FOTO a VIDEO: Nové zbarvení Red Bullu pro Turecko - červenobílé loučení s Hondou

Místo tmavěmodré se na Red Bullech RB16B objeví bílá barva s prvky červené (viz video výše). Jde o inspiraci Hondou RA272, s níž si Richie Ginther dojel pro vítězství ve Velké ceně Mexika v roce 1965.

Na vozech AlphaTauri AT02 se objeví slovo "arigato," což v Japonštině znamená děkuji.

"Těšili jsme se na to, že japonským fanouškům poskytneme šanci oslavit náš extrémně úspěšný vztah ve Formuli 1 na domácí půdě v Suzuce. Vzhledem k tomu, že ten závod padl za oběť pandemii, tak jsme si nemohli nechat uniknout příležitost tento víkend poděkovat Hondě a jejím úžasným domácí fanouškům přivézt do Istanbulu trochu jejich dědictví," vysvětluje šéf Red Bullu Christian Horner.



"Vybrané zbarvení pro naše vozy vzdává poctu významné cestě Hondy v F1 a snad našim fanouškům o víkendu v těchto legendárních barvách darujeme další vítězství," přeje si Horner, jehož jezdec Max Verstappen bojuje s Lewisem Hamiltonem o mistrovský titul - na Brita ztrácí pouhé dva body. Okruh v Istanbulu by měl navíc Red Bullu papírově sedět.

Honda po letošní sezóně definitivně opustí svět Formule 1 po třech letech partnerství s Red Bullem a čtyřech letech s AlphouTauri (dříve Toro Rosso). Předtím zažila po svém návratu do hybridní éry velké trápení, kdy s McLarenem nedosahovala potřebné konkurenceschopnosti na to, aby mohla pomýšlet na vítězství v závodech.

Od roku 2022, kdy dojde k rozsáhlým změnám v technických pravidlech, přebírá veškeré duševní vlastnictví na výrobu a vývoj motorů Red Bull, v Milton Keynes kvůli tomu postavil novou motorárnu.









