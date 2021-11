GP MEXIKA: Verstappen si vítězstvím dláždí cestu k titulu

Slunečné počasí a relativní teplo sice s ohledem na výsledky kvalifikace mohly nahrávat Mercedesu, ale jak bývají předpovědi šálivé. V každém případě celé startovní pole se před masou 372 000 diváků vydalo do závodu na středně tvrdé směsi - jedinou výjimku představovala dvojice Ocon-Cunoda, ti zvolili nejměkčí směs.

Mercedesy v první řadě měly ideální možnost uhájit vedení před Red Bully útočícími z druhé řady, ale záměr nevyšel: Verstappen se hladce prosmýkl po levém vnějším okraji do první zatáčky a rázem byl před oběma Stříbrnými šípy. K dovršení všeho Ricciardo zachytil svým spoilerem o pravé zadní kolo Bottasova vozu a Fin se roztočil - pokračovat mohl až poté, co celé startovní pole projelo. Tedy celé: Ocon ještě před druhou zatáčkou zpomalil a přes jeho pneumatiky svorně přeletěli Cunoda a Mick Schumacher. Ještě v průběhu prvního kola vyrazil na trať safety car, ale kromě postižených Bottase a Ricciarda zůstali ostatní piloti na trati. Bottas dostal tvrdé pneumatiky, Ricciardo navíc musel měnit přední křídlo. Pérez a Alonso rovněž při skrumáži použili únikových zón, ale bez větších dopadů na jejich další působení.

Restart v 5. kole absolvovali piloti v pořadí Verstappen, Hamilton, Pérez, Gasly, Leclerc, Giovinazzi, Vettel, Russell, Räikkönen, Mazepin, Alonso, Latifi, Ocon, Norris, Stroll, Bottas a Ricciardo. Verstappen si okamžitě začal budovat náskok, zatímco Hamilton za sebou dokázal držet Péreze zhruba ve stejném odstupu. Nedokázal najít na Holanďana žádnou zbraň, proto se čekalo, jestli se nepovede vymyslet něco po zastávkách v boxech.

Hamilton byl ze špice první, kdo zamířil k mechanikům - na trať se vrátil na páté příčce a ne zrovna v ideálním místě. Verstappen bez potíží absolvoval svůj pit-stop v 34. kole, Péreze nechalo vedení stáje na okruhu až do 41. kola. Mexičan hnán domácím publikem pak nasadil ke stíhací jízdě, zatímco Max se v pohodě opět vzdaloval trápícímu se Britovi. Lewis si stěžoval na přehřáté "... vlastně všechno" a "Checo" Pérez, jenž ho měl podle prognóz Mercedesu dojet v posledním kole, začal na obhájce titulu útočit už jedenáct kol před cílem. Od 62. kola mu Hamilton opět poodjel, největší rozestup činil 2,1 vteřiny, ale v předposledním kole to Pérez zkusil ještě jednou, ale i přes využití DRS a opět minimálního odstupu neuspěl - Lewis neudělal jedinou chybičku a stříbrnou příčku uhájil.

Cunoda skončil zhruba po kilometru, čest AlphaTauri tak zachraňoval Gasly. A velmi úspěšně - po celý závod vlastně jel osaměle, Ferrari na něj ztrácelo od čtyř do devíti vteřin, vyšla mu i zastávka v 32. kole a po zásluze přidal do měšce týmu důležité body. Ferrari většinu závodu odkroužily svorně na 5. a 6. pozici. Leclerc stavěl kolo před Gaslym, Sainze jr. nechala boxová zídka na trati až do 43. kola. Španěl pak na boxovou zídku hlásil, že jeho kolega dělá příliš mnoho chyb a proto došlo v 58. kole k týmovému pokynu k prohození pozic. Sainz jr. sice stáhl na Gaslyho čtyři vteřiny, ale v předposledním kole gentlemansky pátou příčku svému týmovému kolegovi vrátil, protože Gaslyho už dohnat nedokázal.

Solidní závod zajeli Vettel a Räikkönen, vyvarovali se chyb a skvěle zvládli strategii. Stavěli také v téměř shodné pasáži (Kimi ve 33. kole, Sebastian o okruh později) a odměnou jim bylo slušné umístění. Zklamán byl asi Giovinazzi, jenž byl prakticky ihned po restartu předjet Sainzem, ale poté držel dlouho sedmou příčku. Po výměně se propadl na dvanáctou pozici, nakonec mu ale ke kýženému bodu chybělo pořád mnoho - Norris dokázal vytěžit maximum a především vydělal na hodně pozdní zastávce (45. kolo).

Doslova martyrium prožil Bottas. Po prvním kole a zastávce v boxech vyjel na trať na 18. místě, když ho dokázal překvapit Ricciardo, ale dlouho se nemohl dostat kupředu. Až ve 12. kole se posunul před Latifiho, vydělal na zastávkách soupeřů, ale zuby si vylámal na Ricciardovi - deset kol se marně snažil Australana předjet, nakonec mu Daniel ve 39. kole uhnul do boxů. Valtteri k mechanikům zajel ve 41. kole a nazul středně tvrdou směs, jenže mechanikům se nepodařilo uvolnit levé přední kolo. Fin tak ztratil v boxech 11,7 vteřiny a opět se propadl na 15. místo. Ve 47. kole předjel Ocona a opět se dostal za Ricciarda, ale znovu před něj nenašel cestu. V 65. kole pak dostal pokyn ke třetí návštěvě boxů, nazul měkkou směs a pokusil se uzmout Red Bullu nejrychlejší kolo, jenže vyjel na trať právě za Verstappenem. V 68. kole ho dokonce předjel, což Max nelibě komentoval do radiokomunikace. Valtteri tedy zamířil znovu do boxů a v posledním svém kole na trati skutečně nejrychlejší kolo vybojoval, zároveň i rekord trati, což bylo ale ještě horší než Pyrrhovo vítězství.

Zklamáním byly výkony Williamsů, jejichž závodní rychlost byla prabídná a už tradiční bodové paběrkování Alpine. Verstappen přidal ke svému náskoku dalších osm bodů a pomalu, ale jistě si vyhlíží místo, kam uloží trofej pro mistra světa.

GP Mexika (Autódromo Hermanos Rodríguez) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 25 1:38.39,086 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 16,555 3. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 15 + 17,752 4. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 12 + 1:03,845 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 10 + 1:21.837 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 8 + 1 kolo 7. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 6 + 1 kolo 8. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 4 + 1 kolo 9. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 2 + 1 kolo 10. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1 + 1 kolo 11. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 12. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 1 kolo 13. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team + 1 kolo 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team + 2 kola 15. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 2 kola 16. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 2 kola 17. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 2 kola 18. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team + 3 kola 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team kolize 20. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda nehoda

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ