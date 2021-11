Kvalifikace patřila Mercedesu, Verstappen se ztrátou třetí

Kvalifikace začala divoce. Během pár minut byl totiž hlášen intenzivní déšť, všichni se proto snažili rychle zajet svá kola na suchých pneumatikách. Jenže podmínky byly hned od úvodu hraniční, což přineslo několik chyb. Těm se nevyhnuli ani Verstappen či Hamilton nebo Sainz. Všichni tito závodníci se roztočili.

Avizovaný intenzivní déšť však nepřicházel. Pršelo jen málo, takže všichni mohli v první části kvalifikace jezdit na suchém obutí. Osychající trať přitom znamenala, že piloti zajeli svá nejrychlejší kola až v úplném závěru. Do Q2 nakonec nepostoupil po hříchu Ricciardo, Latifi, Giovinazzi, Raikkonen a Mazepin.

Valtteri Bottas quickest after the first runs in Q3



Hamilton (P2) and Verstappen (P3) just behind him as the drivers prepare for their final runs ⏱️#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/I91NxQWsod