Také druhý trénink pro Hamiltona. Leclerc sešrotoval Ferrari

Druhý trénink se už jel v Saúdské Arábii za tmy, tedy v podmínkách, které budou panovat i během nedělního závodu. Oproti prvnímu tréninku klesla teplota o deset až patnáct stupňů. Na čele se po úvodních deseti minutách jízd usadil Verstappen před Leclercem a Sainzem.

Chvíli poté zatlačili Hamilton s Bottasem. Do vedení se dostal Hamilton, který měl náskok necelé jedné desetiny na druhého Bottase a téměř tří desetin na třetího Verstappena. Druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez ztrácel. Mexičan byl průběžně sedmý a jeho manko činilo téměř vteřinu. Před Mexičanem se nacházel Cunoda a oba piloti Ferrari.

Viděli jsme i drobné incidenty. Sebastian Vettel projel rovně jednu ze šikan, Mick Schumacher se pravým zadním kolem dotknul bariéry. Ani v jednom případě však nedošlo k žádnému poškození vozu.

Charles Leclerc is off into the wall at Turn 22



He is out of his car and confirms he's okay over the radio. The session has been red flagged and will not be resumed#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/KWRttUcl0W