GP PORTUGALSKA: Závěrečná bitva o prémiový bod ve stínu Hamiltonova triumfu

Portugalská trať, v minulém ročníku značně oblíbená, přivítala smečku F1 slunečný a větrným počasím. Piloti už si během tréninku a kvalifikace zvykli, nastoupili ke startu ve velmi zajímavém pneumatikovém rozložení: z první desítky startovali na měkké směsi Sainz jr., Ocon, Norris, Gasly a Vettel, k nim se pak ještě připojil Kimi Räikkönen a Stroll. Ostatní zvolili středně tvrdé pneumatiky.

Bottas po startu první místo obhájil, za Sainze se propadl Pérez, ale jinak se startovní pole drželo v pořadí z kvalifikace. Ovšem jen do konce prvního kola. Na cílové rovince se Kimi Räikkönen "potkal" s levým zadním kolem týmového kolegy Giovinazziho, zničil si přední spoiler, který se mu dostal pod kola, takže bez možnosti zatáčet doplachtil do první zatáčky. Vedení závodu ihned vyslalo na trať safety car - důvodem nebyl Finův odstavený vůz, nýbrž cílová rovinka zasypaná úlomky, takže první dva průjezdy v režimu SC museli piloti absolvovat skrz boxovou komunikaci.

Od 7. kola už se zase jelo naplno a překvapivě to byl Hamilton, kdo se nechal překvapit dravě jedoucím Verstappenem, který velmi citlivě načasoval útok a na konci rovinky už se dostal před Hamiltona. Formace Mercedes-Red Bull-Mercedes se držela pohromadě do desátého kola. Max ve snaze načasovat dobře útok na Bottase v poslední zatáčce lehce sklouzl a ačkoliv tato chyba nebyla nijak velká, Hamilton ji okamžitě využil a s použitím DRS Holanďana zdolal. Dále se pak přibližoval k týmovému kolegovi a ve 20. kole na stejném místě získal vedoucí pozici. Stačilo mu pár kol, aby oběma vozům poodskočil - Bottas se sice snažil, ale na Verstappena nestačil.

Strategické karty tentokrát neměly dost trumfů. Verstappen zastavil první (36. kolo) a po výměně o délce 2,3 vteřiny se vrátil na trať na nejtvrdší směsi. Bottas zamířil do boxů o kolo později a v jeho neprospěch nejspíš hrála roli pomalejší práce mechaniků (3,3 s). Sice vyjel ještě před Verstappenem, ale nezahřáté pneumatiky, smyk ve třetí zatáčce ho dostaly do nevýhodné pozice a Holanďan ještě před zatáčkou Torre Vip opět zaujal druhé místo. Hamilton měnil za 2,5 s. v 38. kole a s poměrně slušným náskokem se vrátil před dvojicí Verstappen-Bottas. V čele se tým Red Bull snažil co nejdéle udržet Péreze jako možnou závoru pro Hamiltona, ale ten velice rychle ztrátu 12 vteřin zlikvidoval a v 51. kole Mexičana bez problémů zdolal. Ihned poté Sergio absolvoval výměnu a netrvalo dlouho, aby na měkké směsi zajel nejrychlejší kolo.

Co se nepovedlo v závodě, stihlo se v posledních třech kolech. Asi deset kol před koncem hlásil Bottas klesající výkon, nejspíš šlo jen o epizodní záležitost, ale ta znamenala, že se jeho ztráta 1,2 s na Verstappena natáhla na necelých 5 vteřin. Proto byl týmem povolán tři kola před koncem do boxů, ačkoliv měl na Péreze najeto jen 28 vteřin, aby na čerstvé měkké směsi odebral Red Bullu prémiový bod. Jenže Hornerova parta kontrovala o kolo později zamířil k mechanikům i Verstappen. Bottas sice uhájil pozici a v předposledním kole skutečně vystřihl doposud nejlepší čas, ale nakonec se na chvíli smál Max - v posledním kole dokázal o několik setin Finovu snahu smazat a vydolovat dost možná velmi důležitý bod. Po závodě mu ovšem ztuhly rysy, když se od komisařů dočkal anulace svého "extrabodového" výkonu.

McLareny nadále potvrzují solidní výkony a Norris po počátečním duelu s Pérezem zaujal páté (po určitou část závodu virtuální) místo, na něž se po výměně pneumatik ve 23. kole postupně vracel. Ve své podstatě o něj nemusel zvlášť usilovat ani se o něj obávat. Ricciardo se postupně prokousával z nelichotivé pozice a svou zástávku v boxech absolvoval jako předposlední ve 42. kole. Protože měli mechanici potíže s předním zvedákem, natáhl se pobyt v boxu na 4,8 vteřiny a Daniel se dostal na trať opět na nebodované pozici, ale postupně si poradil s Gaslym (48. kolo), poté se neubránil Alonsovi, ale dvě kola před cílem si poradil se Sainzem a mohl slavit malý comeback.

Modré Alpiny se probraly ze zimního spánku. Ocon se celý závod spolehlivě držel ve druhé pětce, i když si oproti startu poněkud pohoršil. Nakonec se k němu přidal Alonso, rovněž poměrně pozdě měnící pneumatiky, jenž měl velmi silný závěr závodu: ve 49. kole mu nestačil Gasly, pak zdolal Ricciarda (51.), Sainze jr. (68.) a postaral se o druhé umístění modrých vozů na bodovaných příčkách - ovšem na rozdíl od předchozího závodu skutečně dosaženého na trati.

Zpočátku byl u Ferrari lepší Sainz jr., jemuž se po startu zdařilo zdolat Péreze, ale po restartu Španěl spadl ze čtvrté na sedmou příčku, protože v druhé zatáčce před ním nečekaně zabrzdil Pérez a Španěl se tím propadl až za Norrise. Dál se pro něj závod nevyvíjel dobře. Stavěl ve 22. kole a dostal žlutou směs, která mu ke konci závodu evidentně odcházela. Ve 38. kole pustil před sebe týmového kolegu a pak už se jen propadal, pohříchu v předposledním kole až mimo body - postupně ho zdolali Ocon (44. kolo), Alonso (58.), Ricciardo (64.) a kolo nato i Gasly. Leclerc měnil pneu o čtyři kola později (26.) a přestože mechanici měli problémy s pravým zadním kolem (výměna za 3,4 s), na bílé směsi se mu dařilo výrazně lépe - o žádnou pozici nepřišel a uhájil místo za Norrisem.

Propad zaznamenal Aston Martin - Stroll se sice na trati jako poslední Mohykán na červeně označených pneumatikách udržel až do 40. kola a díky tomu se vyšvihl až do středu první desítky, ale poté spadl mimo body a navíc jej v posledním kole ve vzájemném duelu předstihl Vettel.

Hassy se alespoň částečně zviditelnily, ovšem jestliže Mazepin dostal trest pět vteřin za nerespektování modrých vlajek, když se v zatáčce 3 pletl do cesty tehdy vedoucímu Pérezovi, Mick Schumacher v závěru závodu svedl pohledný duel s Nicholasem Latifim, který v jeho prospěch rozhodlo Kanaďanovo probrždění v 63. kole - stalo se tak v Lagos.

Hamilton se tedy mírně odpoutal od Maxe Verstappena a můžeme rovněž konstatovat, že Bottas přes sebevědomé řeči před sezónou opět tahá za kratší konec, a také se na jeho voze objevují drobné, přesto však dost důležité potíže.

GP Portugalska (Autodromo Int. do Algarve) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 25 1:34:31,421 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 18 + 29,148 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 16 + 33,530 4. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 12 + 39,735 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 10 + 51,369 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 8 + 55,781 7. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 6 + 1:03,749 8. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 4 + 1:04,808 9. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 2 + 1:15,369 10. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1 + 1:16,463 11. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:18,955 12. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 13. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team + 1 kolo 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team + 1 kolo 15. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 16. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 17. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 2 kola 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 2 kola 19. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team + 2 kola DNF 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN havárie Nejrychlejší kolo: 77 Valtteri BOTTAS Mercedes W12

Mercedes M12 1:19,865

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ