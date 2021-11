Na nové trati v Kataru nejrychlejší Verstappen, Gasly před oběma Mercedesy. Hamilton hlásí potíže

Na piloty čekalo slunečné počasí, teplota vzduchu dosahovala 28 °C, asfalt 42 °C. Pirelli přivezlo pro jistotu to nejtvrdší, co pro vozy Formule 1 letos vyrábí, tedy směsi C1 - C3. Pro všechny s výjimkou Péreze (závodil zde v asijské sérii GP2) šlo o novou trať, proto v garážích na začátku nikterak neotáleli.

V 11:30 vyrazil na dráhu jako první Räikkönen s Alfou Romeo, která oznámila, že se rozloučí i s jeho týmový kolegou Giovinazzim. Příští rok bude mít nové jezdecké složení Bottas - Zhou.

Fin se zapsal časem 1:30,173, brzy před něj šli Gasly (1:28,233). Ricciardo si pochvaloval nový okruh a zatáčky plynule navazující na sebe: "Tohle je zábava."

Jeho týmový parťák Norris (1:25,215) se po 12 min objevil na chvíli na čele, když svým časem na středně-tvrdých pneumatikách předčil Bottase (1:25,231). Poté se prosadil lídr šampionátu Verstappen (1:24,855) s tvrdým obutím. Komisaři mj. stále nevydali verdikt ohledně jeho kolize s Hamiltonem poté, co jej včera začali na požádání Mercedesu znovu řešit.

Změnu na čele jsme pak zaznamenali až 25 min před koncem, kdy piloti přecházeli na měkké směsi. Rychlé kolo se povedlo Cunodovi (1:24,648), vzápětí se před něj dostal Bottas (1:24,194) a po rekordu v 1. a v 3. sektoru znovu Verstappen (1:23,723).

Hamilton držel třetí místo se ztrátou 0,786 s, ve svém rychlém kole musel po ustřelení přetáčivé zádi zvolnit. Svého týmu se tázal: "Jsme pomalí na rovinkách?" "Ne, ani ne," dostalo se mu odpovědi od svého inženýra Bonningtona.

