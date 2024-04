PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Red Bull na koni, u McLarenu vládne bojová nálada

Red Bull

Max Verstappen, 1, místo

Kvalifikační kola byla dobrá a pro tým je výsledek skvělý. V posledním kole jsem trochu víc tlačil a v prvním sektoru získával, ale ke konci mi odcházely pneumatiky, takže jsem o nějakou desetinu přišel, škoda. Musíme ještě zapracovat na delších pasážích, protože tam nejsme pořád plně spokojeni a stále cítíme, že máme ještě rezervu v kontrole vyvážení vozu. Nebylo to dokonalé, ale získat pole-position poté, když jsem cítil, že výsledek mohl být lepší, je úspěch. Udělali jsme pár dobrých změn a první sektor byl opravdu výborný. Je zábavné tu jezdit, když se vůz každým rokem zlepšuje, zejména v oblasti tempa. Tým startuje z první řady, což je pro zítřejší závod perfektní, ale očekávám silnou konkurenci. Podpora je tu jako vždy úžasná, doufám, že fanouškům připravíme dobrý závod.

Sergio Pérez, 2. místo

Zatím víkend probíhá úspěšně a při kvalifikaci jsme se přiblížili celkovému vítězství. Já se bohužel nedokázal v posledním kole vyvarovat malé chyby, nevyšel mi ideálně nájezd do rychlého kola a pravděpodobně stačilo k tomu, abych nezískal pole-position. Pokud si vybavím loňský rok, tak jsem na tom s vozem podstatně lépe, tehdy mi na Maxe chybělo sedm desetin. Z hlediska vyvážení je to pravděpodobně nejtěžší okruh a mít ho na Suzuce dobré se nedá srovnat žádnou jinou tratí na světě. S Maxem jsme celý víkend na stejné úrovni, cítím, že zítra to bude stejné, proto je o co bojovat.

Christian Horner, šéf týmu

Skvělá kvalifikace v podání obou jezdců. Je to naše 27. první řada a Checův nejlepší výkon v kvalifikaci na této trati. Samozřejmě tu je pár věcí, které je třeba před zítřkem doladit, ale od Maxe to bylo další úžasné kolo a jsme opravdu rádi, že jsou naše vozy v první řadě. Závod bude o něco těsnější, ale dnešek nás staví do skvělé pozice, abychom ho dobře zvládli, pokusíme se naši rychlost přenést i do závodu.

McLaren

Lando Norris, 3. místo

Jsem velmi spokojený, vůz je konkurenceschopný a mohl jsem v kvalifikaci odjet dobrá kola, zejména v Q3. Jsou tu milí fanoušci, před nimiž je příjemné jezdit, jsem rád, že jsem dosáhl tak dobrého umístění. Po celý víkend máme dobré auto a udělali jsme krok vpřed, což je potěšující zjištění. Tvrdá práce se postupně vyplácí. Dnes víkend dobře pokračoval, zítra chci využít příležitost na slušný bodový zisk.

Oscar Piastri, 6. místo

Od Q2 jsem soustavně ztrácel a marně se pokoušel najít svůj rytmus, proto jsem zklamán. Na několik oblastí se musím přes noc s inženýry ještě zaměřit, ale zdá se, že špička se stále více vyrovnává. Zítřek bude šanci se zlepšit a dosáhnout na co nejvíce bodů.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Kvalifikace byla pozitivní. Umístění nám slibuje slušný bodový zisk. Je také potěšitelné vidět, že jsme druhým nejlepším týmem za Red Bullem - ačkoliv vím, že trať více vyhovuje charakteristice našich vozů a navíc máme za sebou pouze kvalifikaci. Pochvalu si zaslouží oba piloti za své výkony v Q1 a Q2, když si zajistili postup jen na jedné sadě, takže pro Q3 měli dvě nové. Odvádějí dobrou práci, stejně jako celý tým. Teď je třeba se dobře připravit na zítřek a zúročit vše dobrým výsledkem.

Ferrari

Carlos Sainz jr., 4. místo

Jsem spokojen s kvalifikací i mým pokusem v Q3, protože se domnívám, že jsme maximalizovali náš potenciál. Od třetího tréninku bylo zřejmé, že nám na nejlepší týmy něco málo chybí, ale moje umístění mi dává dobrou výchozí pozici pro zítřejší závod. Pokud jde o závodní tempo, posunuli jsme se mírně vpřed, takže doufám, že toho během závodu budeme schopni využít a bojovat o umístění na pódiu. Forza!

Charles Leclerc, 8. místo

Nespokojenost! Ve voze jsem se cítil celkem dobře, ale rychlost prostě schází, takže je nutné vyhodnotit data a zjistit přesnou příčinu. Letos máme vůz o něco silnější v závodní konfiguraci, nicméně na této trati se obtížně předjíždí, takže musí se mi povést start a využít každé příležitosti, abych se v závodě dotáhl na čelo.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Celkově není kvalifikace tak dobrá. Pro Carlose dopadla ještě poměrně dobře, ale Charles doplatil na to, že musel použít dvě sady měkkých pneumatik, aby se dostal do Q2. Pokud se soustředíme na zítřek, jsme si vědomi, že závodní tempo je v pořádku a věřím, že zůstaneme ve hře o dobré umístění. Oba kluci musí zajet dobré první kolo, aby měli volnou trať, aniž by uvízli v provozu, protože v Suzuce se opravdu obtížně předjíždí a je zde pouze jedna DRS zóna.

Aston Martin

Fernando Alonso, 5. místo

Jsem hodně spokojený. Kvalifikace v Suzuce je vždy velmi zvláštní zážitek: s malým množstvím paliva, čerstvými pneumatikami a se vším, co dnes ve voze dobře fungovalo. Možná je trochu nečekané, že jsem byl tak konkurenceschopný - loni jsme ztráceli na pole-position vteřinu, letos jen čtyři desetiny. Zdá se, že vývoj jde správným směrem. Je příliš brzy tvrdit, že naše aktualizace přinesly významný pokrok, ještě prověříme všechna data, co jsou k dispozici. V kvalifikaci obvykle býváme rychlejší než v závodě, tak uvidíme, co se nám povede v neděli.

Lance Stroll, 16. místo

Dnes mi jednoduše chyběla rychlost potřebná k postupu a zatím nevím, proč k tomu došlo. Myslím, že jsem jel na hranici schopností vozu, ale na postup to nestačilo. Zdá se, že aktualizace lépe fungují na Fernandově AMR24, takže se dnes večer zaměříme, zda existuje nějaká možnost, jak vylepšit i můj vůz. Čeká nás ještě spousta práce, musíme zítra zúročit každou maličkost, která se nám naskytne.

Mike Krack, šéf týmu

Je to hořkosladká nálada. Cílem bylo dostat obě auta do Q3. To se nepodařilo a je třeba důkladně prověřit Lanceho vůz, protože rozdíl mezi ním a Fernandovým byl značný, on z něj dokázal vydolovat mnohem víc. S jeho umístěním můžeme být spokojeni, stejně jako s prací celého týmu při aktualizaci našeho balíčku. Byla to disciplinovaná práce a při rozhodování nám pomohly včerejší srovnávací testy. Rád bych poděkoval mechanikům, kteří zůstali v garáži dlouho do noci a pracovali na aktualizacích u Alonsova monopostu. Suzuka ocení silné auto, uvidíme, co se zítra stane. Cílem jsou body pro oba vozy.

Mercedes

Lewis Hamilton, 7. místo

Obecně to byla dobrá kvalifikace. Co se týče vyvážení jsme provedli hned několik dobrých vylepšení, celkově jsem se cítil mnohem komfortněji než v předchozích závodech, ačkoliv jsou tu ještě oblasti, kde bychom se měli zlepšit. Podnikáme kroky správným směrem. Když jsme tu jeli před šesti měsíci, ztráceli jsme více než vteřinu, dnes jsme odstup od čela a nejbližších soupeřů o něco stáhli. Samozřejmě jsem doufal v lepší výsledek a s tím dosaženým nikdy nemohu být spokojen, ale také vím, že se na autě pořád pracuje. Dlouhé pasáže byly v pátek podobné jako u soupeřů, takže uvidíme, zda to tak bude vypadat i v neděli. Bude to asi hodně těsný závod, takže doufám, že důležité faktory dokážeme maximalizovat a odvezeme si odtud nějaké body.

George Russell, 9. místo

Mezi námi, Ferrari, Astonem a McLarenem je minimální odstup. Po třetím tréninku bylo jasné, že rozdíly budou maximálně jedna nebo dvě desetiny, což se také potvrdilo. Pokud někdo nejel na limitu, skončil vzadu jako já. V posledním kole jsem drobně chyboval, jsem zklamán, ale tak to někdy chodí. Co se týče předjíždění to ale není nejtěžší závod, z hlediska degradace a odlišnou strategií se snad posuneme víc dopředu. Určitě se toho může stát hodně, sezóna začala na rychlejších okruzích, což je naše slabina - věděli jsme, že tenhle víkend nebude nejlehčí. Ale je dobře, že ony slabiny odhalujeme, čímž se dostaneme na platformu, z níž můžeme navyšovat náš výkon. Ukazuje nám směr pro naše další zlepšení.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Výsledek není nijak skvělý. Pozitivní je, že nejsme časově tak daleko od druhé řady, jen asi desetinu, a to na trati, která pro nás loni byla jednou z nejhorších, ne-li vůbec nejhorší. Zdá se, že jsme o víkendu udělali krok správným směrem. Snažíme se usilovně porozumět chování W15 a tomu, jak přistoupit k jeho zlepšení. Vidět pokrok je tedy povzbudivé. Závod samotný je těžké predikovat, balík za Red Bully je velmi těsný, takže uvidíme, co se nám povede. Data z delších pasáží pátečního tréninku a dnešní kvalifikace naznačují, že to bude vyrovnaný boj. Musíme maximalizovat naše možnost a náš vývojový balíček, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku.

Další prohlášení budou následovat