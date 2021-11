Kvalifikaci ovládl Bottas, Red Bully odstartují z druhé řady

Q1

Kvalifikaci provázelo obdobné počasí jako při všech třech volných trénincích. Teplota vzduchu okolo krásných 20 °C a teplota tratě dosahovala 40 °C, do těchto podmínek sice první vyrazil Nicholas Latifi, ale první si čas zapsal až Mick Schumacher, kterého následoval jeho týmový kolega Nikita Mazepin, prvně jmenovanému z dvojce Haasu byl ale jeho čas škrtnut. Po uplynulých pěti minutách se na čele ocitl Charles Leclerc před Vettelem a Sainzem, ale rázem byly vyvěšeny červené vlajky, protože Lance Stroll na výjezdu z poslední zatáčky neukočíroval svůj monopost a narazil do bariéry. Do této doby si čas stihlo zaspat 7 jezdců.

