Ocon? Zatím na něj nestačím, uznává Alonso

Fernando Alonso se po dvou letech strávených mimo Formuli 1, do královny motorsportu vrátil. Avšak zatím je to z jeho strany poněkud slabší. Ne, že by Španěl nepodával dobré výkony, nicméně Alonsův stájový kolega Ocon vypadá o něco lépe.

Dokládá to i průběžná tabulka, ve které Ocon nasbíral deset bodů, přičemž Alonso o pět méně. Brzy čtyřicetiletý Španěl uznává, že ačkoliv dělá co může, na výrazně mladšího parťáka to prozatím nestačí. „Určitě je velmi dobrý, to vidíme všichni. Musím říct, že dělám maximum, dávám do toho všechno, ale zatím to nestačí k tomu, abych byl na jeho úrovni. Musím dál pracovat. Je místy až neuvěřitelné, co s autem dokáže," hlásí Španěl.

Zároveň však dodává, že podobný scénář očekával a při obhajobě tohoto tvrzení poukazuje právě na Ocona. Ten byl totiž loni ve své premiérové sezoně u týmu prokazatelně pomalejší než Ricciardo, což podle Fernanda znamená, že každý pilot potřebuje v novém prostředí čas na aklimatizaci.

Fernando Alonso při čtvrteční tiskovce v Bahrajnu | foto: Alpine F1 Team

„Tak nějak jsem to čekal. Když se podíváte na loňský rok, byl Esteban pomalejší než Ricciardo, přitom letos je skvělý. Totéž platí o Danielovi, Hulknbergovi i Carlosovi, všichni ti byli u Renaultu oproti týmovým kolegům ve své první sezoně pomalejší. Značí to, že potřebuju čas na aklimatizaci. Dělám maximum," popisuje.

S pokrokem Alpine je ostřílený bard spokojený. „Na začátku sezony to nebylo dobré, ale v posledních dvou závodech jsme ukázali konkurenceschopnost. Myslím, že se můžeme zařadit za Ferrari a McLaren."