově výborný víkend, od prvního tréninku jsme věděli, že jsme rychlí, ale pořád před námi bylo plno práce. Museli jsme se vyhnout chaosu a vytěžit z našeho balíčku maximum. V jedné fázi jsme na bodech měli oba jezdce, ale i když Kimi po kontaktu s Vettelem z TOP10 vypadl, Antonio byl po většinu závod schopen jet sedmý. Skončit hned za dvěma vozy Ferrari a udržet za sebou McLaren, to je maximum, kterého jsme schopni, udělali jsme všechno, abychom byli s naším výkonem spokojeni. Naše sebevědomí před posledním závodem je posíleno, takže úspěšně sezónu zakončeme.



ASTON MARTIN

Lance Stroll, 11. místo

Je škoda nezískat body. Byli jsme jim dost blízko. První červená vlajka šla proti nám, ale pak jsme měli slušné tempo. Náskok na Landa Norrise byl dobrý, avšak on byl nakonec rychlejší a navíc předjíždění se ukázalo být snazší než jsme čekali. Na rovinkách nám navíc chyběla trocha výkonu. Jedenácté místo je proto asi maximum.

Sebastian Vettel, nedokončil

Byl to těžký závod a je škoda, že jsme nemohli bojovat o body kvůli poškození podlahy, které pro nás bylo fatální. Na začátku závodu to přitom vypadalo nadějně, věci šli podle plánu. Startoval jsem sedmnáctý, ale díky okolnostem jsem se dostal před Ferrari. Ale naše tempo dnes nebylo ideální, byli jsme pod tlakem. Nakonec mě trefil Cunoda. což znamenalo propad pořadím dolů. Následný incident s Raikkonenem můj závod definitivně zničil.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Sebastian musel několik kol před koncem závodu odstoupit, protože jeho vůz byl v důsledku kontaktů s jinými vozy příliš poškozen. Zejména v důsledku kontaktu s Raikkonenem. Lance mohl bodovat, ale byl znevýhodněn tím, že jsme zastavili během Safety caru během Schumacherovy nehody, což byla v té chvíli logická volba. Doufáme, že v Abú Zabí sezonu zakončíme bodovým ziskem.



WILLIAMS

Nicholas Latifi, 12. místo

Byl to hodně náročný závod, jak fyzicky, tak psychicky. Snažit se udržet rytmus a teplotu pneumatik při tolika restartech a režimech safety caru je vždy náročné, ale podařilo se mi se vším vyrovnat a měl jsem štěstí, že jsem se při druhém startu nedostal do kolize přede mnou. Byl to dobrý závod, ze kterého se můžeme poučit, vždyť příští týden míříme do místa posledního letošního podniku v Abú Dhabí.

George Russel, nedokončil

Přejel jsem zlom ve třetí zatáčce a všude byla auta. Začal jsem intenzivně brzdit, chtěl jsem zpomalit, a v tom přišla rána zezadu. Vyletěl jsem do vzduchu a tím pro nás závod skončil. Je to škoda, ale na tak úzké a zároveň rychlé trati s ohledem na velikost vozů je podobná nehoda téměř nevyhnutelná. V Abú Dhabí potřebujeme z auta dostat o něco vyšší rychlost, abychom se v poli posunuli na lepší pozice. Příští týden pojedu ve Williamsu svůj poslední závod a chci skončit co nejvýš.

Dave Robson, vedoucí oddělení výkonu vozů

Dnešní závod byl ještě dramatičtější, než jsme čekali. Trať posetá úlomky se ukázala být hodně nebezpečná. Měli jsme smůlu, když byl první safety car změněn na červenou vlajku, mohli jsme potenciálně získat hodně zastávkou v boxech, ale nakonec z toho nic nebylo. Restart byl pro pneumatiky obtížný, za jediné kolo za safety carem nemohly dosáhnout ideální přilnavosti. George měl velkou smůlu, že ho trefil jeden z Haasů; reagoval na kolizi před sebou a nechtěl se dostat příliš blízko, ale Haas za ním situaci nezvládl a bylo po závodě. Nikomu se nic nestalo a ani náš vůz se nezdá být nijak zásadně poškozen.

Nicholas odjel dobrý závod, vyhnul se problémům a stejně jako Giovinazzi předvedl solidní rychlost. Jel s vědomím vyčerpávajícího boje, zvládl vše velmi dobře, těžil s incidentů a několika VSC a skvěle nakládal s pneumatikami. Ale na body to dnes bohužel nestačilo. Alfa Romeo však dokázala získat jen dva body, a tak jedeme do Abú Dhabí bránit desetibodový náskok. Příští týden má skončit velkolepá sezóna v neuvěřitelnou bitvou o titul. Nedávné změny na okruhu Yas Marina všechny týmy prověří, těšíme se na testování vozů i pilotů na této trati, přeci jen rychlejší a plynulejší než Jeddah.



HAAS

Nikita Mazepin, nedokončil

Byl to velký náraz, bohužel. Získali jsme výhodu z toho, že jsme nezastavili a bojoval jsem se Strollem ve druhé zatáčce a po ní na to šlápnete, tak to mělo být, ale najednou auto přede mnou, Russell, zabrzdil. Zkusil jsem to taky ubrzdit, ale nešlo to, takže jsem do něj narazil. Při sledování opakovaných záběrů jsem viděl, že se sám snažil vyhýbat jiným autům.

Mick Schumacher, nedokončil

Bohužel, vypadá to, že jsem na to tlačil příliš. Rychlost vypadala dobře, drželi jsme se Williamsu a myslím, že jsme to vlastně ani nečekali. Byl jsem tedy hodně motivovaný, možná v tomto případě až příliš moc. Ten bod je pořád naším cílem, snad se nám to podaří ho získat.

Günther Steiner, šéf týmu

Je to zklamání. Oba auta rozbitá v předposledním závodě. Mick se snažil stíhat Williamsu, což nevyšlo a Nikita se dostal do pozice, kdy už nemohl nic dělat, byl pasažérem toho, co se dělo před ním. Bohužel. Ale zbývá jeden závod.