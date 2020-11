Hamilton si nebere servítky, nový povrch na Instanbul Parku se mu vůbec nelíbí

Během pátečních tréninků jezdci na okruhu Istanbul Park marně hledali přilnavost. Povrch je nový a jezdci se trápili s při jízdě naplno na rovinkách, často jsme mohli vidět hodiny. Nejrychlejší časy z dnešního dne byly o znatelně pomalejší než vítězný čas kvalifikace v roce 2011, kdy se zde jelo naposledy. Ačkoliv se podmínky v odpoledním tréninku zlepšili, nejrychlejší Verstappen by na pole position z roku 2011 ztratil přes tři sekundy.

Obhájce mistrovského titulu Hamilton se musel spokojit se čtvrtým místem." Tento okruh je fantastický a opravdu nechápu, proč utratili miliony za nový povrch. Vím, že jsme tu dlouho nejeli, ale podle mě mohli jen povrch vyčistit a nevyhodit z okna všechny ty peníze. Povrch je tu horší, než jaký byl v Portimau, kde byl také nový. Pneumatiky prostě nefungují a je to viditelné. Je to jako jezdit na ledu. To kolo si neužijete tak, jako to tu bylo zvykem a nemyslím, že se to změní. Je to děsivé. Jako by tu bylo mokro a jste na hladkých pneumatikách a šlapete na plyn a jde to rychle," okomentoval situaci Brit.

Podle něj nejsou schopni dostatečně zahrát směsi, které sem Pirelli přivezlo. "Pneumatiky jsou dost tvrdé a pracují jen v určitém teplotním okně, a když se netrefíte, nefungují. A tenhle povrch je dost hladký a tady se jede hodně naplno... Je to v pr...i s velkým P," a dodal, že na nastavení vozu dnes právě kvůli pneumatikám nezměnili vůbec nic.

Podle něj bylo dnes možné získat sekundu jen kvůli tomu, že najednou v daném kole fungovaly pneumatiky. U Mercedesu prý tak mají co dohánět.