Hamilton v 1. tréninku v Turecku nejrychlejší. Dostal nový motor, trest ho v neděli nemine

Úvodní trénink začal za jasného počasí, teplota vzduchu dosahovala 19 °C a slunce rozehřívalo trať na 30 °C. Ta je po loňsku upravena tryskem vody, aby poskytovala vyšší přilnavost než loni. K tomu pomůžou i o stupeň měkčí směsi pneumatik (C2 - C4), které sem přivezlo Pirelli. Víkend má být podle meteorologů ale deštivý.

Pětice pilotů dopoledne testovala nové prototypy nehořlavých rukavic překonávající standard FIA 8856-2018. Pro jejich schválení v pravidlech Světovou radou motorsportu je nutný řádný test, jemuž se podrobili Hamilton, Ricciardo, Russell, Sainz a Vettel.

Své mechaniky v 10:30 jako první opustili veteráni Alonso následovaný Räikkönenem. Ocon s druhým vozem Alpine zaznamenal na tvrdých pneumatikách čas 1:29,171, hned jej však přeskočil Leclerc (1:27,457) na měkké směsi.

We are GO! FP1 is under way



Fernando Alonso is the first out on track#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/WDq0Ju9Q7k