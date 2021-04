Týmová režie u McLarenu? Necítím se poražený, říká Ricciardo

McLaren zažil na Imole dobrý víkend, oba jeho piloti bodovali, navíc Lando Norris získal pódium. Mladý Brit skončil třetí, když jej v posledních kolech předstihl Lewis Hamilton.

Cesta k tomuto výsledku ale nebyla jednoduchá. Norris měl sice sobotní kvalifikaci skvěle rozjetou (startoval by ze druhé řady), jenže kvůli překročení traťových limitů mu byl nejrychlejší čas odebrán. Právě proto startoval Lando až za svým týmovým kolegou Danielem Ricciardem.

A nutno říct, že byl od prvních kol celkem jasné rychlejší, avšak Imola je charakteristická také tím, že se na ní obtížně předjíždí. Výsledek? McLaren musel uplatnit týmovou režii v neprospěch zkušenějšího Australana.

Lando Norris a Daniel Ricciardo - závod v Bahrajnu | foto: McLaren

„Měl jsem dost času na to ukázat, že jsem rychlý. Na začátku to bylo celkem ok, ale když trať začala osychat, tak jsem se začal trápit. Drolily se mi přední pneumatiky, nebylo to ideální. Proto tým učinil rozhodnutí a já ho respektoval. Nechtěl jsem upřednostnit svoje ego. Rozhodně si ale nepřipadám poražený," praví Ricciardo.

Rodák z Perthu si myslí, že proti němu hrají okolnosti. Lando Norris je totiž u týmu déle, což mu dává v kombinaci s letošními extrémně krátkými testy výhodu.

„Je před námi spousta závodů, nicméně v prvních dvou jsem něco ztrácel, přesto o sobě nepochybuji. Podívejte se na loňský rok, všichni víme, že Ocon je extrémně rychlý, ale v kvalifikacích mi nestačil, protože pro něj byl tým nový. Bylo jasně vidět, že mi rok navíc v Renaultu oproti němu hodně pomohl. Teď to poznávám z druhé stránky."