Michael Schumacher se vrací! Ambiciózní dokument mapuje jeho kariéru + TRAILER

V poslední době jsem měl možnost vidět hned několik dokumentů z různých oblastí - počínaje sportem (Nicolas Anelka, Roberto Baggio) přes hudbu (Alice Cooper, Freddie Mercury, Ozzy Osbourne, Aretha Franklin) až po události ze světových dějin. V paměti mi zůstal i snímek Senna (2010) či spektakulární Rivalové (Rush, 2013), proto jsem stejně jako mnoho dalších motoristických fanoušků čekal, co přinese dokument o muži, jehož rekordy v F1 už nejsou nedotknutelné, ale přesto se vlastně ještě za svého života stal legendou.

Na úvod ještě vysvětlím, proč jsem zmiňoval výše uvedené dokumenty: většina z nich totiž vsadila na určitý časově omezený úsek a ostatní momenty v životě daného jedince buď shrnula do jedné věty nebo je pominula vůbec. Byl jsem tedy zvědavý, jak se tvůrci dokumentu o Michaelovi s touto záležitostí vypořádali. Na druhou stranu mi bylo jasné, že do necelých dvou hodin rozhodně nevměstnáte celou kariéru sedminásobného mistra světa. Napjatě jsem tedy očekával, jaké překvapení nás čeká. Řekl bych, že se do jisté míry podařilo: můžeme shlédnout kultivovaný, citlivě pojatý snímek s mnoha drobnými maličkostmi, k nimž bychom se možná nedostali - ale na druhou stranu jen těžko fanoušky F1 nové dílo ohromí. Spíš jim doplní drobné mezery a pomůže uzavřít určité body dohadů.

Ayrton Senna hraje v dokumentu důležitou roli | foto: Williams F1 Team

Pochopitelně není možné pominout vstup Michaela do F1 v kokpitu Jordanu při GP Belgie 1991 - a už tady, v prvních minutách filmu, začneme chápat, jaký asi bude následující postup: stručný a nezabíhající do detailů. Přitom právě pro širokou masu diváků - neboť lze předpokládat, že s ohledem na osud Michaela najde dokument dost těch, kteří ho budou chtít shlédnout - šlo onen debut uvést více do konkrétna. Nicneříkající "jeden pilot vypadl ze hry" skrývá přitom hodně zajímavý případ Bertranda Gachota a jeho potyčku s londýnským taxikářem, kvůli níž skončil za mřížemi. Zrovna tak by vůbec neškodilo uvést, jak onen debut pro Michaela skončil - po několika stech metrech. Není tu ani nijak zvlášť rozveden urychlený přestup do Benettonu a následná dvouletá kariéra se smrskne na zmínku o jeho první vítězství pro tým v Belgii 1992a kontroverzní francouzský duel s Ayrtonem Sennou v Magny-Cours, kde podal svérázný Brazilec mladému německému "vlčákovi" důrazné vysvětlení, co si na trati může a nemůže dovolit.

Dokument nabízí zásadní body Schumacherovy kariéry a jednu z velkých katastrof F1 v Imole 1994 včetně Sennovy nehody a finále v Adelaide, kde došlo k nechvalně známé kolizi mezi "Schumim" a Damonem Hillem. Jakoby čas odvál nevraživost (vysvětlení Michaela je zjevně dobové, Damon mohl hodnotit s odstupem mnoha let), nepůsobí tento první kontroverzní moment v Michaelově kariéře jako zásadní lumpárna. Dočkáme se i druhého "nefér závodu" v podobně poslední Grand Prix sezóny 1997 a kolize s J. Villeneuvem, belgického nedorozumění s Davidem Coulthardem (1998), jeho jediného vážnějšího zranění v Silverstone (1999), dojemné chvíle po GP Itálie v roce 2000 a vytouženého zisku titulu pro Ferrari v témže roce. A tím se s námi, až na dva kratičké momenty - oznámení o ukončení kariéry v roce 2006 a ohlášení comebacku s Mercedesem (26. leden 2010) - Michael Schumacher jako závodník s diváky loučí.

Michaelova manželka Corinna pochopitelně dostává ve filmu značně velký prostor | foto: Mercedes AMG F1 Team

Čekali bychom určitě mnoho dalších zajímavých momentů a bylo by odkud vybírat, ale to bychom nejspíš museli zkrátit jinou podstatnou část stopáže - nebo připravit seriál. Máme totiž možnost si prohlédnout i první Michaelovy krůčky ve světě rychlých kol, kdy se ho ujal manažer Willy Webber, seznámení s jeho manželkou Corinnou a několik momentek z jejich svatby, pro Michaela důležitý pobyt na přelomu let 1997 a 1998, kdy si na chatě v norském Trysilu lízal rány po již vzpomínané porážce a trestu FIA na konci sezóny 1997. Je nám předloženo několik pohledů do jeho soukromí, ale velmi vkusně volených a nepřinášejících nic bulvárního, což určitě mnohé dychtivé lovce senzací otráví. Za sebe říkám - dobře jim tak!

Rovněž jeho fatální nehoda ve francouzském Méribelu (29. 12. 2013) je vlastně jen úvahou ze strany Corinny a Michaelových dětí Giny a Micka o otázce štěstí a následného přístupu. Film byl zjevně finalizován ještě před letošní sezónou, v níž se Schumacher junior vydal v otcových šlépějích a sbírá první zkušenosti v F1, neboť o tom nenajdeme v dokumentu jedinou zmínku. Zato je tu reprezentativní přehlídka osobností, provázejících Michaelův život, počínaje jeho rodinnými příslušníky včetně otce Rolfa a bratra Ralfa, dále se nám představí jeho soupeři Mika Häikkinen, David Coulthard, Damon Hill a Mark Webber, týmový kolega Eddie Irvine, funkcionáři Jean Todt, Flavio Briatore, Luca di Montezemolo, Ross Brawn, Piero Ferrari, mechanik Gianluca Pilot či žena, svázaná po manažerské stránce s jeho osobou v posledních letech - Sabine Kehm. Promluví k nám i novináři James Allen a Richard Williams, vůbec první Schumacherův sponzor Gerhard Noack, nebude chybět ani Ron Dennis či Bernie Ecclestone a Sebastian Vettel, jemuž byl Michael takovým vzorem, že se mu jeden čas říkalo "malý Schumacher" nebo též "Schumi-Bumi".

Mick Schumacher hovoří o svém otci ještě před svým vstupem do F1 | foto: Haas F1 Team

Je samozřejmě pár věcí, které jsem postrádal. S ohledem na osobnost Martina Brundlea bych očekával, že se o Michaelovi zmíní, vždyť spolu jezdili v roce 1992, totéž bych čekal od Riccarda Patrese, po jehož boku Schumi evidentně vyrostl ve světovou extratřídu. Proč nebyl vůbec zmíněn Rubens Barrichello rovněž netuším, ovšem jak už bylo řečeno, sezóny 2001-2004 jako by neexistovaly. Že v dokumentu není zmínka o GP San Marina 2003, kterou Michael a Ralf absolvovali pod těžkým psychickým tlakem kvůli tragické rodinné události, týkající se matky Elisabeth lze pochopit, ale rozumu se vymyká tvrzení, že v letech 2001 - 2004 drtil Schumacher své soupeře rozdílem třídy, když v roce 2003 získal titul až v posledním závodě jen díky vítězství a s těsným dvoubodovým náskokem před Kimi Räikkönenem.

Hodnocení snímku si udělejte sami - je ke shlédnutí na platformě Netflix a fanoušci F1 by si ho neměli nechat ujít, ovšem dovolím si mírné varování před příliš velkým očekáváním: oproti jedenáct let starému Sennovi je tento dokument méně bombastický, nekritický a oslavný - je to portrét podaný velmi příjemným způsobem, třebaže má jisté nedostatky. Navíc se vystříhává jakýchkoli senzací a bulvárních manýrů, takže pokud někdo čekal zásadní informace nebo snad záběry současného Michaela, nechť se obrátí jinam. V tomto případě shlédneme kultivovanou podívanou připomínající nám několik zásadních bodů v Michaelově kariéře a snahu nám ho o něco víc přiblížit jako člověka a otce rodiny.

SCHUMACHER (2021)

Dokument, 112 minut

Režie: Hanns-Bruno Kmmertöns, Vanessa Nöcker, Michael Wech

Hudba: Peter Hinderthür, Christian Wilckens

Kamera: Reiner Bauer, Ilhan Coskun, Robert Engelke, Johannes Imdahl