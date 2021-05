S Ricciardem se něco děje, všímá si Palmer a chválí Norrise

Danielu Ricciardovi nevychází začátek angažmá u McLarenu podle představ. Jednatřicetiletý Australan se zatím trápí a vypadá to, že svůj jezdecký styl nedokáže přizpůsobit potřebám nového vozu. Důkazem jest poslední GP v Monaku, kde Ricciardo vyfasoval od svého týmového kolegy Norrise celé jedno kolo. Navíc na trati, která u Daniela patří k těm nejoblíbenějším. Není se tak co divit, že pracně vybudované renomé získává v Ricciardově případě jisté trhliny.

Australanova trápení si všímá také bývalý pilot a nynější televizní analytik Jolyon Palmer. „Je to dost divné. S Danielem se něco děje. V Barceloně sice dokázal Landa zdolat, ale třeba v Imole nebo naposledy v Monaku byl opravdu hodně pozadu. Nerozumím tomu. Jasně, máme za sebou teprve pět závodů, ale i tak je to zvláštní, byť na soudy je ještě dost času," praví Brit.

A pokračuje: „Těžké to letos je pro všechny piloty, kteří změnili tým. Vettel se také trápil, ale v Monaku dojel jasně před Strollem, Pérez měl sice slabou kvalifikaci, nicméně i on ukázal v závodě záblesky dobré formy. To všechno je špatné právě pro Ricciarda, každopádně Norris je letos opravdu skvělý."

„Takový Alonso ve Formuli 1 roky chyběl. Je proto logické, že se ptáme, jestli je pořád tak dobrý jako dřív. U Ricciarda ale víme, jak dobrý je, ukazoval to i loni a v Monaku zajel několik skvělých závodů. Letos ho ale týmový kolega demoluje, což je prazvláštní," uzavírá Jolyon Palmer.