Čekám od sebe víc, říká Russell. Omluvil se i Bottasovi

Byla to prozatím největší havárie letošní sezony. Když v polovině závodu na Imole vzájemně kolidovali George Russell a Valtteri Bottas, nejednomu fanouškovi zatrnulo. Jak by taky ne, šlo o hrozivě vypadající incident, který se ale naštěstí obešel bez zranění. Odnesl to jen karbon a reklamní panel podél trati, kvůli němuž musela být velká cena na několik desítek minut přerušena.

A oba zainteresovaní kohouti? Ti se hned po havárii počastovali několika nevybíravými gesty. Bottas i Russell popřeli, že by vina za nehodu byla na jejich straně a shodně ukazovali na toho druhého. O čtyřiadvacet hodin později byl však George Russell o poznání smířlivější, mladý Brit se svému zkušenějšímu kolegovi omluvil.

George Russell - závod na Imole | foto: Williams F1 Team

„Omlouvám se, pro náš tým to v Imole byla jedna z nejlepších příležitostí k bodovému zisku. Nezvládl jsem to. Omlouvám se týmu i Valtterimu. Riskoval jsem, což mi nevyšlo, takže musím převzít odpovědnost za následky. Tak to je," sype si Russell popel na hlavu.

Junior Mercedesu však vidí i pozitiva. Podle vlastního mínění jej letošní Imola naučila několik podstatných věcí, díky kterým se z něj stane lepší pilot.

„Očekávám od sebe mnohem víc, všichni ode mě očekávají víc. Tentokrát jsem dostal několik tvrdých lekcí, ze kterých se musím poučit, Věřím, že z toho vyjdu coby lepší pilot. Teď očekávám Portugalsko, je to skvělý okruh, na kterém snad ukážu vše, co ve mně je."