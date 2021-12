PROHLÁŠENÍ PO KVALIFIKACI: Verstappen nechápe svou chybu

Mercedes

Lewis Hamilton, 1. místo

Byli jsme v trénincích rychlí, ale z nějakého důvodu kvalifikace a třetí trénink nebyl tak dobrý a chyběla rychlost, trápil jsem se hlavně s pneumatikami. Být první a druzí, jsem na Valtteriho a všechny v týmu pyšný, je to skvělý výsledek. Kluci z Red Bullu jsou hodně rychlí. Rozhodně něco zlepšili v nastavení a byli mega rychlí.

Red Bull

Max Verstappen, 3. místo

Je to samozřejmě strašné... Celkově to byla dobrá kvalifikace. Věděl jsem, že rychlost máme a na konci jsem to ukázal. Nevím, co se přesně stalo, ale zablokoval jsem kola a pokusil jsem se jet dál a udržet auto na trati, ale ťukl jsem do zdi a musel zastavit. Třetí místo je zklamání, když vím, jaké kolo jsem jel. Ale i tak to ukazuje, že auto je rychlé a uvidíme, jak to dopadne na konci závodu.

Christian Horner, šéf týmu

Vypadalo to jako kolo roku, je to velká škoda, že se to v poslední zatáčce nepodařilo, pokusil se jet dál, ale došla trať. Je to brutální, snad nebude zničená převodovka. Jsem si jistý, že je frustrovaný, ví, jak dobré kolo by to bylo. Musí to ale hodit za hlavu. Ví, co se pořád ještě může stát v závodě. Bylo to skvělé kolo, vytáhl něco speciálního, protože jsme tahali za kratší konec. Snad to neodnese převodovka a nebude z toho penalizace, to by bylo hodně zlé.

Ferrari

Charles Leclerc, 4. místo

Po včerejšku to byl dnes pozitivní den. I když... On to byl pozitivní den i včera, tedy až do té nehody, protože s autem jsem byl spokojený. Dnes to bylo o tom, abych získal zpět sebedůvěru. Postupně jsem zrychloval a v úplně posledním kole kvalifikace jel na maximum. Ve dvaadvacáté zatáčce jsem měl pocit, že to skončí jako včera - zadek auta se opět utrhl, ale nakonec se to zaplaťpánbůh nestalo a já získal hodně času. S výsledkem jsem spokojený.

Carlos Sainz, 15. místo

Je té škoda! Měl jsem dobrý třetí trénink i Q1. Ale v Q2 se auto zničehonic v jedenácté zatáčce utrhlo a já se zadním křídlem otřel o zeď. A autě to ani nebylo cítit, ale ve zpětném zrcátku jsem viděl, že koncový plát křídla je poškozený. Křídlo pak logicky nedodávalo potřebný přítlak. Musíme se na to podívat a zjistit, proč se auto utrhlo, protože utrhnout se nemělo. Tahle zatáčka se jezdí naplno, něco takového v ní nečekáte.

Laurent Mekies, závodní ředitel

Máme smíšené pocity. Charles opět ukázal, že je jedním z nejlepších pilotů na roštu. Po včerejší nehodě postupně získával zpět důvěru ve vůz a v posledním kole Q3 zajel skvěle, čímž nám zajistil čtvrté místo. U Carlose je škoda, že nedokázal naplnit svůj potenciál, který měl. Ta malá chyba v desáté zatáčce ho přišla draho. Zítra se pokusíme ještě zvýšit svůj náskok na třetím místě v Poháru konstruktérů.

AlphaTauri

Pierre Gasly, 6. místo

Dnes to bylo opět fantastické a mám další umístění v první šestce. Tentokrát to bylo o něco obtížnější, necítil jsem se ve voze tak jistě a po celou dobu posledního tréninku jsem bojoval s vyvážením. Musel jsem v kvalifikaci opravdu zabrat, ale podařilo se mi dát dohromady dobré kolo a jsem s ním opravdu spokojený. Byl jsem jen dvě tisíciny za Sergiem, což není vlastně nic, takže na jednu stranu je to jisté zklamání, ale pořád to je skvělá výchozí pozice pro zítřejší boj o zisk bodů.

Juki Cunoda, 8. místo

Mám smíšené pocity. Myslím, že moje výkony v Q1 a Q2 byly výborné a jsem s nimi opravdu spokojený, ale bohužel v posledním pokusu v Q3 mě zbrzdil provoz a ztratil jsem tak plno času. Myslím, že jsem se ještě mohl posunout výš, takže cítím zklamání. Z dneška je ale třeba si odnést spoustu pozitiv, v první řadě fakt, že jsem z Q2 postoupil na středně tvrdých pneumatikách, takže zítra budu moci odstartovat na stejné směsi jako všichni v TOP10. Trať je opravdu skvělá, takže se těším na závod a doufám, že se nám podaří získat body.

Jonathan Eddolls, hlavní závodní inženýr

Tým i oba piloti odvedli v kvalifikaci fantastickou práci a lze spravedlivě konstatovat, že za komplikovaných okolností vytěžili z našeho balíčku maximum, zvláště když pracovali na novém okruhu s pneumatikami. Od pátku jsme věděli, že vůz je rychlý, pokoušeli jsme se o co nejrychlejší kolo, takže během posledního tréninku jsme se zaměřili na optimalizaci nastavení pro první kola závodu. I když jsme v třetím tréninku pokročili, pořád jsme do kvalifikace vstupovali s některými nezodpovězenými otázkami. Takže jsme vlastně Q1 efektivně využili jako další trénink, abychom zjistili co nejvíce o měkkých pneumatikách, abychom z nich v Q3 mohli vytěžit co nejvíc, neboť šlo o klíčovou záležitost.

Kvalifikace byla náročná, skoro jako za mokra, protože jsme provedli řadu změn na základě podmínek, se kterými jsme se do té doby potýkali, ale tým reagoval odpovědně a oba piloti byli po celou dobu skvělí. Startujeme z preferované strany trati, obě auta jsou v TOP10 a vyrazíme do závodu na žluté směsi. Od pátku jsme leccos pozměnili, abychom vylepšili dlouhodobou rychlost, takže dnes večer tvrdě zapracujeme na strategii a budeme se snažit zítra získat co nejvíc bodů.

McLaren

Lando Norris, 7. místo

Jsem opravdu zklamaný z konce kvalifikace. Jsme rádi, že jsme stále na sedmém místě, protože dnes to mohlo být horší. V průběhu kvalifikace jsem měl trochu smůlu se žlutými vlajkami, ale i tak jsem mohl být o 1 či o 2 pozice výše, protože jsem nezajel nejlepší kolo, když jsem potřeboval, takže jsem trochu frustrovaný. Mám ze začátku nějakou šanci, protože startuji na měkké, takže se budu snažit postoupit o co nejvíce pozic, ale po zbytek závodu to bude mnohem složitější. Stále jsem ve slušné pozici, abych zítra získal nějaké body, tak uvidíme, co dokážeme.

Daniel Ricciardo, 11. místo

Měli jsme rychlé auto, ale při poslední jízdě jsem utrpěl nějaké poškození a ztratil jsem spoustu času. Poškodil jsem podlahu na obrubníku a na rovince to táhlo. Viděl jsem, jak čas na kolo klesá. Je to škoda, protože jsme dnes byli mnohem rychlejší než na 11. pozici. Přes ten obrubník jsem jel už vícekrát, ale tentokrát to nevyšlo. Provedli jsme dobrou změnu v nastavení pro kvalifikaci, takže jsem se cítil pohodlně a měl tempo, jen jsme měli smůlu.

Andreas Seidl, šéf týmu

Sedmá a jedenáctá pozice v dnešní kvalifikaci. Dnes jsme měli rychlé auto, ale bohužel jsme to nedokázali maximalizovat v kvalifikační výsledek. Daniel utrpěl těžké poškození podlahy při přejíždění obrubníku v Q2, což mu neumožnilo postoupit do Q3. Lando měl v Q2 smůlu se žlutými vlajkami, což nás přimělo ve druhé jízdě přezout na měkké pneumatiky, abychom si zajistili postup do Q3. To bohužel znamenalo, že měl pouze jednu sadu nových měkkých pneumatik pro Q3, což pro něj ohrozilo výsledek. Zítra v závodě bychom měli mít konkurenceschopné auto, o nějaké pozice postoupíme.

Alpine

Esteban Ocon, 9. místo

Jsem docela spokojený s dnešní kvalifikací, kterou jsem dokončil na 9. pozici. Se svými koly jsem byl spokojený a jako tým jsme tento víkend pracovali opravdu dobře. Mám k autu důvěru, která je tady potřeba k tomu, abych skutečně tlačil na kola s nízkou spotřebou paliva. Je škoda, že jsme nemohli nasadit oba vozy do Q3, ale měli jsme rychlé auto v FP2 a doufejme, že to dokážeme přenést do závodu, s Fernandem chceme bodovat. Zítra to bude dlouhý závod. Bude to těžké, podobné Singapuru, ale těším se na to. Uvidíme, co dokážeme od devátého místa na startovním roštu, dáme do toho maximum pro další solidní týmový výsledek.

Fernando Alonso, 13. místo

Dnes večer to pro nás bylo složité. Včera se vůz cítil být rychlým a měl dobrou rovnováhu, ale dnes od FP3 až do kvalifikace se vůz cítil velmi odlišně. Na městském okruhu a jet blízko zdí je docela obtížné, když nejste úplně spokojeni s rovnováhou. Ve Formuli 2 jsme viděli více předjíždění, než se očekávalo, takže i když si myslím, že pro nás bude obtížnější je následovat v tak vysokých rychlostech, zůstáváme v naději, že se zítra dorovnáme. Doufám, že zítra pojedeme čistý závod a musíme se ujistit, že v boji o páté místo získáme více bodů.

Alan Permane, sportovní ředitel

Je to pro nás trochu smíšený výsledek a po velmi silném včerejším dni jsme doufali ve více. Fernando nebyl se svým vozem spokojený celý den – neměl vysazenou zadní část jako včera a nebyl schopen tlačit, jak chtěl. Gratulujeme Estebanovi, z vozu vytěžil maximum, protože deváté místo bylo bohužel to, čeho jsme mohli maximálně dosáhnout. Víme, že v neděli jedeme obvykle lépe než v kvalifikaci, takže se zítra těšíme na zajímavý závod.

Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, 10. místo

Byla to skvěla kvalifikace a užil jsem si spoustu zábavy, auto bylo prostě skvělé. Věděli jsme, že středně tvrdé pneumatiky budou lepší a prokázalo se, jak fungovaly v Q2. Měkké v Q3 už tak dobré nebyly a dost jsem se s nimi trápil, trvalo nám déle, než měly správnou teplotu, ale zítra odstartuji na žlutých, což je pozitivní. Rychlé kolo v Q2 jsem mohl zajet ještě rychleji, ale v posledním letmém kole jsem se lehce otřel o bariéru; naštěstí to nebylo nic vážného. Start z 10. místa s preferovanými pneumatikami na trati jako je tato bude výhodou, nemůžu se dočkat závodu. Prozatím od prvního tréninku jsme po celý víkend silní, teď jen potřebujeme udržet tempo mít trochu toho štěstí, které se nám celou sezónu vyhýbalo, snad přivezeme dobrý výsledek.

Kimi Räikkönen, 12. místo

Dobrý výkon, byl jsem opravdu blízko postupu do Q3, ale nakonec to nevyšlo. Poslední zatáčku jsem nezvládl dobře a stálo nás to nějaký čas, ale nakonec byl rozdíl v tom, že jsme měli ponechat středně tvrdou směs. Chtěl jsem vyzkoušet měkké pneumatiky, ale nedařilo se. Přesto jsme na velmi dobrém místě pro start do závodu, těžko říci, jak bude probíhat. Je důležité si držet pozice - uděláme všechno pro to, abychom se postarali o co nejlepší výsledek.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Tým dnes odvedl opravdu dobrý výkon, dosáhli jsme slušného výsledku a za celý rok jsme byli asi nejblíž postupu obou našich vozů do Q3. Využili jsme silné formy na začátku víkendu, včerejšího tréninku a na tom jsme dál stavěli. Oba piloti se ve svých vozech cítili komfortně a zvládli rychlá kola na limitu, když to bylo potřeba. Za to se však dnes body nerozdělují, máme před sebou ještě dlouhý závod a budeme se muset ujistit, že zítra znásobíme naši šanci. Nikdo neví, jak se závod bude vyvíjet, ale určitě to bude zajímavý večer.

Williams

George Russell, 14. místo

Se svým rychlým kolem jsem opravdu spokojený a potěšilo mě, že jsem postoupil do Q2. I tady jsem zajel první kolo k mé spokojenosti, ale při druhém pokusu jsem se nezlepšil, protože jsem v prostředním sektoru byl trochu široký. S umístěním jsem relativně smířen, ale jsme o něco dál od Alfy Romeo, než by nám bylo milé. Je složité dostat pneumatiky do správného režimu, ale věřím, že se nám to zítra podaří.

Předjíždění tu bude asi těžké, ale uvidíme, co se v neděli stane. Nikdo neví, jak budou reagovat pneumatiky - úroveň přilnavosti je tu docela vysoká. Lze pořádně zatlačit, což je vyčerpávající, ale na druhou stranu tohle chceme v F1 vidět. Nechme se překvapit, co zítra dokážeme.

Nicholas Latifi, 16. místo

Dnes to vypadalo na postup do Q2, ale bohužel jsem druhé kolo na první sadě pneumatik nezajel dobře a pak jsem chyboval v zatáčce 4, což mě srazilo o pozici níž. Vím, že jsem mohl odvést lepší práci a v onom kole mohl ztracený čas dohnat, ale mohu si za to sám, takže samozřejmě cítím zklamání. Zítra to bude pro všechny dost náročný závod, fyzicky i psychicky, s vysokými teplotami a na vysokorychlostním charakteru trati. Doposud jsem se tu ale bavil, tak se na tu výzvu těším.

Dave Robson, vedoucí oddělení výkonu vozů

Dnešní sobota byla jednou z nejrušnějších, které jsme za poslední dobu viděli, přičemž většina vozů byla po většinu kvalifikace na trati. V průběhu tréninku se chování pneumatik lišilo a bylo obtížné cokoli předvídat. Kromě toho, měkká a středně tvrdá směs většině pilotů nabízela hned několik alternativ.

Nicholas se opět zastavil těsně před Q2 a skončil těsně za Alonsem, když ve svém posledním měřeném kole první jízdy udělal chybu, což se odrazilo na rychlosti. George zajel dobrý čas a posunul se do Q2 do blízkosti obou vozů Alfa Romeo. Rozhodli jsme se zajet první rychlé kolo v Q2 na měkké směsi, abychom mohli porovnat čas a viděli srovnání s těmi, co jeli na středně tvrdé. Pak jsme přešli také na žlutě označené pneu s cílem zajet s nimi tři měřený kola. Bohužel, protože jsme nejeli na této směsi od začátku Q2, nepodařilo se Georgeovi vybalancovat vůz a proto nebyl schopen zajet poslední měřené kolo tak, abychom ohrozili tři vozy před námi.

Zítřejší závod bude šancí k nápravě. Oba piloti během víkendu předvedli dobrou rychlost a není důvod pochybovat, že můžeme úspěšně závodit se soupeři kolem nás.

Aston Martin

Sebastian Vettel, 17. místo

Trochu mě překvapilo, že jsme se nedokázali dostat do Q2, protože jsem cítil, že moje poslední kolo bylo dobré – i když jsem byl zdržen na konci druhého sektoru, což mě stálo pár desetin a šanci na postup. Byl zde hodně provoz, hlavně na konci kol, což to ještě zkomplikovalo. Myslím, že je jasné, že tato trať našemu autu nevyhovuje, ale pozitivní je, že naše závodní tempo je tradičně silnější v této sezóně, takže uvidíme, co dokážeme zítra. Sedmnácté místo v kvalifikaci bolí, ale pokud nás zítra čeká rušný závod, můžeme se pokusit probojovat se do pole.

Lance Stroll, 18. místo

Jsem opravdu zklamaný, že jsem se kvalifikoval na 18. pozici, protože provoz na konci zničil mou kvalifikaci. Bylo to jako parkoviště a nemohl jsem nic dělat. V důsledku toho jsem nebyl schopen zajet rychlé kolo, když byla trať a pneumatiky optimální, a ukázalo se to jako velmi nákladné. Myslím, že bychom jinak měli dost na to, abychom se dostali do Q2. Půjdeme dál a zkontrolujeme, jestli je něco, co bychom mohli udělat jinak. Nikdy předtím jsme tu nezávodili, takže budeme muset vidět, jak se zítra vyvine závod, a pokusit se získat nějaká místa.

Zástupce týmu se nevyjádřil.

Haas

Mick Schumacher, 19. místo

Měl jsem potíže se systémem DRS, což mě stálo minimálně desetinu, takže to je docela zklamání, ovšem nečekal jsem, že budu tak blízko Aston Martinu. Je to vizitka našeho týmu během tohoto víkendu. Závod - to bude jiná story - pokud dostaneme příležitost bojovat, tak do toho půjdeme. Když se nám povede start a dostaneme se dopředu, tak bychom ty pozice mohli i udržet.

Nikita Mazepin, 20. místo

Trať je lepší - oproti včerejšku je čistší, což je pozitivní. Byl jsem se svým kvalifikačním rytmem spokojen, to bylo zřejmé, v posledním tréninku jsem byl na slušné pozici, takže jsem chtěl být lepší v kvalifikaci. Bohužel v ní je mnoho dalších, co potřebují zajet rychlé kolo. Její délka není dostačující, aby se na ní všichni směstnali. Čtyři nebo pět aut bylo v poslední zatáčce, kde jsem se pokoušel najít mezeru, nakonec jsem na cílové čáře závodil s Vettelem, takže jsem nemohl zajet dostatečně rychlé kolo.

Günther Steiner, šéf týmu

Byl to docela dobrý den se spoustou výjezdů a bez poškození. Po celý třetí trénink jsme jezdili solidně, v kvalifikacích to bylo podobné a přiblížili jsme se vozům před námi, což je pro nás ve vrcholící sezóně povzbudivé. Bohužel Nikitovi se jeho poslední pokus nepovedl, protože se před ním objevila změť soupeřů, musel zpomalit a nemohl se dostatečně rozjet. Jinak jsme předvedli bezchybnou práci, komunikace mezi piloty a inženýry byla výborná.