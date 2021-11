Odpoledne nejrychlejší Hamilton před Leclercem

Druhý trénink přinesl relativně hezké počasí a poklidný průběh. Alespoň na jeho začátku, kdy se o jediné menší vzrušení postaral Latifi, který skončil mimo trať. Nejednalo se však o nic závažného. Od začátku tréninku ukazoval dobré tempo Leclerc, který se v jeho úvodu držel na čele.

Solidně vypadal také Mercedes. Stříbrné šípy budou v neděli potřebovat solidní závodní tempo, protože Lewise Hamiltona čeká penalizace za nasazení nových částí pohonné jednotky. Red Bull začal pozvolněji, Max Verstappen si do týmového rádia stěžoval na nastavení svého předního křídla, to podle něj zhoršilo ovladatelnost vozu.

Gasly spins off and flat-spots his tyres out of Turn 6



He's sat in P9 as things stand#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/v7yUxHLzIt