Odpoledne za deště nejrychlejší Mercedesy, Magnussen před oběma Ferrari

Druhý trénink začal opět za deště, proto sešlo z plánovaného testu pneumatik Pirelli pro příští sezónu, týmy však přesto mohly těžit z prodloužení z 60 na 90 minut, zpočátku však vyčkávaly v garáži.

Podle Maria Isoly se italský výrobce snaží připravit silnější přední pneumatiky pro lepší vyvážení s těmi zadními. Pokud jde o směsi, tak ta nejtvrdší C1 neposkytuje dostatek přilnavost a C3 je ve výkonnosti příliš blízko C4, když se to porovná například s C2.

Jako první na trať po 5 min vyrazil Latifi, stěžoval si však na proudy vody v zatáčce č. 8. Po zajetí prvního času (1:56,471 min) dostal hodiny, ale nepoškodil svůj vůz jako Schumacher v 1. tréninku.

⚠️ Make A U-Turn ⚠️



Latifi turns in before he reaches the chicane and is forced to turn back#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/zhpvge1V4X