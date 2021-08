PROHLÁŠENÍ po závodě: Vůz byl neuvěřitelný, lebedí si Verstappen

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Byl to skvělý závod. Nečekal jsem, že nám to půjde až takhle dobře. Vůz jel dnes po celou dobu závodu jako po kolejích. Byla radost ho řídit. Všichni odvedli skvělou práci, tým i Honda. Jsme v pozici, kdy nás před každým víkendem vidí jako favorita, ale není to jednoduché. O to větší radost mám, když nám to jde tak, jak tomu bylo dnes. Velký pozor jsem si dával zejména při restartu, věděl jsem, že když se mi první kolo po něm povede, můžu si jet vlastní závod.

Sergio Pérez, 6. místo

Co se týče incidentu s Landem, myslím, že jsem byl vpředu a on mě vytlačil. Řekl bych, že to z jeho strany nebylo fér. Charlesovi se pro změnu omlouvám - tohle není způsob, jakým bych chtěl závodit. Byli jsme na špinavém vzduchu, brzdy i pneumatiky doslova hořely a oba jsme se jen snažili brzdit co nejpozději. Každopádně nejsem s tímhle svým počínáním spokojený.

Chriatian Horner, šéf týmu

Jsme šťastní. Vyhráli jsme naši domácí velkou cenu, přičemž Max jel fenomenálně. Neudělal ani sebemenší chybičku. Co se týká incidentu mezi Landem a Checem, neměl jsem s tím problém. To je závodění, bylo to kolo na kolo, bylo to tvrdé, ale jak říkám... Já s tím žádný velký problém neměl. Je jasné, že když rozhodli, jak rozhodli v tomto případě, musela přijít penalizace i pro Checa za souboje s Leclercem. Brzy nás čeká Silverstone, tam byl Mercedes za poslední roky vždy hodně silný, takže to bude velká výzva. Pokud si ale udržíme tuhle formu, nemusíme se ničeho bát.

Mercedes

Valtteri Bottas, 2. místo

Pro mě to dnes bylo o jednu pozici lepší než před týdnem, takže to nebyl špatný závod. Myslím, že jako tým jsme získali dobré body, když uvážíme, jak velkou ztrátu máme na Red Bull s pohledu čisté rychlosti. Dosáhli jsme maxima, překvapivé bylo, že pneumatiky fungovaly dnes celkem dobře.

Lewis Hamilton, 4. místo

Je to frustrující. Dnes jsem přišel o spoustu bodů, pravdou je, že za normálních okolností bych snadno získal druhé místo. Jenže během závodu se něco poškodilo v zadní části mého vozu, ztratil jsem kvůli tomu asi 50 bodů přítlaku, což se na téhle trati rovná 0,5 sekundy na kolo. Nemám tušení, kde k tomu došlo.

Toto Wolff, šéf týmu

Na Red Bull jsme dnes nestačili, ale i tak jsme získali slušné body. Lewis jel značnou část závodu s poškozeným vozem, ztratil hodně přítlaku. Čím to bylo? Nemyslím si, že přejezdem přes obrubník, data nic takového neukázala. Možná v tom hrála roli únava jednotlivých dílů. Valtteri předvedl dobrý a spolehlivý výkon, který byl nakonec korunován druhým místem. Je ale jasné, že musíme najít rychlost. Těšíme se do Silverstone, snad tam na tom budeme lépe.

McLaren

Lando Norris, 3. místo

Byla to zábava a byl to dobrý závod, vzrušující... ale jsem zklamaný, protože jsme měli získat druhé místo. Myslel jsem si, že v prvním kole po restartu to bylo opravdu závodění, Pérez zkusil jet vnějškem, což je trošku hloupé a vyjel sám mimo trať. Já jsem ho ani nevytlačil. Jsem tedy frustrovaný a šťastný zároveň. Měli jsme dobrou rychlost. Je dobré vědět, že nimi opravdu dokážeme bojovat a to je myslím první závod po letech, kde jsme opravdu závodili s Mercedesy a Red Bully. Snad si to udržíme.

Daniel Ricciardo, 7. místo

Byl to dobrý závod pro tým s pódiem pro Landa. Já si také nemůžu stěžovat, byla to zábava a dostal jsem se na body. V závěru byl Carlos jen o chloupek rychlejší. Dělal jsem, co jsem mohl. Útočil, bránil se, odevzdal jsem prostě maximum. Jsem rád, že jsme zdárně dokončili pasáž tří závodů během tří týdnů, je to zábavné, ale také unavující. Teď si odpočineme a budeme se těšit do Silverstone, kde by to mělo být zajímavé!

Andreas Seidl, šéf týmu

Dnes to byl skvělý výkon od celého týmu. Tři závody během tří týdnů jsme dokázali zvládnout a získali hodně bodů. Všichni v týmu přispěli. Děkuji také všem v továrně. Dnes to byl druhý závod na této trati, přičemž bylo potěšující vidět, že jsme náš výkon opět zlepšili a že dokážeme bojovat s nejlepšími. S Danielem jsem také velmi spokojený. Závodil tvrdě s Ferrari a zajistil důležité body do šampionátu konstruktérů. Nyní si vyčistíme hlavy a připravíme se na náš domácí závod v Silverstone.

Ferrari

Carlos Sainz, 5. místo

Z Rakouska odjíždíme s pocitem dobře vykonané práce, měli jsme dvě dobré neděle. Dnes jsme se rozhodli začít na tvrdých pneumatikách, sice jsme věděli, že v prvních kolech budu bojovat, ale závod není jen o prvním kole. Povedlo se mi první stint natáhnout, dobře jsme pracovali s pneumatikami. Když jsme pak přezuli na střední, už to bylo docela snadné. Rychle jsem dojel Cunodu, poté jsme s Charlesem dobře spolupracovali a já díky tomu dokázal stáhnout náskok Checa, abych byl po jeho penalizaci před ním. Jako tým jsme odvedli dobrou práci, ale pořád jsme daleko od místa, kde chceme být. Jsme ctižádostiví a budeme na tom tvrdě pracovat.

Charles Leclerc, 8. místo

Jsem frustrovaný. Myslím, že moje tempo bylo dnes lepší než na osmé místo. Rozdělení strategie se ale týmu nakonec vyplatilo. Snažil jsem se dostat před Daniela, snažil jsem se využít každé mezery a když to nevyšlo, dal jsem příležitost Carlosovi, aby to zkusil on. S Checem jsme si blízcí, myslím, že ví, že dnes hrál trochu přes limit. Ale už jsme spolu mluvili a vyříkali si to. Nakonec je to součást hry. Páté a osmé místo není to, co bychom chtěli, ale odvedli jsme slušnou práci.

Mattia Binotto, šéf týmu

Myslím, že jsme na této trati získali maximum možného. Carlos jel skvěle a Charles si zasloužil lepší umístění. Dnes se ukázalo, že naše včerejší rozhodnutí byla správná. Chci ale hlavně vyzdvihnout týmového ducha, kterého dnes prokázali naši piloti. Charles neváhal uvolnit místo Carlosovi, který měl rychlejší a čerstvější pneumatiky, čímž pomohl maximalizovat týmový výsledek.

AlphaTauri

Pierre Gasly, 9. místo

Upřímně to dnes bylo těžší, než jsme předpokládali. Nicméně pořád bodujeme, to je pozitivní. Mysleli jsme si ale, že strategie dvou zastávek bude lepší - nebylo tomu tak. Podíváme se na to a připravíme se na Silverstone. Ten okruh miluji.

Juki Cunoda, 12. místo

Byl to těžký den. Neměl jsem tempo a bojoval se správou pneumatik. Je třeba, abychom se poučili a příště se takových chyb vyvarovali. Je to o to víc frustrující, že moje kvalifikace byla včera dobrá.

Claudio Balestri, šéfinženýr zodpovědný ta výkonnost vozu

Snažili jsme se dnes co nejlépe pracovat s pneumatikami. Vsadili jsme na strategii dvou zastávek s tím, že využijeme dvě nové sady, což úplně nevyšlo. Pierre i tak předvedl dobré tempo a získal body. U Jukiho to bylo horší, když dokončil mimo body. Protože jsme startovali šestí a sedmí, nemůžeme být zcela spokojeni, dobré je ale alespoň to, že jsme získali více bodů než naši hlavní rivalové mezi konstruktéry.

Alpine

Fernando Alonso, 10. místo

Bylo dnes náročné získat ten bod a věděli jsme to už předem kvůli startu zezadu. Jsme rádi za bod, i když víme, že jsme si zasloužili víc. Ale je to lepší než nic. Bylo to náročné a byl to dobrý souboj s Georgem a to až do konce. Měli jsme lepší pneumatiky a zvládl jsem to předjetí. Pozitivní je, že jsme viděli zlepšení a auto se chovalo dobře. Jsem si jistější a před dalším závodem mám z auta i pneumatik lepší pocit. Užívám si, že jsme konkurenceschopnější.

Esteban Ocon, nedokončil

Je to škoda, že náš závod skončil předčasně. Nemohl jsem udělat nic, dostal jsem se do sandwiche mezi Mickem a Antoniem v zatáčce tři a byl to závodní incident. Je to jedna z těch věcí a byl to důsledek toho, že startujeme tak vzadu. Vždycky je šance na souboj a kontakt a jednodušeji se tu dostanete do potíží. Já ani tým nemůžeme popadnout dech. Zresetujeme a začneme od nuly s přípravou pro Silverstone. Jediná cesta je dopředu.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Vzhledem k okolnostem je desáté místo slušný výsledek a bylo předem jasné, že bude ze čtrnáctého a sedmnáctého místa získat body. Esteban se dostal do potíží ve třetí zatáčce a musel odstoupit s rozbitým zavěšením. Dobře jsme využili strategii jedné zastávky díky skvělému načasování a dlouhým stintům Fernanda. Jeho rychlost byla dobré a je frustrující kvůli kvalifikaci nezískat víc. Těšíme se na Silverstone, náš druhý domácí závod a na návrat tam, kde by obě naše auta měla být.

Williams

George Russell, 11. místo

Ten bod byl dnes tak blízko, ale stejně tak daleko! Měl jsem dobrý start, jenže Cunoda mě tam pak zavřel, aby se vyhnul kolizi s Gaslym, takže já musel hodně na brzdy, kvůli čemuž jsem ztratil několik míst. Ale náš závod to neovlivnilo. Před námi totiž vždy byly rychlejší vozy. Kdybyste si měli vybrat jednoho pilota, který vás bude na konci závodu pronásledovat, Fernando by to nebyl. Snažil jsem se dělat maximum, ale nebylo možné udržet ho za sebou. Ten bod by pro nás dnes byl jako vítězství, ale bohužel. Jsme zklamaní. Těšíme se však do Silverstone.

Nicholas Latifi, 15. místo

Byla to docela nuda. Většinu závodu jsem totiž jel o samotě. Vůz se alespoň místy choval lépe než minulý týden, což značím že jsme udělali určité pokroky. Stále nám ale chybí tempo.

Dave Robson, šéf výkonnosti vozu

Dnes jsme do toho dali úplně všechno. Je proto frustrující, že jsme neudrželi desáté místo. Nicméně s tím, jak tým pracoval, jsme spokojeni. Po třech závodech během tří týdnů si trochu odpočineme a budeme se snažit navázat na dnešní dobrý výkon v Silverstone.

Aston Martin

Lance Stroll, 13. místo

S odstupem času je jasné, že start na softech nebyl dobrá volba. V úvodu závodu nám to sice trochu pomohlo, ale poté už ne. Po zastávce, kdy jsme přezuli na tvrdé gumy, jsme se dostali do provozu, takže jsme nebyli schopni využít maxima jejich potenciálu. Nebyl to závod, který jsme si přáli. Každopádně máme za sebou tři závody za tři týdny a já už se těším na náš domácí závod v Silverstone. Navíc budeme mít nový formát závodního víkendu, což bude vzrušující.

Sebastian Vettel, 17. místo

Nebyl o snadný závod, který skončil výletem do štěrku. Nemyslím, že v tom byl Kimiho záměr. Z mého pohledu mě prostě neviděl. Tak či tak jsme dnes neměli rychlost na to, abychom bojovali o body. Vyvážení bylo dobré, ale ostatní vozy měly lepší první stint na středních pneumatikách. Je to zklamání, ale budeme tvrdě pracovat, abychom zjistili, kde se můžeme v Silverstone zlepšit.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Dnes nám řada faktorů zabránila bodovat. Včera to bylo z naší strany silné - oba vozy se dostaly do Q3. Jenže zdá se, že to naopak některé piloty za námi pro závod zvýhodnilo. My totiž museli stavět hodně brzy. Musíme to analyzovat. Lance navíc zpomalil úlomek, který se mu usadil v brzdovém potrubí a Seb byl z trati vytlačen Kimim. Teď se těšíme na náš domácí závod ve Velké Británii.

Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, 14. místo

Frustrující den, stejně jako minulý týden byl náš závod negativně ovlivněn v prvním kole. Měl jsem kontakt s Estebanem a musel jsem do boxů. Měli jsme potom dobrou rychlost, ale všichni jeli podobně rychle, takže jsme moc nemohli postoupit vpřed. Zasekl jsem se za Williamsem a dokonce dostal penalizaci. Víkend, který bychom měli zapomenout. Snad to bude v Silverstone lepší, protože výkon jinak nebyl špatný.

Kimi Räikkönen, 16. místo

Byl to závod, kde bylo auto ok, ale prostě nám chyběla rychlost na ty v první desítce. Měli jsme první dlouhý stint na tvrdé, potom na střední sadě a dojeli jsme auta před námi, bojoval jsem o desáté místo. Alonso předjížděl Russela a já byl blízko, ale potom přišel kontakt se Sebem. Kolidovali jsme a to byl konec. Výsledek to nakonec nezměnilo, protože ani jeden z nás by na body nedostáhl.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Samozřejmě je to zklamání, že odjíždíme z Rakouska bez bodů po dvou závodech, kde jsme měli dobrou rychlost. Zaplatili jsme za špatné soboty, tím jsme si to zkomplikovali. Oba měli rychlost, jak to Kimi prokázal na konci. Ale ten úkol byl nakonec nad naše síly. Můžeme si ale vzít i pozitiva, ale samozřejmě musíme pracovat na slabinách, protože se snažíme udělat poslední krok k těm v první desítce a to už v Británii.

Haas

Mick Schumacher, 19. místo

Byl to těžký závod. Byly v něm úseky, kdy jsme se na měkčích pneumatikách opravdu trápili a nebyli schopni konkurovat Williamsu nebo Alfě. Přesto si myslím, že jsme se mnohé naučili. První kolo bylo dobré, díky tomu jsme mohli alespoň na chvíli bojovat v poli. Do Silverstone míříme s otevřenou myslí.

Nikita Mazepin, 20. místo

Bylo to dlouhé odpoledne. Zvolil jsme alternativní strategii na dvě zastávky, ale ta nefungovala. Pneumatiky zvládly víc než jsme očekávaly. Navíc nemůžete držet tempo, když každou chvíli musíte téměř zastavit kvůli modrým vlajkám.

Guenther Steiner, šéf týmu

Máme za sebou tři závody za tři týdny. Bylo to únavné, takže se teď těšíme na menší odpočinek. Oba řidiči dnes podali dobrý výkon, jako tým se učíme. V tuto chvíli vám toho o moc víc říct nemůžu.