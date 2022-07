Mokrá kvalifikace pro Sainze, druhý skončil Verstappen a třetí Leclerc

Q1

Mokrou kvalifikaci na Silverstonu odstartovali svými časy jezdci stáje Williams, přičemž Albon byl rychlejší o více než 2 vteřiny. Jeden z prvních časů si zapsal i Leclerc, jeho kolo nabývalo hodnoty 1:47,521. Na tohle kolo reagoval Verstappen s dvouvteřinovou rezervou, ale s usychající tratí zrychlovala i kola - Leclerc opět skočil na první místo. Po uplynutí poloviny kvalifikace jsme viděli časy už úplně u všech - čekalo se na Alonsa, Ocona a Vettela. Všichni tři jmenovaní si osahali mokrou trať a zajeli časy v TOP 10. Časy ale stále zrychlovaly a nikdo nemohl usnout na vavřínech. Před koncem byla trať opravdu zaplněna a nejrychlejší kolo stanovil Verstappen s hodnotou 1:39,129, což je o 8 vteřin rychlejší než první čas Leclerca. Do popředí se dostal i třetí Russell či pátý Hamilton. Do bot teklo hlavně Ricciardovi, kterého čas nakonec stačil na 14. pozici, ale všem se poštěstit nemohlo. V Q2 jsme již neviděli Albona, Magnussena, Vettela, Schumachera a Strolla.

Q2

Času bylo málo, protože se na britský okruh hrnula mračna, takže se všichni snažili zajet své rychlé kolo ještě za dobrých podmínek. Do poloviny druhé části časy ještě zrychlovaly - ten nejrychlejší držel Verstappen (1:40,655) před Hamiltonem a Leclercem. Nad Silverstonem se usadil již zmíněný dešťový mrak, díky kterému už nikdo svůj čas nezlepšil. Někteří to i přes to zkusili a vyjeli na trať - hlavně druhá polovina startovního pole, ale podmínky byly opravdu těžké. Na tuto nemilost doplatili Gasly, Bottas, Cunoda, Ricciardo a Ocon. Ten se jako ostatní snažil svoje kolo vylepšit, ale jeho průjezdy byly až nebezpečné. Překvapením ale bylo postoupení Nicholase Latifiho z 10. pozice.

Celebrations in the @WilliamsRacing garage 🎉



Nicholas Latifi advances to Q3 for the first time 👏#BritishGP #F1 pic.twitter.com/GOAdP5NmNi — Formula 1 (@F1) July 2, 2022

Q3

Na trať se již voda nesnášela, ale zůstávala stále mokrá, takže jsme mohli vidět opět několikavteřinová zrychlení. Tlačit na pilu zkoušel Verstappen, ale tento tah mu nevyšel a na výjezdu z 15. zatáčky roztočil svůj monopost.

Verstappen does a 360° 😱



The Dutchman manages to regain control and continues on his way#BritishGP #F1 pic.twitter.com/1pcHlK4ATb — Formula 1 (@F1) July 2, 2022

Při prvních pokusech chybovalo v posledním sektoru více jezdců, protože právě zde bylo nejvíce vody. První rychlejší kolo zajel Alonso, ale pořadím se propadal. Chuť si zlepšil Verstappen s časem 1:42,996, ale to nic neznamenalo, protože všichni zrychlovali a připravovali se na svoje poslední kolo. Při rozjíždění toho úplně posledního pokusu to vypadalo na bitvu mezi Verstappenem a Leclercem, ale jak se říká - dva se perou a třetí se směje. Nejlepší kolo se totiž povedlo zajet Sainzovi (1:40,983). Po průjezdu Španěla se začalo na trať spouštět opět nemalé množství vody, z čehož právě Carlos profitoval.

GP Velké Británie (Silverstone Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:40,983 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:41,055 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:41,298 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:41,616 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:41,995 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:42,084 7. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:42,116 8. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:42,161 9. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:42,719 10. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 2:03,095 11. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:43,702 12. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:44,232 13. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:44,311 14. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:44,355 15. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:45,190 16. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:42,078 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:42,159 18. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:42,666 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:42,708 20. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:43,430

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ