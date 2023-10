GRAFIKA: Startovní rošt GP Kataru - Alonso z 2. řady, McLareny za Ferrari

Z pole-position do závodu odstartuje již jistý trojnásobný šampion Max Verstappen s Red Bullem, kterému budou krýt záda oba Mercedesy. Do druhé řady vedle Lewise Hamiltona se po výborném výkonu propracoval Fernando Alonso, jenž s Aston Martinem předčil obě Ferrari.

McLareny jsou níže, než by vzhledem ke své výkonnosti měli být: Oscar Piastri šestý a Lando Norris až desátý. Příčinou je to, že jim komisaři škrtli jejich nejrychlejší časy v Q3 kvůli tomu, že se všemi čtyřmi koly dostali mimo okraj dráhy v zatáčkách č. 5, 10 nebo 14. Brit by jinak byl v první řadě (1:24,074 min) a mladý Australan ve druhé (1:24,228 min).

Startovní rošt GP Kataru 2023 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Žádné další tresty během víkendu zatím nepadly, piloti tedy do Velké ceny Kataru odstartují v pořadí, v jakém skončili v páteční kvalifikaci.



Počet zbývajících sad pneumatik pro závod: