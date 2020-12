Verstappen na úvod nejrychlejší, Hamilton řešil problém s brzdami, solidní debut Schumachera

Na Středním východě týmům počasí přálo, teplota vzduchu dosahovala příjemných 25 °C, slunce vyhřívalo asfalt na 40 °C. První a třetí trénink ale nejsou moc reprezentativní vzhledem k tomu, že se kvalifikace i závod jedou večer během západu slunce, pod umělým osvětlením.

Pirelli přivezlo to nejměkčí, co může nabídnout: směsi C3 - C5. Týmům dá k dispozici navíc i po jedné sadě C4 pneumatik určených pro sezónu 2021 (v Bahrajnu šlo o C3 směs), tu si budou moci vyzkoušet ale až ve 2. tréninku - a to povinně: každý vůz s ní musí ujet minimálně 8 měřených kol.

Z rezervních pilotů dostali příležitost Robert Kubica u Alfy Romeo a vůbec poprvé Mick Schumacher u Haasu, s druhým bílým vozem kroužil Pietro Fittipaldi. Za volantem druhého Mercedesu seděl již uzdravený Hamilton, jenž měl v úvodu problémy s brzdami, Russell byl zpět u Williamsu.

Mick Schumacher s Haasem VF-20 | zdroj: Haas F1 Team

Na okruh v 10 hod našeho času vyrazil jako první Albon s Red Bullem, o jehož budoucnosti se bude rozhodovat po nedělním závodě, následoval jej Ocon s Vettelem. Piloti ihned najeli do měřených kol - Alexandrovo mělo hodnotu 1:43,751, po 5 min už byl před ním Bottas (1:40,692 a 1:39,313 min).

Po 23 min najednou zpomalil po poklesu tlaku paliva Ricciardo a svůj Renault odstavil na okraji dráhy, ředitelství závodu na chvíli využilo virtuální safety car. Ve voze měl páteční motor, který by mu byl stejně po tréninku vyměněn, nešlo tedy o žádnou velkou věc. Potíže měl i Kvjat, jenž se svou AlphouTauri dojel krokem do boxů.

Bottas po půl hodině zabral (1:37,412, na speed-trapu 321,1 km/h)), zatímco mechanici u jeho týmového kolegy stále řešili problémy s brzdami. Na druhou příčku se propracoval Verstappen (1:38,577 a 320,6 km/h), na třetí Pérez (1:38,956 min a 320,3 km/h). Mexičan s Magnussenem ale nasazují nové pohonné jednotky, proto budou v neděli uzavírat startovní pole.

Hamiltonovy trampoty s brzdami | zdroj: Formula1.com

Hamilton se na trať vrátil až v polovině tréninku (1:39,958), zatímco se Stroll s druhým Racing Pointem dostal na 4. místo za Péreze, kterému se pro změnu uvolnily bezpečnostní pásy, proto musel do boxů.

Verstappenovi se po hodině povedl útok na 1. příčku, když o 34 tisícin překonal Bottase - 1:37,378 min, před oba Racing Pointy se protlačili Ocon (1:38,515), Albon (1:38,547) stěžující si na velké díry v krouticích momentech Hondy a Hamilton (1:38,744).

Velmi dobrý výkon předváděli oba piloti AlphyTauri, kteří se dostali na 7. a 8. pozici. Do první desítky nahlédli ještě Räikkönen, McLareny a Ferrari testující novou užší podlahu pro rok 2021 skončily mimo ní.

Přední křídlo Oconova Renaultu RS20 | zdroj: Renault Sport F1

Z nováčků se nejlépe zapsal Schumacher, jenž skončil osmnáctý, mladému Fittipaldimu s velkým odstupem připadlo 19. místo (téměř 3 sekundy za Mickem). Mnohem více nám o rychlost týmů napoví druhý trénink, který se pojede v reprezentativnějších podmínkách.

Víkend bude ve znamení velkého loučení: u Racing Pointu končí Pérez, jehož budoucnost je nejistá (jedinou možností pro rok 2021 je Red Bull), z Ferrari odchází Vettel, z McLarenu Sainz, z Renaultu Ricciardo, z Haasu Magnussen (společně se zraněným Grosjeanem) a u AlphyTauri zřejmě skončí i Kvjat.

GP Abú Zabí (Abú Zabí) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:37,378 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:37,412 3. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 1:38,515 4. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:38,547 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:38,744 6. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:38,831 7. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:38,956 8. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1:39,150 9. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:39,160 10. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:39,199 11. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:39,330 12. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:39,344 13. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:39,352 14. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:39,670 15. 88 Robert KUBICA pol Alfa Romeo Racing ORLEN 1:39,905 16. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:40,446 17. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:41,063 18. 50 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:41,235 19. 51 Pietro FITTIPALDI bra Haas F1 Team 1:44,069 20. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team -

