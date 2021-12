Räikkönen je rád, že jeho kariéra v F1 už brzy skončí

Finský pilot ve Formuli 1 doposud nastoupil do 351 závodů, po Abú Zabí jich na svém kontě bude mít 353. A pak přijde kýžený konec. Svůj první start zažil v Austrálii v sezóně 2001, kdy byl jeho současnému soupeři Jukimu Cunodovi pouze jeden rok.

Kimi svého rozhodnutí a z blížícího konce není nikterak smutný: "Nevím, proč bych měl být kvůli tomu pohnutý. Těším se na to. Jsem rád, že to brzy skončí. Není na tom nic smutného, nic špatného. Myslím, že to je dobré," komentuje svou brzkou životní změnu.

Minulý týden se v továrně Alfy Romeo v Hinwilu taky se všemi rozloučil. "Nemám k tomu moc co říci. Bylo to samozřejmě příjemné vidět všechny ty lidi. Byl jsem tam naposledy, proto jsem vzal svou rodinu, chvíli tam zůstal, viděl všechny ty lidi a podepsal jsem jim celkem dost věcí. Bylo to příjemné."

You’ll always be missed ❤️ pic.twitter.com/pTCiBOmkqq — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) November 26, 2021

Vidina důchodu jeho přístup k posledním dvěma závodům ale nikterak neovlivní: "Samozřejmě jde o jakýkoliv jiný závod: pokusíme o co nejlepší práci. Čeká nás nová trať, uvidíme, co se přihodí. Ale vše budu dělat normálně jako vždy a snad dosáhneme slušných výsledků a užijeme si přitom zábavu," dodává 42letý Räikkönen, jenž je mezi fanoušky díky své upřímnosti, stručnosti a suchému humoru velmi oblíbený.

Během 19 sezón v F1 zažil Räikkönen u pěti týmů 16 různých týmových kolegů, vyhrál 18 kvalifikací a 21 závodů, nasbíral 1873 bodů, zajel 46krát nejrychlejší kolo a 103krát vystoupal na pódium. Největší úspěch zaznamenal v roce 2007, kdy s Ferrari vyhrál titul mistra světa.

Zbývají už pouze dva podniky: Velká cena Saúdské Arábie na zcela nové trati v Džiddě tento víkend a o dva týdny později Velká cena Spojených arabských emirátů, v nichž se bude snažit rozšířit své bodové konto - letos vybojoval pouze 10 bodů a mezi piloty mu patří až 16. příčka. Stále je na tom ale lépe než jeho týmový kolega Antonio Giovinazzi s jedním bodem. Alfa Romeo příští rok zcela obmění svou sestavu: nastupovat za ní budou Valtteri Bottas a Guanyu Zhou.