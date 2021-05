Monacké zaváhání bolí, přiznává šéf Alpine. Proč se Alonso trápil více než Ocon?

Největším problémem podle něj byly pneumatiky - francouzský tým se po celý víkend trápil s tím, aby je přiměl ke správnému fungování. Esteban Ocon si nakonec dojel pro dva body, když po startu z 11. místa těžil ze dvou odstoupení soupeřů před sebou, zatímco jeho zkušenější týmový kolega začínající až ze 17. pozice skončil třináctý.

Po tomto výsledku se Alpine ke svému zklamání mezi konstruktéry propadlo o 2 příčky za Aston Martin a AlphuTauri. Na svém kontě má 17 bodů, přitom ještě před 3 týdny si z Portimaa, kde za sebou rychlostně nechalo i McLaren, přivezlo 10 bodů a vše nasvědčovalo tomu, že je na dobré cestě.

"Mohlo to být ještě horší. Naši soupeři žel ze závodu vytěžili maximum, zejména ti, kteří byli za námi, a získali větší porci bodů, protože dva z lídrů vypadli. Stav šampionátu je tedy bolestivý. Upřímně, pro nás šlo o špatný víkend," uvádí Budkowski.

"S rychlostí jsme se trápili od čtvrtku, zejména kvůli teplotě pneumatik. A i když jsme se z toho trochu v dostali v kvalifikaci s Estebanem, kterému se povedlo získat slušnou pozici, tak auto v té fázi nebylo nastaveno pro pneumatiky, jež fungovaly. Celkově jde o víkend k zapomnění. Můžeme se z něj ale zároveň naučit spoustu věcí," pokračuje šéf Alpine.

Alpine nedokázalo po celý víkend správně zahřívat pneumatiky, byť Pirelli přivezlo své nejměkčí směsi | foto: Alpine F1 Team

Proč však Alonso zaostával o poznání více než Ocon? "Oba se trápili ve čtvrtek a v sobotu dopoledne. Rozdíl byl v tom, že se Estebanovi podařilo v Q1 přimět pneumatiky k fungování a Fernandovi ne," odpovídá Budkowski na dotaz směřující k jeho jezdcům.

"Samozřejmě nešlo o dobrou kvalifikaci, ale podstatně ji zhoršil fakt, že pneumatiky nezačaly fungovat. Pevně věřím, že pokud by se Fernandovi je podařilo 'zapnout' na svém voze, tak by byl konkurenceschopný. A upřímně si myslím, že pokud by se nám je podařilo přimět k fungování dříve během víkendu, tak by Esteban postoupil do Q3," věří Budkowski.

Monako podle něj nicméně není důležité z pohledu celé sezóny: "Nevěřím, že by tento víkend byl relevantní vzhledem k pokroku, který jsme předvedli v Portugalsku a v Barceloně. Musíme ho tedy nechat za sebou a poučit se z něj, abychom udělali další pokrok a nenechali se v Baku znovu nachytat."

"Rovnice má čtyři proměnné: auto, pneumatiky, okruh a atmosférické podmínky. Věřím, že šlo o drobné zaváhání v našem pokroku," dodává šéf Alpine, jež má své soupeře stále na dosah: Aston Martin má o dva body více, AlphaTauri dokonce pouze o jeden.