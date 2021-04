GP EMILIA ROMAGNA: Přerušený závod vyhrál Verstappen, hrdiny dne Norris a Hamilton + VIDEO

Poměrně chladné počasí a honící se mraky kolem okruhu, drobný deštík a slib několika přeháněk - to byla kulisa začátku druhého letošního závodu. Teploměr vystoupal na 11 °C (povětří) a 18 °C (trať), vlhkost vzduchu se točila kolem 70 % a panoval pouze mírný, 2,1 km/h vanoucí větřík. Meteorologické předpovědi na týmových monitorech navíc předpovídaly možnost dalšího deště na úrovni 80 %.

Před startem ještě zažili horké chvíle Alonso a Stroll. Dvojnásobný mistr světa při nájezdu na startovní rošt havaroval a mechanici tak horečně dávali dohromady jeho Alpine. Stroll si zase stěžoval na blokující pravou zadní brzdu, takže ještě pět minut před startem i na jeho voze probíhaly práce.

S ohledem na mokrou trať vyrazilo startovní pole na pneumatikách do přechodných podmínek, pouze Gasly, Ocon, Schumacher a Mazepin zvolili směs do deště. Už zaváděcí kolo dávalo tušit, že piloti přes zvířenou vodní clonu budou mít co dělat, aby zvládli start bez potíží. Leclerc se v zatáčce Tosa dostal mimo trať, ale stihl se vrátit a dokonce na svou pozici.

Start byl vlastně pro závod rozhodující: Verstappen se dostal na úroveň Hamiltona a ubránil vedení i v první zatáčce Tamburello. Hamilton pak musel na obrubník a při jeho přeskákání si ulomil spodní část levé koncovky předního spoileru. Mnohem větší drama se však odehrálo ve středu pole. Latifi se dostal se svým Williamsem mimo trať a při návratu v těsné blízkosti Mazepina vlétl v úseku Piratella do svodidel. Jeho vozidlo bylo na odpis, ke slovu se dostal Bernd Mayländer.

Jak náročné byly podmínky dokazují i mezihry z kroužení za safety carem. Pérez v Piratelle skončil mimo trať a tím pádem se před něj dostali Ricciardo a Gasly. Mexičan je však vzápětí předjel a zadělal si na slušný malér. Ve 4. kole za boxy při zahřívání pneumatik dostal smyk Schumacher a po nárazu do zdi zdemoloval příď svého Haasu. Navíc musel s takto "poznamenaným" vozem obkroužit dva okruhy, protože právě kvůli jeho troskám vedení závodu uzavřelo pit-lane.

Restart v 6. kole v pořadí Verstappen, Hamilton, Leclerc, Pérez, Ricciardo, Gasly, Stroll, Sainz, Norris a Bottas zvládl Holanďan bravurně a postupně jeho náskok narostl na necelých 6 vteřin. Pak si ale Hamilton pochvaloval, že přilnavost jeho pneumatik dosáhla optima a během několika kol dokázal stáhnout odstup od Verstappena na 2 vteřiny. U Red Bullu tedy rozhodli s ohledem na stále sušší trať zariskovat a v 28. kole nasadili žlutě označenou směs.

Hamilton zastavil o kolo později, ale mírné potíže s pravým předním kolem protáhly jeho zastávku na 4 vteřiny a na trať se vrátil opět za Verstappena, jehož zahřáté pneumatiky mu umožnily opět poodskočit. Hamilton ve snaze co nejrychleji Maxův náskok vymazat fatálně chyboval ve 31. kole v nájezdu do zatáčky Piratella - předjížděl jezdce o kolo a nepodařilo se mu udržet na trati. Dostal se tak blízko bariéry, že mu malý rejd neumožnil vytočit se, po přidání plynu si navíc zničil přední spoiler. Nakonec svůj vůz pustil zpět a docouval na trať a na 9. příčce zamířil do boxů. Jenže než mohl zpackanou situaci vyhodnotit, došlo k mnohem zásadnější události.

George Russell jel výborný závod a pozvolna se nořil do bodované desítky. Právě v nájezdu do 32. kola si hodlal vyšlápnout na Valtteri Bottase a v plné rychlosti na rovince před zatáčkou Tamburello se jeho pravé zadní kolo dostalo na travnatý pás. Oba vozy se do sebe "zakously" a poté už jen rozsévaly trosky. Jestliže ze záběrů se dalo o vině spekulovat, George měl naprosté jasno a zčerstva šel Bottasovi, stále ještě sedícímu ve vraku Mercedesu, řádně vyčinit - dokonce mu uštědřil i výchovný pohlavek. Protože trať byla zcela zaneřáděná úlomky obou aut a ještě částmi bariéry, kam Russell narazil, opět se nad Imolou rozevlály červené vlajky, naštěstí za okolností tentokráte prostých tragédie.

V zaváděcím kole před druhou částí závodu si odbyl své trable Räikkönen, jehož hodiny donutily vyjet mimo trať a postoupit své místo Hamiltonovi a Cunodovi. Smyk dostal i v Rivazze Verstappen, ale bez následků. K restartu v podobně letmého pokračování závodu od 35. kola za safety carem nastoupilo startovní pole v pořadí Verstappen, Leclerc, Norris, Pérez, Sainz, Ricciardo, Stroll, Hamilton, Cunoda, Räikkönen, Giovinazzi, Alonso, Ocon, Gasly, Vettel, Schumacher a Mazepin.

Norris si už před Tamburellem poradil s Leclercem a dokázal se téměř celé kolo držet Verstappena, pak ale Holanďan dokázal zvýšit tempo a v pohodě si vybudoval až dvacetivteřinový náskok, takže nikým neohrožován dojel do cíle pro zasloužené vavříny.

Hamilton se prokousával z 8. místa kupředu, ale neměl příliš snadnou práci, protože na Imole se v podstatě dá předjíždět pouze na cílové rovince, jinak jde o velmi choulostivý proces. Nicméně si poradil se Strollem (39. kolo), Sainzem (50. kolo), Leclercem (55. kolo) a ve vyvrcholení závodu, po čtyřkolovém duelu, také s Norrisem (60. kolo). V závěru pak ještě dokázal vybojovat nejrychlejší kolo, na které Verstappen už nedokázal kvůli opozdilcům na trati reagovat.

Smolařem dne byl bezesporu Pérez. Jeho prohřešek z pátého kola, kdy se vrátil na svou pozici v režimu safety caru, ohodnotili komisaři penalizací 10 vteřin, kterou si Sergio odbyl v 29. kole při přechodu na slicks. Po restartu držel tři kola čtvrté místo, ale v druhé zatáčce šikany Villeneuve udělal hodiny, vyjel mimo trať a i když neměl poškozené vozidlo, klesl na 14. příčku a do boje o body už nezasáhl.

Hrdinou dne byl očividně Lando Norris. Po škrtnutém čase v kvalifikaci se nenechal deprimovat startem z 9. místa a pustil se do boje o lepší pozici. V 17. kole si na vedení svého týmu vymohl výměnu s Ricciardem, protože Australan jel pomaleji a po restartu už vzpomínaným manévrem zaujal druhou příčku.

Hamiltonovi dokázal odolávat výbornou volbou závodní stopy, ale když ho Lewis zdolal, mohl si jen povzdechnout - "Na něj už opravdu nemám!" Ačkoliv si stěžoval na problémy se spojkou a vibrace, dotáhl závod na stupně vítězů. Ricciardo na druhém McLarenu jel až do poslední čtvrtiny poklidný závod, pak se na něj dotáhla skupinka Stroll, Gasly a Räikkönen, takže Daniel měl s obhajobou své pozice plné ruce práce.

Jezdci Ferrari možná "domácí" tifosi naladili na lepší výsledek, ale je třeba se také podívat na věc reálně. Leclerc málem své šance pohřbil v zahřívacím kole, Sainz se ocitl mimo trať hned dvakrát - 11. kole v Rivazze a o tři kola později v Piratelle. Leclerc si zase před restartem stěžoval na nefunkční sluchátka. Konec dobrý, všechno dobré - rudé maranellské oře dokázaly vybojovat místo v první pětici a za svůj výkon se Leclerc i Sainz stydět nemusí.

Našlápnuto k dobrému výkonu měl Gasly, ale toho zradilo rozhodnutí vsadit na modře označené pneu. S vysychající tratí padal stále níže a když konečně zajel v 16. kole do boxů, tak spadl na samotný konec startovního pole. K posunu kupředu mu pomohly bezesporu potíže jeho soupeřů, ale ani on se nevyvaroval chyby - v 58. kole v zatáčce Rivazza skončil také mimo trať, ale naštěstí pro něj byli soupeři dost daleko. Týmový kolega Cunoda byl vedením závodu několikrát napomínán za překračování vymezené trati, až dostal ve 46. kole varování černobílou vlajkou a o pět kol později penalizaci pěti vteřin.

Stroll se dokázal držet v druhé polovině první desítky bez větších výkyvů, jen mu nevyšel závěrečný tlak na Ricciarda. Vettel opět prožil nevyvedený závod - musel odstartovat z boxů, jako první přešel na slicks, aby vzápětí dostal trest 10 vteřin stop & go, protože při přípravě vozu před startem neměl včas nasazená kola. Nakonec ani cíl neviděl, těsně před koncem zamíril do boxů. Neviditelní byli i piloti Alpine, snad jen Ocon při Pérezových problémech ve 38. kole střihl šikanu Villeneuve přímo, ale postihu ušel.

Hamiltonovi bezesporu pomohlo přerušení závodu, ale i tak předvedl úžasnou stíhačku a díky bodu za nejrychlejší kolo, o nějž se s Verstappenem přetahoval, před třetím závodem si uhájil vedoucí postavení v průběžné klasifikaci. A zaznamenal také další dva pozoruhodné výkony: během 15 let své kariéry v každé sezóně zajel alespoň jedno pole-position a Imola se stala už 30 okruhem, kde startoval do závodu z nejlepšího místa.

Komisaři po závodě udělili dodatečně penalizaci Strollovi (+ 5 sekund za opušťění trati a zíksání přetrvávající výhody) a Räikkönenovi (+30 sekund za to, že při restartu neprojel boxovou uličkou), na body se díky tomu dostává Fernando Alonso.

GP Emilia Romagna (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 25 2:02:34,598 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 19 + 22,000 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 15 + 23,702 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 25,579 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 10 + 27,036 6. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 8 + 51,220 7. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 6 + 52,818 8. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 4 + 56,909 9. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 2 + 1:05,704 10. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1 + 1:06,561 11. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing + 1:07,151 12. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda + 1:13,184 13. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1:34,773 14. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 15. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team převodovka 16. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 2 kola 17. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team + 2 kola DNF 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team havárie DNF 63 George RUSSELL gbr Williams Racing havárie DNF 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing havárie Nejrychlejší kolo: 44 Lewis HAMILTON Mercedes W12

Mercedes M12 1:16,702

