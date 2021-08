Nový formát víkendu? Jezdci jsou zdrženliví

Vítěz kvalifikace Lewis Hamilton je přirozeně spokojený „Odvedli jsme opravdu tvrdou práci, a trati i v továrně. Ještě v první části jsme přitom ztráceli čtyři desetiny, ale nakonec se nám to povedlo poskládat. Zítra nás každopádně čeká další penzum práce."

S dobrou náladou z auta vystoupil také Valtteri Bottas. „Myslím, že fanoušci si to užili. Red Bull byl v tréninku rychlý, nicméně my jsme si zajistili dobrou výchozí pozici. Zítra mám navíc příležitost posunout se ještě výš, takže se těším."

Trochu odlišné pocity zažívá Max Verstappen. Holandský pilot odpoledne dominoval, jenže při chladnějších kvalifikačních podmínkách jej dokázal Lewis Hamilton zdolat. Max si z toho ale těžkou hlavu nedělá.

„Je to docela divné, snažíme se jet na maximum, ale v případě, že vyhrajeme, tak z toho vlastně nic nemáme. Moc tomu nerozumím. Prostě to nic neznamená...Je dobré, že náš vůz má slušné závodní tempo, když ještě vyladíme pár maličkostí, jsem si jistý, že nás čeká silný závod."

Pěknou kvalifikaci zajel Charles Leclerc. Pilot Ferrari zítra odstartuje ze druhé řady, když zdolal i Sergia Péreze. „Mám radost, z auta jsme dostali úplně všechno. A zítřek? Vůbec nevím, jak k tomu přistoupit, prostě se pokusíme zajet co nejlépe. Je to pro nás všechny něco nového."

Zaskvěl se i George Russell, budoucí hvězda Formule 1 dotáhla Williams až na osmou příčku. „Je to skvělý výsledek, užil jsem si to, protože je tu moje rodina. Mám pocit, že většina pilotů k tomu zítra přistoupí hodně opatrně. Ale já do toho půjdu naplno," slibuje.