Verstappen na úvod v Maďarsku těsně před Mercedesy, ve formě je i Ferrari

V 11:30 našeho času se na Hungaroringu začínalo za slunečného počasí, kdy teplota vzduchu dosahovala 30 °C a trať byla rozpálená na 55 °C. Pirelli sem dovezlo střední portfolio tvrdosti - pneumatiky C2 až C4.

Do prvního tréninku zasáhl z rezervních pilotů pouze Robert Kubica, jenž v kokpitu Alfa Romeo vystřídal Kimiho Räikkönena. Piloti se hned vrhli do měřených časů.

Po prvních pokusech se do čela dostal Verstappen (1:19:025 min), jenž se již plně zotavil ze velké nehody v Silverstone. Druhý Bottas ztrácel téměř 7 desetin sekundy, byť si stěžoval na "příšerně měkký brzdový pedál."

Pilot Red Bull nastoupil s pohonnou jednotkou ze Silverstone, kterou po nárazu Honda zdárně opravila. Maďarsko není náročné na výkon motoru, po dnešních trénincích se rozhodne, zda s ním bude moci pokračovat. K jeho dobré náladě přispívalo i to, že svůj nejlepší pokus zaznamenal na tvrdé směsi pneumatik.

Po 15 min předvedl smyk Alonso v zatáčce č. 4, o chvíli později jej napodobil Cunoda v prostředním sektoru v zatáčce č. 9, oba naštěstí bez poškození pokračovali dále, pouze na chvíli zavlály žluté vlajky a pneumatiky byly prodřené. Zřejmě k tomu přispěl i poměrně silný boční vítr.

V polovině tréninku piloti přecházeli ně měkké pneumatiky, zlepšení hned předvedly oba Mercedesy a Bottas (1:17,616) šel do čela před Hamiltona (1:17,996).

V souboji Ferrari s McLarenem měl navrch rudý tým. Andreas Seidl to nicméně očekával: "Trať tady nám nehraje do karet. Nebyli jsme tady silní ani minulý rok, ale auto jsme v posledních týdnech docela dost zlepšili. Čekáme, že Ferrari bude velmi silné. Cíle je jasný, chceme být po víkendu před letní přestávkou stále na třetím místě mezi konstruktéry." McLaren přivezl několik nových dílů a podle svého šéfa ještě nejsou

Dvacet minut před koncem dostal smyk v rychlé 6 zatáčce Cunoda a skončil ve zdi. Díky široké únikové zóně nebyl prudký, vůz však bylo třeba odklidit, a trénink byl proto přerušen.

Yuki Tsunoda is off at Turn 4, and he crashes backwards into the wall



The session has been red flagged so that his car can be recovered and the barriers can be repaired#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/u5KvDd7DWi