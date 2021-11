Ve třetím tréninku nejrychlejší Pérez, Verstappen druhý před oběma Mercedesy

Při třetím volném tréninku na VC Mexika se prvním odvážlivcem trati stal až po 5 minutách Juki Cunoda, který byl následován Lancem Strollem a Georgem Russelem. Právě Brit do zítřejšího závodu odstartuje s penalizací 5 míst, protože mu při včerejším tréninku odešla převodovka, jež byla rezervována pro závod. První jezdci na trati si ale museli dávat pozor na olejové skvrny v zatáčce č.4 a mezi zatáčkami 7 a 8, olej byl sice zasypán, ale trať stále při prvních kolech klouzala. Aktivita byla malá, čas si zapsal pouze jen Russell a Cunoda, jehož rychlé kolo dosáhlo hodnoty 1:19,744.

Až po uplynulých dvaceti minutách se začala aktivita jezdců zvedat. Na čele se nějakou dobu držel Lando Norris, ten navíc při jednom ze svých kol probrzdil 1. zatáčku okruhu a skončil na trávě. Brit navíc do zítřejšího závodu odstartuje taktéž s penalizací kvůli nasazení nového motoru, k tomuto rozhodnutí dosáhl tým po zjištění, že se jejich vůz přehřívá.

Lando takes a slight de-tour on the grass at Turn 1 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/J8kBlToqVx