Sainz Geného překvapil: Už teď je rychlý jako Leclerc

Ferrari se před letošní sezonou rozhodlo pozměnit jezdeckou sestavu. Příchod Carlose Sainze byl povětšinou vnímán coby angažování spolehlivé dvojky, případně také nosiče vody. Mnozí rodákovi z Madridu předpovídali osud, který v Maranellu potkal Felipeho Massu nebo Rubense Barichella. Ale mladý Sainz už nyní vystrkuje drápky.

Všímá si toho dlouholetý testovací jezdec Ferrari Marc Gené. Španěl si o svém krajanovi dokonce myslí, že patří mezi pět nejlepších jezdců současnosti. Gené si na Sainzovi nejvíce cenní jeho inteligence a schopnosti adaptovat se na nové prostředí.

„Je velmi bystrý. Podle mě patří společně s Leclercem, Hamiltonem, Verstappenem a Norrisem do elitní pětky pilotů současnosti. Má velmi racionální přístup a dokáže se učit. To je věc důležitá ve Formuli 1 i v životě."

Carlos Sainz a Charles Leclerc - závod v Portugalsku | foto: Scuderia Ferrari

Gené dále zdůrazňuje, že Sainz měl na adaptaci ve Ferrari jen den a půl. Přesto se už teď pomalu dostává na rychlostní úroveň Leclerca. Skalp Monačana si připsal v portugalské kvalifikaci a v Imole dojel jen sekundu za ním. Marc Gené proto očekává mezi dvěma soupeři, ale také týmovými kolegy pořádnou bitvu.

„Věděl jsem, že Carlos je dobrý, ale netušil jsem, že je až tak dobrý. Myslím, že už teď se nachází na Leclercově úrovni. Na to, aby poznal vůz měl jen den a půl, přesto dokázal Leclerca porazit v portugalské kvalifikaci. Je to o to cennější, když víme, jak rychlý Charles na suché trati je," dodává.