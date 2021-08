"Komisaři nic nedělají," zlobí se Alonso. Mění kvůli tomu svůj přístup k závodění

Španěl si opakovaně stěžoval například na neuplatňování pravidel po startech obou velkých cen v Rakousku, kdy piloti po startu brali první zatáčku hodně zeširoka mimo obrubníky a vesele své soupeře předjížděli.

Minulý víkend někteří soupeři už kritizovali Alonsa za to, jak tvrdě se bránil během sobotního sprintu, za což si vysloužil i varování od ředitele závodu Michaela Masiho. Fernando připouští, že se přidal na temnější stranu, protože má už dost toho, jak některé věci komisaři neřeší.

"Vždy jsem patřil k čistým jezdcům a zůstanu jim po celý zbytek své kariéry. Myslím, že jsem také jedním z mála, kdo nemají žádný bod na své licenci, aby byl upřímný," poukazuje pilot Alpine na své čisté konto, kterým se mohou z 20 jezdců pochlubit už jen Mick Schumacher a Max Verstappen.

Vypráví, že si po závodech v Rakousku "připadal trochu jako idiot" kvůli tomu, že se snažil dodržovat pravidla více než jeho soupeři. S vysvětlením svých výtek komisaři pak nebyl spokojený, proto mění svůj přístup - již si na manévry soupeřů nebude stěžovat a přizpůsobí se současné situaci.

Trestné body po Velké ceně Británie 2021 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Snažili jsme se hovořit s ředitelem závodů a pořád jsme říkali nebo vinili ty stejné věci, jichž se lidé dopouštějí, aniž bychom dostali moc odpovědí - a to bylo divné. Nechci obviňovat, nechci si každý závod stěžovat na něco, co dělají ostatní," popisuje Alonso.

"Strategie v prvních závodech neměli žádná řešení nebo nám žádná řešení nepřinesla. Takže jsme pochopili, že řešením je dělat to, co dělají ostatní. To je to jediné, co můžeme dělat," pokračuje pilot, jenž se letos vrátil k závodění s týmem, s nímž před léty získal své dva mistrovské tituly.

Svou situaci přirovnává k fotbalu: "Snažili jsme se být fér a říkat rozhodčím: 'Hele, hrají rukou v pokutovém území.' Ale když rozhodčí nic nedělá, pak chápeme, že my můžeme také hrát rukou v pokutovém území. Takže to uděláme."

"Přáli bychom si, abychom to dělat nemuseli. Ale protože v dnešní Formuli 1 jsou zřejmě některé věci povolené, tak to okopírujeme a už se nebudeme cítit, jako bychom byli mimo. Neexistuje tedy 'temná strana' - jde jen o to hrát podle stejných pravidel jako všichni ostatní," dodává Alonso.