První trénink patřil na novém okruhu Hamiltonovi. Verstappen v závěsu

První trénink na GP Saúdské Arábie přinesl ideální počasí. I proto se na trati okamžitě utvořil hustý provoz, neboť všichni chtěli na nové trati najet co nejvíce kilometrů. Po deseti minutách vedl Verstappen s časem 1:31,7. Holandská hvězda Red Bullu měla toho času nasazenou nejtvrdší sadu pneumatik.

Časy však zpočátku nebyly nikterak směrodatné, protože všichni krok po kroku zrychlovali a hledali limity nového okruhu. Logicky. To nejhorší, co se vám může první den na zbrusu nové trati stát je, že svůj vůz rozbijete a přijdete o cenný čas určený k učení se.

Podle všeobecných předpokladů by měl mít v Saúdské Arábii navrch Mercedes. Okruh je totiž motorově velmi náročný a právě pohonný agregát Mercedesu je na tom momentálně nejlépe.

Po třiceti minutách si Esteban Ocon do rádia stěžoval na problémy se zadními pneumatikami. Ty opravdu nevypadaly být v ideální formě, mnohým to mohlo připomínat situaci z Baku, kdy na defekty z podobných příčin doplatili Stroll nebo Verstappen. Navíc v Saúdské Arábii je stejně jako Baku velmi rychlá trať, případné defekty černého zlata by proto mohly být velkým problémem.

Rychlostně na tom byl dobře Verstappen i Mercedesy. Pilot Red Bullu držel nejrychlejší čas většinu prvního tréninku, ale Stříbrné šípy zrychlily během závěrečných minut. Do vedení se dostal Hamilton před Bottasem a Verstappenem. Max nicméně během úplně posledního pokusu ještě zatlačil a dostal se na druhé místo rozdílem 0,056 sekundy za Hamiltona.

Slušně vypadá také čtvrtý Gasly. Pilotům Ferrari patřila šestá a sedmá příčka. Zdá se, že Scuderia má i v Saúdské Arábii s ohledem na bitvu o třetí místo mezi konstruktéry navrch. Naopak moc se nedařilo Pérezovi, který skončil mimo elitní desítku. Mnohem směrodatnější každopádně bude druhý trénink, ten se jede od 18:00 SEČ.

GP Saúdské Arábie (Jeddah Street Circuit) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:29,786 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:29,842 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:30,009 4. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:30,263 5. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:30,318 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:30,564 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:30,600 8. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:30,608 9. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:30,842 10. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:30,886 11. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:30,960 12. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:31,023 13. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:31,029 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:31,044 15. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:31,099 16. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:31,296 17. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:31,343 18. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:31,525 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:31,821 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:33,464

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ