"Spolupracuje se mi s ním skvěle," chválí Alonsa šéf Alpine a chystá mu novou smlouvu

Ten stávající Alonsovi končí se závěrem sezony 2022. Šéf závodních aktivit Alpine Laurent Rossi však ve svém nejaktuálnějším rozhovoru prozradil, že v týmu již pracují na jeho prodloužení. Z výkonů veterána mají prý u Alpine radost.

„Podle mě jezdí skvěle. Z našeho auta dostává všechno a ještě něco navíc. I když náš vůz není příliš rychlý, Fernando dokáže odjet výborné závody i kvalifikace. Jsme s ním spokojeni, z mého pohledu dělá všechno pro to, abychom uvažovali o uplatnění smluvní opce," hlásí Rossi.

A má pravdu. Po slabším úvodu sezony, kdy si Alonso po dvouleté odmlce na královnu motorsportu znovu zvykal, předvádí nyní ostřílený Španěl spolehlivé výkony. Zatímco v úvodu ročníku jej stájový kolega Ocon porážel, teď má navrch rodák z Ovieda. Patrné je to i při pohledu na průběžné hodnocení jezdeckého šampionátu - v něm má Alonso na svém kontě 26 bodů, kdežto Ocon 14.

Fernando Alonso - závod v rakouském Štýrsku | foto: Alpine F1 Team

Když byla spolupráce mezi Alonsem a Alpine zveřejněna, mnozí tým varovali před komplikovanou povahou dvojnásobného mistra světa. Laurent Rossi však nic takového nepozoruje. Ba naopak. Vzájemná komunikace prý funguje na velmi dobré úrovni.

„Pracujeme spolu už půl roku a já zatím nezaznamenal, že by byl Fernando takový, jak ho někteří popisují. Vše funguje v naprostém pořádku. Oba jsme stejné ctižádostiví - když získáme dva body - řekneme si, že to nestačí. Pokud bychom získali druhé místo, taky si řekneme, že nám to nestačí. Klíčové je pro nás vyhrávat závody a šampionáty. Jedině pak budeme spokojeni. Takovou mentalitu mám rád," tasí Rossi Alonsovi poklonu.