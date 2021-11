PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: "Víc to nešlo," hodnotí Hamilton

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Začalo mrholit na konci mého kola, takže jsem si nebyl jistý, jestli vydržím, ale je skvělé získat pole position. Nakonec to stačilo. Být první a třetí, to je podle mě velmi silný výkon. Bylo to vzrušující. Doufám, že se nám zítra povede start a získáme co nejlepší výsledek.

MAX: "It was exciting out there! P1 and P3 for the team is a very strong performance. I hope to have a good start tomorrow for the best possible result"#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/tNcvJtkzEa — Formula 1 (@F1) October 23, 2021

Sergio Pérez, 3. místo

No, bylo to opravdu hodně blízko v tom posledním kole a myslím, že jsme jako tým odvedli skvělou práci. Bohužel to kolo nebylo tak dobré jako to předchozí a nezlepšil jsem se v prvním sektoru. A myslím, že mi nepomohl déšť v posledním sektoru. Místy poprchalo a ve dvou zatáčkách jsem ztratil přilnavost a viděl jsem, jak ztrácím. Zítra to bude dlouhý závod a myslím, že tu není kvalifikační pozice až tak příliš důležitá. Hlavní budou opotřebení pneumatik. Těším se!

SERGIO: “Yeah, well we were really close on that final lap, I think we did a great job as a team.



Tomorrow it’s a very long race, I think qualifying position is not too relevant, there will be a lot of degradation on these tyres. Just looking forward to it!#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/BF8xDb8iWv — Formula 1 (@F1) October 23, 2021

Christian Horner, šéf týmu

To byla od obou pilotů skvělá kvalifikace. První a třetí místo je skvělý startovní počin. Je to první pole position, kterou zde v Austinu nezískal v hybridní éře Mercedes a máme dvě auta proti jednomu. Takže je to pro nás další milník. Lewis na závěr zajel skvělé kolo, změnil se vítr a časy byly pomalejší, ale na celé kolo jsme měli rychlejší auto. Byla to asi nejlepší Checova letošní kvalifikace, za normálních podmínek, takže za to jsme moc rádi. Checo měl provizorně pole position a Max na to odpověděl, zvlášl se zlepšit, oba zajeli úžasně. Těžko se tu jezdí v závěsu, takže v zatáčce jedna rozhodně chcete vést. Takže alespoň máme dva jezdce startující zepředu. Bude to zítra zajímavá první zatáčka.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 2. místo

Dal jsem do toho dnes vše a trošku jsme se v kvalifikaci trápili. Myslím, že od prvního tréninku jsme se trošku propadli a Red Bully nebyl neuvěřitelně rychlí. Jsem se svým kolem spokojen a samozřejmě jsou tu vždy oblasti, kde se můžete zlepšit. Ale myslím, že jsme víc neměli. Zítra budeme pracovat co nejvíc to půjde a mým cílem je vyhrát závod.

LEWIS: "I gave it everything. Red Bull were incredibly quick, I am happy with my last lap because I think that was everything we had"#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/aAgadKlFst — Formula 1 (@F1) October 23, 2021

Valtteri Bottas, 4. místo (po penalizaci devátý)

Nebyl to výsledek, který jsem dnech chtěl. Red Bull měl rozhodně lepší auto a vypadalo to, že udělali od včera pokrok. Moje první kolo v Q3 bylo ok, ale poslední sektor nebyl úplně skvělý. Potom jsem se snažil o čisté kolo ve druhé části, ale bylo to ještě horší kvůli nedotáčivosti, takže jsem ztratil čas a nezlepšil se. Odstartuji devátý kvůli penalizaci, ale myslím, že naše závodní rychlost je dobrá, podobná Red Bullům. Doufám, že budu mít výhodu právě v rychlosti proti autům přímo přede mnou. Klíčová také bude strategie a jsem si jistý, že se mohu probojovat a bojovat o dobré body. Je to dlouhý závod a jsem vždy optimistický.

Andrew Shovlin, šéfinženýr

Na pole position jsme dnes neměli rychlost, ale Lewis odvedl skvělý výkon a dostal auto do první řady. Bohužel Valtteri dostal kvůli výměně ICE penalizaci a je tak devátý. Ale je to okruh, kde se dá předjíždět, takže se snad posune. Strategicky to bude s Red Bullem těžké, mají oba vozy na té rychlejší straně startovního roštu, bude to o tom, kde je rychlejší a kdo bude jemný k pneumatikám. Jsme spokojeni s naší volbou startovní pneumatiky a máme nové střední a tvrdé sady pro oba piloty, takže máme spoustu možností, které můžeme zvažovat. Vítr to tady neulehčuje, trať je náročná na pneumatiky a bude to výzva. Ale může to také přinést příležitosti, takže uvidíme.

FERRARI

Charles Leclerc, 4. místo (po penalizaci)

Pro mě to nebyla jednoduchá sobota, ale s tím, jak kvalifikace dopadla, jsem hodně spokojený a pozitivně naladěný, jak jsem ji zakončil. Vše pro mě začalo obtížemi v posledním tréninku. První jízdu jsem měl dobrou, ale druhá byla značně obtížná. Potýkal jsem se hlavně se zadní částí auta a necítil jsem se úplně komfortně. Udělali jsme pár změn a pustili se do Q1.

Pár solidních kol mi dodalo opět sebevědomí a od Q2 už jsem mohl jet, jak se mi zachtělo. Zajet na středně tvrdé směsi nejlepší kolo v Q2 je bezpochyby výhodou. Díky penalizacím se posuneme na 4.a 5. místo, i když to znamená, že odstartuji z více špinavé poloviny tratě. I tak do toho dám všechno, abychom zítra dosáhli dobrého výsledku.

Carlos Sainz jr., 5. místo (po penalizaci)

Celkově jde o dobrý výsledek a v autě jsem měl po celý víkend pocit jistoty. Dvě kola v Q3 byla konzistentní a celkem dobrá, takže jsem s nimi docela spokojen. Jedinou nevýhodou je, že z první osmi pilotů budu startovat na měkké směsi. Byli jsme si jisti, že trať zrychlí a dokážu překonat čas zajetý na červených pneu, ale v druhé části Q2 se zvedl vítr, časy byly pomalejší a nikdo se nedokázal zlepšit.

Ještě to probereme, ale teď je třeba se zaměřit na zítřejší strategii, aby fungovala co nejlépe. Máme dobré tempo, auto se chová výborně a víme, že musíme být agresivní. Uvidíme, jak se to zítra všechno vyvine.

Laurent Mekies, závodní ředitel

Věděli jsme, že papírově pro tuto trať náš balíček není nejlepší, zvlášť ve srovnání s našimi nejbližšími soupeři. Navíc na tak hrbolaté trati není snadné najít správné nastavení. Piloti se musí v autech cítit sebevědomě, aby ze sebe vydali to nejlepší, i když to samozřejmě platí pro všechny. Všichni na tomto aspektu včera a dnes pracovali, zkoušeli jsme různá řešení. Nakonec se podařilo poskytnout oběma pilotům co potřebovali, aby ze SF21 vytáhli maximum a stylově reagovali po celou kvalifikaci.

Zítra můžeme očekávat pro piloty náročný závod a potíže vozů s obvyklými vysokými teplotami, což bude mít vliv na práci s pneumatikami, protože povrch trati je každopádně hodně drsný. Klíčová bude správná volba strategie a její provedení. Jako obvykle do toho dáme všechno. V Austinu je mnoho fanoušků Ferrari a rádi bychom jim dali důvod, aby mohli pořádně fandit.

MCLAREN

Daniel Ricciardo, 6. místo (po penalizaci)

Obě jízdy v Q3 a souboj s Carlosem Sainzem byly hodně těsné. Byl jsem rád, že mám čistou stranu startovního roštu, ale pak mi došlo, že Bottas má penalizaci. S autem jsem byl nejvíc spokojený v Q1, pak to bylo trochu složitější. Nemyslím, že by se trať během tréninku tak rychle zlepšovala, měl jsem pocit, že se s autem peru víc a víc. Poslední kolo bylo v pořádku, vzhledem k tomu, že za těchto podmínek bylo těžké zajet dobré kolo, tak dle mého názoru bylo dostatečně čisté - nemyslím, že bych ztratil dvě nebo tři desetiny. S tak malým odstupem lze říci, že by se dal Sainz pohodlně zdolat, Leclerc ale určitě nebyl na dosah. Zjevně se rýsuje bitva s Ferrari - dnes nás dostali, ale Carlos startuje na měkkých pneu, takže doufám, že jim to zítra oplatíme.

Lando Norris, 7, místo (po penalizaci)

S dnešním výsledkem příliš spokojený nejsem, a to ze dvou důvodů: především jsem mohl zajet lepší kolo, a pak jsme za oběma Ferrari. Rozhodně to není výsledek, který jsme čekali - zítra se to pokusím napravit. Začínáme na středně tvrdé směsi, Ferrari je na měkkých, takže toho možná využijeme a dostaneme se před ně. Přes noc budeme pracovat na naší strategii a musíme si být jistí, že zítra budeme připraveni na všechny eventuality.

Andreas Seidl, šéf týmu

Sedmé a osmé (před penalizacemi) místo je pro nás solidním výsledkem - ale nestačilo to, abychom se dostali před Ferrari. Zítřejší závod bude zajímavý, mělo by být horko, péče o pneumatiky bude klíčová. Přes noc budeme tvrdě pracovat na přístupu k závodům a chceme zítra našim fanouškům nabídnout něco k potěšení.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 8. místo (po penalizacích)

Myslím, že dnes můžeme být spokojeni, máme před sebou čtyři nejlepší týmy, takže začínáme na dobré pozici. Pátek byl o něco těžší, než jsme čekali, ale pro dnešek jsme připravili několik úspěšných zlepšení a pomohla nám i penalizace Valtteriho. Je dobře, že jsme se kvalifikovali na středně tvrdé směsi, abychom měli zítra jistou výhodu, ale myslím, že tady to s pneumatikami bude velmi těsné, protože tato trať je na ně dost náročná. K dispozici máme spoustu strategických možností, takže večer se budeme muset na všechny podívat a pokusit se vybrat tu nejlepší.

Juki Cunoda, 10. místo (po penalizacích)

Po tom, co jsme změnili po třetím tréninku, jsem docela spokojený. Myslel jsem, že s rychlostí, kterou jsme předtím vyprodukovali, bude těžké vůbec projít do Q2, takže celkově to byl dobrý den. V Austinu jsem poprvé, takže jsem víkend věnoval zlepšování a zvýšení rychlosti. Stále na svého týmového kolegu ztrácím, takže je pořád kde hledat, ale je každopádně dobré začínat v TOP10. Tým na voze provedl spoustu změn, hodně jich pomohlo, takže chci všem inženýrům a mechanikům poděkovat.

Jody Egginton, technický ředitel

Vzhledem k tomu, že výkon vozů nebyl včera podle našich představ, měli jsme před sebou hodně práce, abychom pochopili, jak nejlépe tento problém vyřešit. Vzhledem k tomu, že dnes auto funguje mnohem lépe a oba vozy se dostaly do Q3, je třeba spravedlivě přiznat, že změny přes noc provedené měly účinek a pro zítřejší závod máme dobrou pozici. Pierre absolvoval kvalifikaci de facto podle plánu, což znamená, že zítra odstartuje na středně tvrdé směsi; Jukimu se to povedlo také, jenom na měkkých pneumatikách. Díky tomu, že oba vozy odstartují v první desítce, před řadou našich soupeřů, máme několik dalších možností v zítřejším boji o pátou příčku v Poháru konstruktérů.

ALPINE

Esteban Ocon, 11. místo

Myslím, že jedenácté místo bylo tím nejlepším, čeho jsme dnes mohli dosáhnout, takže jsem celkově s tímto úsilím spokojený. Byl to zatím náročný víkend a my jsme se nesnažili dosáhnout Q3, ale i přes to jsme skončili na hranici postupu. Pokusili jsme se projít Q2 na střední směsi a nebyli jsme příliš daleko. Možná bychom to na měkké směsi zvládli, ale drželi jsme se našeho plánu s ohledem na zítřek. Všechno bylo dnes týmovým úsilím a Fernando pomáhal s potahem v Q2. Fungovalo to dobře, ale na postup do Q3 to nestačilo. V závodě se může stát cokoliv a strategie bude rozhodující. Zůstaneme pozitivně naladěni a budeme se při zítřejším závodě snažit.

Fernando Alonso, 14. místo (po penalizaci 19. místo)

V kvalifikaci jsme dnes svedli malou bitvu s Georgem Russellem a Sebastianem Vettelem kvůli výměně motoru. Nakonec jsme dnes neměli takové tempo, takže to všechno musíme analyzovat a pokusit se to pochopit, protože to nebylo tam, kde jsme byli v posledních dvou Velkých cenách. Snažil jsem se dnes pomoci Estebanovi s potahem, ale stále nám chybělo pár desetin, abychom byli v boji s ostatními. Zvolením dobré strategie je zde stále možnost zítra ukořistit nějaké body, tak uvidíme, jak na tom budeme."

Davide Brivio, závodní ředitel

Po dnešní kvalifikaci jsme se připravili na zajímavou pozici v závodě. Snažili jsme se vytěžit maximum z faktu, že zítra bude Fernando startovat ze zadní části startovního roštu kvůli výměně pohonné jednotky. Cílem bylo, aby oba vozy postoupily do Q2 a poté, aby Fernando pomohl Estebanovi s potahem na zadní rovince. Oba jezdci předvedli výbornou týmovou práci, přičemž Esteban odstartuje zítřejší závod z jedenácté příčky. Zítra tedy můžeme mít z pohledu těchto startovních pozic velice zajímavý závod. Už jsme tuto sezónu viděli Fernanda procházet startovním polem, a to bude jeho cíl i pro tento závod. Esteban se bude snažit dobře odstartovat a u nás bude přes noc těžká práce s vymýšlením strategie. Těšíme se na závodění a našim cílem je bodovat.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 12. místo (po penalizacích)

Nakonec to není špatný výsledek, budeme startovat těsně za první desítkou s volným výběrem pneumatik, což může být výhoda. Všichni jsme viděli, že jízda na měkké směsi není snadná. Jsem spokojen s prací, kterou jsme dnes odvedli, moje první kolo v Q1 bylo dostačující k postupu - při druhém jsem trochu ztratil při výjezdu ze zatáčky 1. Tentokrát jsme pro změnu měli štěstí. Naše závodní tempo v tréninku nebylo špatné; uvidíme, jak to zítra dopadne., Cílem je dojet na bodech, budeme analyzovat různé scénáře a doufám, že se nám povede start a první kolo, abychom mohli bojovat o první desítku.

Kimi Räikkönen, 15. místo (po penalizacích)

Nebyl to vůbec dobrý den, žádné z kol se nepovedlo. Ve svém prvním kole jsem byl moc široký, druhé jsem musel přerušit a při posledním jsem opět na moment zaváhal a bylo po všem. Není to ideální, byl to jeden z těch dnů, kdy se nic nedaří. Penalizace nám pár míst vykompenzuje, ale v závodě musíme být ostřejší.

Frédéric Vasseur, generální ředitel

Sobotu končíme s vědomím, že jsme pro zítřejší závod v dobré pozici pro boj o body. Antonio zajel dobré první kolo v Q1, díky tomu postoupil a v Q2 jel také čistě a udržel 13. příčku, takže zítra si o jedno místo polepší. Viděli jsme, jak je těžké dát dohromady dobré kolo, v zatáčkách jsou hrboly a vane vítr, mnoho kol museli piloti přerušit. Kimi se bohužel stal obětí těchto podmínek a z Q1 nepostoupil, ale penalizace některých pilotů ho posunuly na konkurenceschopnou pozici. Uvidíme, jak se zítra bude závod vyvíjet, v minulosti jsme tu byli svědky vzrušujících klání, takže musíme být co nejtvrdší, abychom naplno využili všeho, co tu nastane.

ASTON MARTIN

Sebastian Vettel, 12. místo (po penalizacích 18. místo)

Naše kvalifikační tempo bylo slibné a z auta jsem měl v Q1 dobrý pocit. Myslím, že v Q2 jsem nějaký čas ztratil, ale stejně budeme startovat zítra s penalizací, takže to takový rozdíl neudělalo. V kvalifikaci jsme udělali to, co jsme potřebovali, což bylo udržet George Russella a Fernanda Alonsa za námi, protože mají do zítřejšího závodu také penalizace, tudíž nebudeme startovat z poslední řady. Myslím, že za současné situace zítra odstartujeme z 18. příčky. Bude to velice těžký závod a zároveň si myslím, že je zde o co hrát.

Lance Stroll, 16. místo (po penalizacích 13. místo)

Bylo frustrující skončit v kvalifikaci tak předčasně, protože si myslím, že jsme měli tempo dosáhnout lepší pozice. Během mého posledního kola v Q1 se Antonio Giovinazzi přede mnou roztočil a byly vyvěšeny dvojité žluté vlajky v druhé zatáčce, což mi zničilo celé kolo. Je tu řada aut, která dostala penalizace, takže se teprve uvidí, z jaké pozice do závodu odstartuji. Ať začneme kdekoli, budeme tvrdě bojovat, abychom zítra něco získali.

Zástupce týmu prohlášení neposkytl.

WILLIAMS

Nicholas Latifi, 14. místo (po penalizacích)

V posledním rychlém kole mě zastihly nečekané změny vyvážení v rychlých zatáčkách, auto se "zhroutilo" a já ztratil veškerou dynamiku. Po zbytek kola jsem jel na limitu, ale čas, který jsem ztratil, už se dohnat nedal. Je to zklamání, dnes jsme měli na postup do Q2, ale ono kolo se zkrátka nevydařilo. Oživení tempa ve srovnání se včerejškem bylo dobré a naše nízká spotřeba paliva nás dělá mnohem konkurenceschopnější, což je pozitivní. Zítra čekám těžký závod s vysokými teplotami a péčí o pneumatiky, ale pro všechny to bude stejné.

George Russell, 20. místo (po penalizacích)

Dnes to pro nás bylo podstatně lepší než v pátek. Včera jsme se trápili v pomalých zatáčkách, ale dnes se změnil směr větru a to nám pomohlo. Při boji o postup do Q2 to bylo o duelu s Alonsem a Vettelem a kdo přes penalizace dokáže poskočit co nejvýš na roštu. V posledním kole jsem zajel opravdu velmi dobrý první sektor, ale pak jsem ztratil v zatáčkách 8 a 9. Byl to můj první penalizační limit, škoda kvalifikace, ale stejně se pro nás moc nemění. Zítra to bude dlouhý závod, na stole je mnoho strategických variant, takže uvidíme, co vymyslíme.

Dave Robson, šéf výkonu vozidel

Škoda, že Nicholase postihla nenadálá přetáčivost ve středním sektoru jeho posledního kola, protože celkové tempo bylo hodně dobré a mohl se dostat bez potíží do Q2 před Alfou Romeo. Nicméně taková je povaha kvalifikace, a i když je to zklamání, nakonec odstartuje po penalizaci všech dotčených vozů čtrnáctý. Může pak svést dobrý souboj s Oconem a Giovinazzim. Jeho dnešní rychlost byla vynikající, není důvod neočekávat, že to zítra zopakuje.

U George jsme věděli, že soupeří pouze s Alonsem a Vettelem - proto jsme je sledovali a když Sebastian vyrazil na nové kvalifikační penumatice, rozhodli jsme se ho následovat. George jel hodně dobře a před zatáčkou 12 to vypadalo, že Seba může porazit, ale některé poryvy větru ve třetím sektoru znamenaly ztrátu času. Každopádně v deváté zatáčce lehce sklouzl a tím vlastně byl jeho čas znehodnocen. Škoda, takže teď musí až za Alonsa.

Nyní se zaměříme na samotnou Grand Prix, vyhodnotíme uplatnění včerejších poznatků jízdy s plnou nádrží. V horkých podmínkách je starost o pneumatiky obtížná, ale našli jsme několik příležitostí ke zlepšení a očekáváme, že zítra budeme konkurenceschopnější.

HAAS

Mick Schumacher, 16. místo (po penalizacích)

Dobrá zábava, málo štěstí! Měli jsme trochu smůlu u poslední sady pneumatik, kterou jsem pořádně nezahřál, takže jsem zahájil rychlé kolo na dost studených gumách. Tím pádem jsem měl v prvním sektoru hodně nízkou přilnavost - právě v tom místě je potřeba jet rychle. Dnes to nebylo ono, ale zítra uděláme, co bude v našich silách.

Nikita Mazepin, 17. místo (po penalizacích)

Mám problém s nastavením vozu ve vysoké rychlosti, takže jsem potřeboval zjistit, do vůz dělá, když jedu trochu rychleji. Testování mi nedělá problémy, umím zase vše vrátit do výchozího vodu, kdyby to bylo potřeba. Zkoumal jsem limity jako člen týmu, jenž je desátý v Poháru konstruktérů - chci něco zkusit a vytěžit víc, než vám mohou fyzické zákony poskytnout a dosáhnout zázraku.

Günther Steiner, šéf týmu

Kluci do toho dali všechno jako vždy. Nikita se v prvním setu trochu trápil, pak zajel solidní kolo. Mick naopak svůj poslední pokus pořádně nevyžil, to se stává. Jsme rádi, že můžeme jet před domácími fanoušky a těšíme se na nedělní závod. S penalizacemi pro ostatní vozy na roštu trochu posuneme, ale víme, že udržet soupeře za sebou bude skutečný boj. Každý se do toho pustí naplno - náš přístup se nemění. Uvidíme, co se stane.