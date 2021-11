Verstappen potrestán, startovní rošt v Kataru má novou podobu

Jak uvedl německý server Motorsport, hodinu před startem katarského závodu závodní komisaři FIA rozhodli, že Max Verstappen bude potrestán poklesem o pět míst na startovním roštu. Důvodem je neadekvátní reakce na signalizaci žlutými vlajkami v sobotní kvalifikaci.

Pilot Red Bullu vyjel do Q3 jako poslední za dvojicí Sainz jr. a Bottas. Když projížděl po cílové rovince kolem stojícího vozu AlphaTauri Pierra Gaslyho, monitor časoměřičů FOM ukazoval poznámku "clear in track sector 20", ovšem na levém okraji trati bylo žlutými vlajkami signalizováno nebezpečí. Ředitel závodu Michael Masi s odvoláním na článek 7.1 pravidel vysvětluje, že upozornění "dvojitou žlutou" znamená "výrazné nebezpečí, snížit rychlost a v případě nutnosti zastavit". Kromě toho je dáno, že čas v kole, v němž byl jeden sektor ovlivněn touto signalizací, bude vymazán. Je to nové pravidlo, které platí od GP USA v Austinu.

Valtteri Bottas je dalším postiženým (ilustrační foto) | foto: Mercedes AMG F1 Team

Okruh Losail International Circuit je rozdělen na 20 minisektorů kvůli měření času. Verstappen v sektorech 18 a 19 zajel "fialový" výsledek, podle měření FOM absolutně nejlepší čas. V sektoru 20, kde stál Gaslyho vůz, měl čas "žlutý", tedy pomalejší než v předchozím kole. Nicméně stále byla jeho rychlost natolik vysoká, aby došlo k penalizaci.

Valtteri Bottas, jedoucí v těsné blízkosti Verstappena, byl rovněž pokutován, ale v jeho případě se posune jen o tři místa zpět. Což ovšem znamená, že na startu bude stát před Verstappenem. Jak uvedl zpravodajský server Motorsport, ve hře je ještě stále otázka potrestání Carlose Sainze jr.