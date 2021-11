Giovinazzi v F1 končí, u Alfy Romeo jej nahradí nováček Zhou

Alfa Romeo již před 2 měsíci ohlásila příchod Valtteriho Bottase z Mercedesu místo Kimiho Räikkönen, jenž se odebere do závodnického důchodu, druhého jezdce však jako poslední z týmů F1 doposud nepotvrdila. Nyní je jasné, že současný pilot Antonio Giovinazzi u ní pokračovat nebude.

"Loučení se s jezdcem není nikdy jednoduché, obzvlášť v případě Antonia, který byl tak dlouho součástí týmů. Protože se rozcházíme, budeme s láskou uchovávat vzpomínky na dobré časy a poučíme se z těch špatných. Víme, že všechny tyto okamžiky nám jako týmu pomáhají růst společně," uvádí Frederic Vasseur.

"Antoniovi přejeme všechno nejlepší po sezóně 2021. Do jejího konce ale stále zbývají tři závody, v nichž chceme společně získat dobré výsledky a zakončit rok ve formě," pokračuje šéf Alfy Romeo, o jejíž odkoupení se před měsíce neúspěšně pokoušel Michael Andretti.

Giovinazzi do týmu sídlícího ve švýcarském Hinwilu přišel v roce 2019 jako první Ital od sezóny 2011. Místo něj bude příští rok závodit Guanyu Zhou, jenž tak bude nastupovat po boku zkušeného Bottase.

Excited to welcome @gyzhou_33 to our team for 2022! A new chapter in our history is opening! #AlfaRomeoRacing #ORLEN #TeamZhou pic.twitter.com/0A2U5XkWEn