Leclerc doufá, že i přes úpravu povrchu bude trať v Turecku kluzká. Ferrari by mělo větší šanci

Minulý rok si řada pilotů stěžovala na nízkou přilnavost čerstvě položeného asfaltu v Istanbulu poté, co se okruh během pandemie Covid-19 narychlo vrátil do kalendáře F1. Například Lando Norris z McLarenu tehdy prohlásil, že jízda po něm byla horší než po ledu.

Situaci zhoršoval déšť i fakt, že Pirelli kvůli slavné, z pohledu energetických nároků na pneumatiku velmi náročné zatáčce č. 8 přivezlo ty nejtvrdší směsi. Letos proto pořadatelé trať několikrát sjeli prudkým proudem vody, což by ji mělo trochu zdrsnit a přilnavost zlepšit. Pomůže rovněž i to, že italský výrobce přiveze o stupeň měkčí směsi.

"Vzpomínám si, že si spousta lidí stěžovala, já jsem byl však jedním z mála z těch, kteří s tím vlastně byli spokojeni, protože jsme byli konkurenceschopní a bojovali jsme o velmi dobré pozice," uvádí Leclerc před letošním závodem.

"Měli jsme na dosah pódium. Ten víkend jsem si užil, byť nedopadl tak, jak jsem si přál - skončil jsem těsně pod pódiem, čtvrtý. Celkově šlo pro nás nicméně o velmi pozitivní víkend a doufám, že to letos dokážeme zopakovat," přeje si pilot Ferrari, které s McLarenem bojuje mezi konstruktéry o bronz.

"Slyšel jsem, že se některé věci změnily - očividně trať několikrát omyli. Uvidíme tedy, jestli to bude tak špatné, jak loni. Nemyslím si to, ale doufám, že stále bude kluzko. A z toho bychom snad těžili," domnívá se Leclerc.

Jeho týmový kolega Carlos Sainz věří ve vydařený víkend: "Všichni čekáme, že bude lepší než ten loňský... bylo by překvapením, kdyby podmínky byly stejné jako loni, protože tehdy byly velmi náročné a bylo to hodně těžké pochopit, proč přilnavost byla tak nízká."

