Ve třetím tréninku zvítězil Gasly, Russell skončil mimo trať

Třetí trénink VC Turecka provázelo velmi sychravé počasí. Po úderu 11. hodiny byla trať stále mokrá a rozehřátá na 20 °C. Teplota vzduchu pak dále byla 16 °C.

Prvními odvážlivci na trati se stali jezdci jezdci AlphaTauri až po necelých 8 minutách začátku dnešního volného tréninku. Dále se na trať vydali jezdci McLarenu, ale i ostatních týmů, všichni na modře označené směsi pneumatik. Na trati sice bylo spousta vody, ale i přes to si Pierre Gasly stěžoval, že se jeho zadní pneumatiky přehřívají, přičemž mu inženýři z boxové zídky nahlásili, že přichází čas k nazutí přechodných pneumatik. Po uplynulé čtvrt hodině se na čele objevila trojice Sainz, Leclerc a Norris, přičemž prvně jmenovaný dosáhl času o hodnotě 1:37,608, přičemž Sainzův týmový kolega zaostal o 6 desetin.

Lando Norris se stal prvním jezdcem, jež nazul zeleně označené pneumatiky do přechodných pneumatik. Přechodné dále nazula většina jezdců, přičemž se na čelo dostal opět Carlos Sainz, jehož doplnil Daniel Ricciardo společně s již jmenovaným Norrisem. To už byl ale třetí trénink pozastaven, jelikož George Russell dostal aquaplaning při nájezdu do zatáčky číslo 2, kde se vyskytovalo velké množství vody a skončil v kačírku. Dále se do problémů dostal Leclerc či Mazepin, ale v obou těchto případech mohli jezdci dále pokračovat.

"I'm beached, engine off" says George Russell



