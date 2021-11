Kvalifikační přestřelku v Austinu vyhrál Verstappen před Hamiltonem

V Austinu je 30 °C a trať má 37,5 °C. Hamilton i Verstappen se ve třetím tréninku potýkali například s traťovými limity, když jejich nejrychlejší časy byly nakonec smazány. To by si v kvalifikaci nepřáli zopakovat.

Máme tu také výměny motorů a z toho plynoucí penalizace. Ta se týká Bottase, Vettela, Russella a Alonsa.

Jen pár minut před začátkem kvalifikace měli v garážích Red Bullu napilno, mechanici pracovali na zadních křídlech obou vozů. Jednalo se prý o řešení praskliny, kterou tým objevil.

Q1

Na konci boxové uličky se objevuje zelená a jako první na trať vyráží oba vozy Haasu a Stroll v Aston Martinu. Po chvíli se k nim připojuje i Leclerc a Verstappen. Nelení ani Pérez či oba piloti Mercedesu. Objevují se první měřené časy a po pěti minutách je v čele Verstappen s časem 1:34,5 min. Jeho týmový kolega Pérez ztráci 0,05 sek.

Mercedesy se řadí na třetí a čtvrté místo, ztráta Bottase 0,1 sek a Hamiltona 0,2 sek. Šlápli na to ale především u McLarenu. Rohy ale vystrkuje také Ferrari. Do čela jde Ricciardo s časem 1:34,407 min. a jeho týmový kolega Norris ho doplňuje na třetím místě se ztrátou 0,14 sek. Nicméně Australan se tam neohřál příliš dlouho, Verstappen se zlepšil na 1:34,352 min.

Vettel si mezitím nevybraně stěžuje na Haas, respektive Mazepina, který se mu objevil v cestě mezi zatáčkami tři a pět. Incidentu se věnovali komisaři, ale žádný postih z toho nebyl. Pérez se také zlepšuje a jde na druhé místa, ztrácí 0,017 sek. Zbývají dvě minuty.

Prvních pět jezdců zůstává v garáži (Verstappen, Pérez, Ricciardo, Norris, Sainz) a ostatní vyrážejí na další pokusy. Hamilton se zlepšuje na použitých měkkých pneumatikách, ale stačí to na sedmé místo. Ztrácí dvě desetiny.

Do čela jde Leclerc s časem 1:34,153 min. Giovinazzi dostal hodiny, ale nakonec je posledním radujícím se. Postupuje do Q2 (rozdíl byl 0,063 sek.). Zlepšují se Ocon i Alonso a uvidíme je tak i v další části.

Nepostupující: Stroll, Latifi, Räikkönen, Schumacher, Mazepin.

Q2

Mercedesy i Red Bully mají obutou střední sadu pneumatik. I většina ostatních na trati zvolila tuto variantu. Měkké má Russell, Sainz či Cunoda. Do čela jde Verstappen, čas 1:33,464 min a je o 0,3 sek rychejší než druhý Hamilton. Dále se za ně zařadil Norris, Leclerc, Bottas, Gasly, Ocon, Cunoda a Alonso. Ostatní zatím bez měřeného času, zbývají čtyři minuty.

P2 and P5. Lewis and VB head into the final shootout. pic.twitter.com/UwJdCqkfDM — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 23, 2021

Pérez, kterému byl první čas kvůli limitům tratě smazán, se řadí na sedmé místo, Sainz na páté. Ricciardo míří na trať a už nebude mít čas svůj výkon vylepšit. Takže toto kolo se mu "musí" povést. A Australan se zařadil na deváté místo. Cunoda (na měkké sadě) odsouvá Ocona (na střední) z první desítky.

Nepostupují: Ocon, Vettel, Giovinazzi, Alonso, Russell.

Texas Shootout Time 🙌 P1 and P7 for Max and Checo - both on Mediums 🟡 pic.twitter.com/qX2EscQHGk — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 23, 2021

Q3

Hned po začátku se na trať vydalo osm z deseti vozů. Chyběly jen Red Bully. Hamilton zajíždí čas 1:33,564 min. Bottas na to odpovídá časem 1:33,475 min. A co na to Red Bully? Ti na to šlápli, nejprve jde do čela Verstappen, ale radovat se mohl jen pár sekund, překonal jej totiž jeho týmový kolega Pérez a to časem 1:33,180 a s náskokem 0,019 sek. A tak se udělala řada dvojic v první desítce a to Red Bull, za nimi Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpha Tauri.

Hamilton se zlepšuje a jde provizorně na pole position. Bottas svůj čas zlepšit nedokázal. A ani Pérez se nelepší. Zato Verstappen ano a získává tak pole positon! Čas 1:32.910, náskok na druhého Hamiltona tedy 0,209 sek. Třetí je Pérez. Ke konci začíná v některých místech okruhu kapat, ale to už jezdce výrazně neovlivnilo.

GP USA (Circuit of the Americas) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:32,910 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:33,119 3. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:33,134 4. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:33,475 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:33,606 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:33,792 7. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:33,808 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:33,887 9. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:34,118 10. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:34,918 11. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:35,377 12. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:35,500 13. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:35,794 14. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:44,549 15. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing - 16. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:35,983 17. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:35,995 19. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:36,311 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:36,499 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:36,796

