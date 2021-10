Räikkönen má smůlu, na Monze se nesveze. Kdo ho nahradí?

Tým oznámil, že v kokpitu vozu jej opět nahradí Robert Kubica. Ten si v Holandsku nevedl vůbec špatně, když uvážíme, že měl k dispozici jen jeden přípravný trénink, a poté šel rovnou na kvalifikaci.

Přesto se Kubicovi jeho formulový debut od roku 2019 celkem povedl. A nejspíš i proto nyní dostane další šanci. Podle pravidel italských úřadů totiž musí být Raikkonen i nadále izolován. Je přitom otázkou, jak si Kubica v Itálii povede. Na rozdíl od Holandska je to totiž okruh, který zná jako své boty. V roce 2006 na něm Polák získal dokonce pódium, když obsadil třetí místo.

„Když to srovnám s minulým týdnem, tak Monzu jako okruh velmi dobře znám, což mi hodně pomůže. Už kvůli tomu, že budeme mít experimentální formát závodního víkendu se sprintovou kvalifikací. K dispozici tedy bude o jeden trénink méně," hlásí Kubica.

„Na závod v Monze se opravdu těším, je to parádní trať," dodává Polák. Ferrari by mělo v chrámu rychlosti nasadit novou pohonnou jednotku, od které si v Maranellu neslibují revoluci, ale výrazný evoluční pokrok. V tuto chvíli však ještě není zřejmé, jestli nový agregát dostane také Alfa Romeo. Pokud ano, mohlo by to týmu v nahuštěném středu pole výrazně pomoci, zvlášť na Monze, kde je výkon motoru naprosto zásadní.