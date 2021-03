Räikkönen se vyjádřil k incidentu se Sainzem v závěru testů + VIDEO

Po skončení testů se v televizních záběrech objevily vozy Alfy Romeo a Ferrari v zatáčce č. 10 mimo trať s následným zoufalým pokusem rudého vozu dostat se do čela, jakoby se jednal o boj i titul mistra světa.

Sainze se totiž pokoušel ve svém posledním letmém kole na měkkých pneumatikách o rychlé kolo, jenže narazil na pomalu jedoucího Räikkönena, který právě vyjel z boxů.

Carlos to na poslední chvíli poslal na vnitřek v zatáčce č. 10, na což Fin na poslední chvíli zareagoval. Zdálo se, že došlo ke kontaktu mezi oběma vozy, podle veterána z Alfy Romeo tomu tak nebylo.

Sainz se jej poté snažil vyblokovat mimo trať, ale Kimi na to hned šlápl a dostal se před Ferrari, které se na konci rovinky už jen marně pokoušelo o předjetí. Z manévru bylo jasně vidět, jak to posilu rudé stáje frustruje.

A dramatic end to testing 😅@Carlossainz55 and Kimi had a close call in the final moments 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/gxmCe2A16b — Formula 1 (@F1) March 14, 2021

"Nemyslím si, že bychom se dotkli, nevím. Neměl jsem žádné ponětí o tom, že tam je. A pak jsem je spatřil až na poslední chvíli a uhnul jsem doprava. Ale nevím," ohlíží se Räikkönen za incidentem.

"Myslím, že byl nas***ý a snažil se hrát hry. Každopádně pochybuji o tom, že bychom se vůbec dotkli. Já jsem nic necítil," hodnotí zkušený pilot Alfy Romeo, jenž ve Formuli 1 závodí již od roku 2001.

Během tří dnů testování v Bahrajnu zvládl z 21 pilotů druhou největší porci kilometrů (1239,35 km) a na C5 směsi předvedl čtvrtý nejrychlejší čas. S Alfou Romeo letos boj o pódia nečekají, do přesnějších předpovědí se však pouštět nechtěl.

"Je to pouze testování. Nikdy nevíte, co dělají ostatní, ale čistě na základě pocitů to je určitě lepší než loni. Myslím, že jsme rychlejší než na konci minulého roku. Uvidíme za pár týdnů, jak dopadneme," dodává Räikkönen.