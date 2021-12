V kvalifikaci zvítězil Hamilton, Verstappen ve třetí části havaroval

Q1

Prvními jezdci, kteří si zapsali čas v kvalifikaci v Džiddě bylo duo jezdců Williamsu, přičemž Latifi byl o necelých 5 desetin rychlejší, ale hodnota nejrychlejších kol a časů jednotlivých sektorů se neustále měnila, protože na trať se vydali všichni jezdci s tím, že byl v třetím sektoru v poslední zatáčce opravdu zmatek. Po prvních pokusech se na prvním místě objevil Max Verstappen s náskokem necelých 5 desetin na Landa Norrise, mezi ně se ale ještě dostal Sergio Pérez, který ztratil necelé 4 desetiny na provizorní nejrychlejší kolo.

Někteří jezdci ještě zůstávali na trati, aby svá kola ještě vylepšili. Jedním z nich byl i Lewis Hamilton, který při svém prvním pokuse probrzdil první zatáčku. Jeho druhé kolo bylo o poznání lepší. Skvělé kolo zajel i Carlos Sainz, který se dostal před Hamiltona o více než desetinu vteřiny.

And seconds later Lewis Hamilton completes *his* first flying lap - and takes the P1 spot from his title rival ⏱️#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/id2CK0jMGU — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

Pět minut do konce první části a trať se začala opět zaplňovat monoposty. Na čele se opět objevil Max Verstappen, ten se ale dopustil v 1. sektoru chyby, kdy se mu smýknul jeho vůz. Toho se rozhodl využít Valtteri Bottas, který Holanďana přeskočil o více než 2 desetiny, za ním byl o další 4 setiny Carlos Sainz. Skvělé kolo se povedlo zajet Pérezovi, ten se dostal o 36 setin před Bottase. Svůj čas se ještě snažil vylepšit Hamilton, ten ale udělal v 1. zatáčce podobnou chybu jako Verstappen. Ten se svůj čas pokusil také vylepšit, vše mu vycházelo, ale dostal se do provozu.

Po vypršení časového limitu se na boxovou zídku Mercedesu dostala zpráva o tom, že motor Valtteriho Bottase vynechává. Pro úplnost měl problémy už ve třetím tréninku, kdy mu uniklo palivo. V garáži Mercedesu se tedy muselo pilně pracovat. Kdo se už ale do druhé části nedostal byl Latifi společně s jezdci Aston Martinu a Haasu.



Q2

Do druhé části se vydala většina jezdců na žlutých pneumatikách, jen George Russell na červených. Na trať se po technických problémech dostal i Valtteri Bottas, kterému byla před kvalifikací namontována jiná pohonná jednotka. První čas si zapsal Max Verstappen, přičemž jeho čas nabýval hodnoty 1:27,953. Za něj se se ztrátou 2 desetin dostal jeho týmový kolega, třetí pak byl Bottas s Leclercem a Hamiltonem, který už ztrácel přes 7 desetin.

Komu ale zatrnulo byl Carlos Sainz, který se dopustil chyby, která byla podobná jako včerejší chyba Leclerca. V tomto případě ale jezdec španělské národnosti neměl kontakt se zdí, tudíž mohl z tohoto místa odjet, ale nepokračoval po trati, nýbrž do své garáže, protože si poškodil zadní křídlo. Navíc ještě neměl zajeté své rychlé kolo.

Trouble for Carlos Sainz as he takes a spin in Q2



He's down in P15 with time running out in the session...#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/iC8JZvEmRa — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

Někteří to ještě zkusili na nejměkčí směsi, ale i přes to se na první místo dostal Lewis Hamilton na střední směsi před Pérezem a Verstappenem. Ty následoval Bottas s Cunodou. Koho jsme už ve třetí části ale neviděli byl Ricciardo, Raikkonen, Alonso, Russell a Sainz, který se na trať sice ještě vydal, ale jeho vůz byl stále poškozen.



Q3

První čas 1:28,143 se objevil vedle jména Valtteriho Bottase. Kdo ale ve svém prvním pokuse chyboval byl Lewis Hamilton, ten se dostal do smyku po 9. zatáčce a musel tedy na trati zůstat. To už byl na trati ale i Max Verstappen, který poskládal ideální kolo a hodnotě 1:27,653, druhý byl Bottas a třetí Hamilton, oba už s dvěma časy, ale i přes to ztráceli přes 3 desetiny. Čtvrtý byl potom Pérez a pátý Gasly.

Na závěr se trať opět zaplnila a na špici se objevil Lewis Hamilton, ten svůj náskok získal hlavně ve 3. sektoru. Na druhé místo se dostal Bottas, ale to už kroužil v Džiddě Verstappen, ten byl po 2. sektoru o více než 2 desetiny rychlejší, ale najel si moc rychle do poslední zatáčky a na výjezdu se dotknul bariéry a poškodil zavěšení svého vozu, z čehož vyplívá, že končí třetí, ale bude potřeba kontrola převodovky a jiných komponentů.

A dramatic ending to qualifying in Jeddah!



Max Verstappen hits the barriers on his final flying lap 💥



Leaving him in P3 - with title rival Lewis Hamilton taking pole!#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/1yFZfDdBQS — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

GP Saúdské Arábie (Jeddah Street Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:27,511 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:27,622 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:27,653 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:28,054 5. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:28,123 6. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:28,125 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:28,180 8. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:28,442 9. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:28,647 10. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:28,754 11. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:28,668 12. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:28,885 13. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:28,920 14. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:29,054 15. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:53,652 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:29,177 17. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:29,198 18. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:29,368 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:29,464 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:30,473

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ