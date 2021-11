Ve třetím tréninku nejrychlejší Pérez před Sainzem a Verstappenem

Třetí volný a zároveň poslední trénink VC USA v Austinu provázelo velmi slunečné počasí s teplotami okolo 30 °C a teplota tratě vyšplhala přes 37 °C.

Jezdci se na trať příliš nehrnuli, prvním odvážlivcem se sice stal Sebastian Vettel, ale měřené kolo si nezapsal a vrátil se do boxů. Čas rychlého kola se tedy jako první objevil až vedle jména Fernanda Alonsa, jeho kolo nabývalo časové hodnoty 1:40,977, jednalo se ale spíše jen o testové kolo, protože jezdec španělské národnosti přišel včera kvůli technickému problému o většinu z prvního tréninku.

Až po dvaceti minutách se začala škatulata hýbat. Po zahájení kvalifikačních jízd se na čele objevil Max Verstappen s časem o hodnotě 1:35,207, jeho týmový kolega za ním zaostal o pouhou tisícinu. Na pomyslných stupních duo jezdců Red Bullu doplnil Lewis Hamilton, ten už ale ztrácel 3 desetiny, toto trio dále doplnili jezdci ve službách Ferrari a McLarenu.

⚠️ Fernando Alonso is set to start from the back of the grid



Following another new power unit for the @AlpineF1Team driver#USGP 🇺🇸 #F1 https://t.co/13GID8d6v0