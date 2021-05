FOTO: McLaren v Monaku překvapí novým zbarvením

Jednorázové zbarvením připomíná prvotní spolupráci se společností Gulf z přelomu 60. a 70. let kdy s ním v F1 i v Can-Am závodil zakladatel stáje Bruce McLaren. K obnovení ikonického partnerství došlo loni v červenci - tehdy se Gulf Oil stal opět strategickým partnerem týmu.

V Monte Carlu příští víkend tedy uvidíme vůz MCL35M v nových barvách. Na fotografiích níže můžete vidět i McLaren F1 GTR, který v závodních barvách Gulfu vybojoval stříbro ve 24hodinovce Le Mans v sezóně 1997.

One of the most historic partnerships in motorsport, brought to life for the most iconic race in Formula 1. #GulfXMcLaren #MonacoGP pic.twitter.com/fiCo8YU39t — McLaren (@McLarenF1) May 16, 2021

"V Monaku půjde o kompletní Gulf McLaren F1 tým od garáže přes závodní auto po motorhome a uniformy. Myslím, že to bude vypadat docela spektakulárně. Když to máte udělat, udělejte to správně," komentuje výkonný ředitel týmu Zak Brown. Pro Landa Norrise připravuje také přilbu v podobných barvách, totéž bude samozřejmě platit pro kombinézy jezdc-

McLaren v těchto barvách uvidíme pouze v Monaku. "Chceme, aby to bylo limitované a zvláštní... v následujících letech se blíží se 60. výročí. A doufám, že ostatní týmy budou následovat náš příklad, protože podle mě to bude docela vzrušující. Nadšeně očekávám reakce našich fanoušků. Myslím, že v Monaku to bude hvězda hvězd," dodává Brown.



Fotogalerie: