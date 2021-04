Šéf F1 se zastává nováčka Russella: "Bottas mu nenechal žádné místo" + VIDEO

Anketa Kdo má větší podíl na havárii? Bottas 50 %

K havárii došlo v nájezdu do upravené zatáčky Tamburello, v níž před lety zahynul slavný Ayrton Senna. Russell se snažil předjet Bottase, jenže se v mokré stopě dostal pravými koly na trávu a ve smyku narazil do Mercedesu. Na trati zůstala spousta trosek a podél zdi zdemolované monoposty, závod byl proto přerušen.

Komisaři celý incident prošetřovali, nakonec se však rozhodli nikoho z nich nepotrestat - usoudili, že žádný z nich nenese větší vinu. Brawn však sdílí prvotní názor Russella, že by si měl do svědomí sáhnout spíše finský pilot Stříbrných šípů.

"Imola je docela úzkou tratí, není tam tedy moc místa. Když k tomu přidáte mokrou trávu po obou stranách po dešti, pak to je velmi, velmi těžké. Jsem si jistý tím, že oba piloti incident zanalyzují a poučí se z něj. Vypadalo to však tak, jakoby se Valtteri přesunul napříč a nenechal Georgeovi žádné místo," hodnotí Brawn.

Šéf Mercedesu Toto Wolff s ním ale nesouhlasí - vyčinil spíše juniorovi Mercedesu Russellovi: "V životě to nikdy není tak, že by za situaci mohl někdo 100 % a druhý 0 %. Vůbec k tomu nemělo dojít. George se nikdy neměl pustit do takového manévru vzhledem k tomu, že trať osychala, což bylo riziko, a že dalším vozem před ním byl Mercedes. Ve vývoji kteréhokoliv jezdce, mladého jezdce, to nikdy nesmíte ztratit ze zřetele!"

VIDEO:Video: Havárie Russella s Bottasem v Imole (zdroj: formula1.com)

Na argument mladíka Williamsu, že Bottas, jehož budoucnost je u Stříbrných šípů nejistá, se neměl tak tvrdě bránit, naštvaný šéf Wolff jen odsekl: "To jsou sr**ky!"

Russell si původně stěžoval na to, že se Fin "přesouval doprava. Byl to mnohem jasnější na záběrech z kamer, které jsme viděli. Jeho manévr sice byl v souladu s pravidly, dalo se tomu ale vyhnout. Podle měl projevit více respektu vůči rychlosti a podmínkám."

Třiadvacetiletý Brit nicméně včera změnil rétoriku a celý incident vzal na sebe: "Nebyl to můj nejlepší den... někdy riskujete, nevyplatilo se to a beru za to zodpovědnost, s odstupem času vím, že jsem s tou situací měl naložit lépe. Omlouvám se Valtterimu, svému týmu a všem, kteří byli mými činy zklamáni. Nejsem taková a očekávám od sebe více, stejně jako ostatní. Dostal jsem o víkendu tvrdou lekci. Vyjdu z toho jako lepší pilot a po této zkušenosti i jako lepší člověk."