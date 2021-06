Proč nebyl závod v Ázerbájdžánu zastaven po Strollově nehodě, ale po Verstappenově ano? + VIDEO

Lance Stroll havaroval po defektu pneumatiky v plné rychlosti na rovince v 31. kole závodu. Na trať byl vyslán safety-car, který na chvíli jezdce zpomalil. O 15 kol po téměř identickém karambolu Maxe Verstappena však došlo k vyvěšení červených vlajek a přerušení závodu.

Podle Masiho v prvním případě zbývalo 20 kol, tedy dost času k odklizení Aston Martinu a trosek kolem. Jenže k havárii Verstappena došlo už jen 5 kol před cílem a vedení závodu chtělo vytvořit možnost dojezdu pod zelenými vlajkami, kdy by piloti mohli naplno bojovat o vítězství a body za umístění.

"Uprostřed závodu samozřejmě bylo více než dostatečné množství času a místa na pravé straně trati, když jsme ji odklízeli. Věřili jsme ji, že ji tímto způsobem dokážeme vyčistit," popisuje ředitel závodu po prvním incidentu.

U Verstappena už situace byla odlišná: "Když se to všechno dívali, tak jsme si nebyli jisti tím, že včas uklidíme rovinku podél boxů a veškeré úlomky. Proto jsem se domníval, že za takových podmínek bude v nejlepším zájmu sportu závod přerušit, a potom jej restartovat."

V televizním přenosu byl slyšet rozhovor mezi Masim a sportovním ředitelem Red Bullu Jonathanem Wheatleym, jenž požadoval přerušení závodu, což by jezdcům umožnilo také vyměnit pneumatiky, které praskaly.

"Abych byl fér, tak jsem to už měl na mysli. Ale samozřejmě z pohledu toho, o čem se bavíme, hovoříme se všemi stejně. A vzhledem k počtu kol, která zbývala, probíhajících pracích na obnově a množství trosek na rovince v tu chvíli, tak jsem to vyhodnotil tak a došel k názoru, že tou nejlepší možností bude závod přerušit, všechno vyčistit a pak jej nechat dokončit," vysvětluje 42letý Australan pracující pro FIA.

Po Verstappenově nehodě tedy mohli zvolit stejný postup jako dříve u Strolla a nechat dojet Velkou cenu Ázerbájdžánu za safety carem, podle Masiho však "nebyl důvod jej nerestartovat." Naplno se tedy závodilo ještě 2 kola, jež nabídla napínavou koncovku: Lewis Hamilton si omylem přepnul vyvážení brzd dopředu, proto do první zatáčky nedobrzdil a vyjel rovně, když už téměř zdolal vedoucího Péreze. A pořadí se měnilo i na dalších příčkách až po samotný chvost, kde Haas zdolal Williams a přeskočil jej i mezi konstruktéry.

